Test du FlexiSpot E7 Pro : Le bureau debout qui allie robustesse, stabilité et design élégant

Outre le bureau FlexiSpot EW8 Comhar, le FlexiSpot E7 original est un choix populaire parmi les meilleurs bureaux debout depuis des années, mais il semble que FlexiSpot comprenne qu’il y a toujours place à l’amélioration.

Le FlexiSpot E7 Pro est une amélioration considérable par rapport à la structure standard du E7, apportant une meilleure capacité de charge et une plus grande robustesse, une gestion des câbles plus efficace et une augmentation de la plage de hauteur. V

oyons maintenant pourquoi le FlexiSpot E7 Pro est un si bon achat.

FlexiSpot E7 Pro : design

Quel que soient le matériau et la finition du bureau pour lequel vous optez, le FlexiSpot E7 Pro est une offre attrayante. Ceci étant dit, je recommanderais de payer un peu plus pour le bureau en bois massif ou la série gaming si la durabilité est un argument de vente important pour vous, car le matériau en aggloméré moins cher est susceptible d’offrir la moins grande longévité de l’ensemble.

Le châssis du FlexiSpot E7 Pro est disponible en noir, blanc ou gris, mais je dirais que c’est le noir qui donne le mieux l’impression d’élégance que l’on associe le plus souvent aux bureaux dédiés au gaming. Plus importants encore, ses pieds épais et son acier de qualité automobile lui permettent de supporter jusqu’à 160 kg — au moins le double de ce que proposent de nombreuses options moins chères, et plus que suffisant pour supporter même les stations les plus robustes qui existent.

Mieux encore, le double moteur électrique extrêmement silencieux du bureau peut s’élever et s’abaisser à des hauteurs comprises entre 63,5 et 128,5 centimètres, ce qui devrait convenir confortablement à la plupart des utilisateurs. Je mesure 1,80 m et j’ai trouvé le même confort en position assise et debout, et la stabilité, même au point le plus haut, a été fantastique. Il convient toutefois de noter que le châssis standard du E7 convient mieux à ceux qui recherchent le réglage de hauteur le plus bas, car il peut être réglé entre 58 et 123 cm.

Sous le bureau se trouve un grand plateau de gestion des câbles qui permet de garder tous les câbles à l’abri des regards, et le cache-câbles en tissu magnétique inclus se fixe pour garantir un rangement encore plus efficace. Il est peu probable qu’une personne moyenne regarde sous votre installation pour examiner votre plateau de gestion des câbles, mais j’aime quand même l’aspect très propre pour ma propre tranquillité d’esprit.

Un clavier pour régler facilement la hauteur

Le clavier du Flexispot E7 Pro vous indique la hauteur actuelle du bureau, ainsi que des boutons qui vous permettent de programmer différentes hauteurs en position assise et debout si vous souhaitez automatiser votre expérience. Il y a même une option pratique de verrouillage pour les enfants à l’avant, et un port de charge USB-A efficace sur le côté — deux caractéristiques qui n’apparaissent pas souvent sur les claviers que l’on trouve sur les bureaux moins chers.

D’autres accessoires utiles sont disponibles (vendus séparément), tels que des bras pour moniteur double pour une configuration de jeu à deux écrans, ou des barrettes d’alimentation sous le bureau pour ranger les câbles lorsque vous avez beaucoup de technologie dans une seule zone — mais il faut admettre que la plupart de ces choses peuvent être achetées ailleurs.

FlexiSpot E7 Pro : assemblage

Le FlexiSpot E7 Pro a été expédié séparément du bureau et est arrivé quelques jours après le premier, mais l’expérience de déballage a été aussi simple pour les deux. Tout était soigneusement emballé et bien protégé, et il n’a fallu qu’un minimum d’effort pour tout sortir et préparer l’assemblage.

Ensuite, il m’a fallu environ 30 minutes pour déballer et assembler le bureau, et je n’ai pas trouvé cela particulièrement difficile. Tout est expliqué de manière claire et concise dans le livret d’instructions, et le tournevis multi-usages fourni est parfaitement adapté à la tâche. Je recommande néanmoins l’utilisation d’une perceuse électrique pour s’assurer que toutes les vis sont bien fixées (et pour éviter de se fatiguer les bras).

J’ai assemblé pas mal de bureaux dans ma vie et j’ai trouvé que le FlexiSpot E7 Pro était l’un des plus faciles à utiliser. Mais attention, les pièces sont lourdes et les personnes ayant un dos fragile trouveront peut-être utile d’avoir deux mains sur le pont, surtout lorsqu’il s’agira de retourner le bureau après l’avoir assemblé.

FlexiSpot E7 Pro : verdict

Un simple plateau, mais efficace, des moteurs doubles silencieux, une gestion des câbles presque parfaite et une excellente stabilité font du FlexiSpot E7 Pro un bureau debout de premier ordre pour le travail.

Qu’il s’agisse de votre premier achat de bureau ou du remplacement d’un modèle plus ancien, il est difficile de trouver de meilleures options dans cette gamme de prix. Le FlexiSpot E7 Pro est disponible au prix de 549,99 euros, mais une réduction de 150 euros est actuellement proposée ! C’est le moment d’en profiter !