La Apple Watch Series 6 est désormais officielle avec un prix de 429 €

Apple a officiellement lancé la Apple Watch Series 6, un nouveau modèle de sa populaire gamme de smartwatches qui est dotée de fonctions améliorées et de watchOS 7 préchargé. Alors qu’un modèle de nouvelle génération est censé apporter des améliorations substantielles, l’Apple Watch Series 6 n’est pas une mise à jour aussi massive que ses prédécesseurs.

L’appareil ressemble beaucoup aux Apple Watch Series 4 et Series 5, donc esthétiquement, rien n’a changé. L’appareil est toujours disponible en deux tailles différentes, à savoir 40 mm et 44 mm, et tous les modèles sont équipés d’un écran Retina « Always on » comme les anciens modèles. Toutefois, Apple affirme avoir inclus des améliorations de la luminosité sur le nouvel écran. « L’écran Retina amélioré de l’Apple Watch Series 6 est jusqu’à 2,5 fois plus lumineux que la Apple Watch Series 5 en extérieur lorsque le poignet de l’utilisateur est abaissé, ce qui permet de voir plus facilement le cadran d’une montre en plein soleil », explique Apple.

En matière de performances, la Apple Watch Series 6 est équipée du nouveau processeur S6 qui est 20 % plus rapide, et le géant de la technologie basé à Cupertino affirme que les applications devraient également être lancées 20 % plus rapidement.

« La Apple Watch Series 6 comprend la puce U1 et des antennes à bande ultra-large, qui permettront la localisation sans fil à courte distance pour offrir de nouvelles expériences, telles que les clés de voiture numériques de la prochaine génération », dit-elle.

Mesurer la saturation en oxygène

L’une des améliorations apportées cette année est un système de recharge plus rapide qui, selon les spécifications officielles, devrait permettre une recharge complète en 1 h 30. En matière de nouvelles capacités, il n’y a qu’un point fort cette fois-ci. Les Apple Watch Series 6 sont équipées d’un nouveau capteur pour mesurer la saturation en oxygène. Une application « Oxygène sanguin » est donc préchargée sur l’Apple Watch, et les informations sont synchronisées avec l’application « Santé ».

« Pour compenser les variations naturelles de la peau et améliorer la précision, le capteur d’oxygène sanguin utilise quatre groupes de LED vertes, rouges et infrarouges, ainsi que les quatre photodiodes sur le cristal arrière de l’Apple Watch, pour mesurer la lumière réfléchie par le sang. Apple Watch utilise ensuite un algorithme personnalisé avancé intégré dans l’application Oxygène sanguin, qui est conçue pour mesurer l’oxygène du sang entre 70 et 100 %. Les mesures à la demande peuvent être effectuées lorsque l’utilisateur est immobile, et des mesures de fond périodiques sont effectuées lorsqu’il est inactif, y compris pendant le sommeil », explique Apple.

Les montres Apple Watch Series 6 sont livrées avec une version bleue qui rejoint les options de boîtier en aluminium argent, gris sidéral et or. Une version rouge, proposée dans le cadre du partenariat (PRODUCT) RED d’Apple, sera également proposée. La version en acier inoxydable sera proposée en graphite et en or, une couleur classique actualisée. La Apple Watch Edition est proposée en titane naturel et noir sidéral.

À partir de 429 euros

Trois nouveaux bracelets ont également été annoncés, et Apple affirme avoir consacré beaucoup d’efforts au processus de développement afin de les rendre confortables au poignet. La boucle unique, la boucle unique tressée et les bracelets à maillons en cuir seront tous disponibles pour la Series 6, mais dans le style typique des Apple Watch, ils peuvent également être utilisés avec les modèles de la précédente génération.

La Apple Watch Series 6 avec GPS sera disponible à partir de 429 euros, tandis que la version GPS et LTE sera proposée à partir de 529 euros. Les nouveaux modèles sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, tandis que l’expédition devrait débuter le 18 septembre. Il en va de même pour les nouveaux bracelets annoncés aujourd’hui.

watchOS 7, le nouveau système d’exploitation préchargé sur la Apple Watch Series 8, prend également en charge les Watch Series 3 et suivantes, sortira aujourd’hui. Il ne fonctionnera qu’avec un iPhone 6s et plus récent fonctionnant sous iOS 14.