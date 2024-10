Snapdragon Cockpit Elite et Ride Elite : Qualcomm révolutionne l’expérience automobile

Outre le nouveau Snapdragon 8 Elite, Qualcomm Technologies vient de dévoiler ses dernières plateformes automobiles Elite propulsées par le processeur Oryon, spécialement conçu pour l’automobile. Ces nouvelles plateformes, présentées lors du Snapdragon Summit 2024, marquent une avancée majeure dans le domaine des véhicules de nouvelle génération.

Les constructeurs automobiles ont désormais la possibilité de choisir entre deux solutions adaptées à des besoins différents :

Snapdragon Cockpit Elite: Optimisée pour offrir des expériences numériques enrichies dans l’habitacle, cette plateforme se concentre sur le divertissement, la connectivité et l’intelligence artificielle pour améliorer l’interaction entre le véhicule et ses occupants.

Snapdragon Ride Elite: Conçue pour la conduite automatisée, elle offre des capacités avancées de traitement en temps réel, permettant aux véhicules d’analyser leur environnement et de prendre des décisions autonomes.

Ces deux solutions appartiennent à la gamme Snapdragon Digital Chassis, qui offre une architecture flexible permettant de regrouper les fonctions de cockpit numérique et de conduite automatisée sur un seul système sur puce (SoC).

Caractéristiques clés des Snapdragon Cockpit Elite et Ride Elite

Performance IA accélérée : Grâce à une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée, les plateformes atteignent une performance jusqu’à 12x supérieure par rapport aux générations précédentes. Cela permet de traiter en temps réel les données provenant des capteurs internes et externes du véhicule, assurant des prises de décision rapides et des expériences personnalisées dans l’habitacle. Traitement centralisé flexible : La plateforme prend en charge plusieurs applications sans compromettre les performances, facilitant la gestion simultanée de diverses caméras et capteurs. Cela aide les constructeurs à développer des véhicules définis par logiciel (SDV), accélérant ainsi l’innovation. Efficacité énergétique leader dans l’industrie : Ces solutions optimisent la performance tout en minimisant la consommation d’énergie, grâce à une gestion intelligente de l’alimentation, tant au niveau matériel que logiciel. Expériences intuitives : Elles permettent des applications conscientes du contexte pour une conduite automatisée mains libres et améliorent la détection d’objets pour accroître la sécurité. Le GPU Qualcomm Adreno a été amélioré, avec une performance multipliée par trois, répondant aux exigences croissantes en matière de jeux et de multimédia. Sécurité renforcée : Ces plateformes respectent les normes de sécurité automobile ASIL-D, garantissant une fiabilité optimale pour les systèmes d’assistance à la conduite (ADAS). Architecture logicielle évolutive : Conçues pour accompagner la transition vers des SDV, ces plateformes intègrent un framework logiciel unifié, simplifiant le développement et permettant des mises à jour et améliorations continues. Système avancé de caméras : Un processeur de signal d’image (ISP) puissant gère plus de 40 capteurs multimodaux, dont jusqu’à 20 caméras haute résolution, pour une couverture complète du véhicule et la surveillance de l’habitacle. Conduite automatisée et stack logiciel IA : La Snapdragon Ride Elite offre un système de conduite automatisée complet, tandis que la Snapdragon Cockpit Elite prend en charge des fonctionnalités multimédias avancées, optimisées pour les jeux et les graphismes 3D, tout en assurant la sécurité et la pérennité à long terme.

Collaboration avec Google

Qualcomm a annoncé un partenariat pluriannuel avec Google pour améliorer les solutions de cockpit numérique grâce à l’intelligence artificielle générative (GenAI). Ce partenariat exploitera les technologies du Snapdragon Digital Chassis, de l’Android Automotive OS et du Google Cloud pour créer un cadre standardisé destiné au développement des cockpits numériques.

Les éléments clés de cette collaboration incluent :

Framework de cockpit numérique activé par Gen AI : Permet de créer des expériences de cockpit évolutives et mises à jour en temps réel.

Framework SDV unifié Car-to-Cloud: Soutient le développement d’applications cloud-automobile, optimisé pour les plateformes Snapdragon, afin de maximiser la productivité des développeurs et réduire le temps de mise sur le marché.

Disponibilité

Les plateformes Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite seront disponibles pour des échantillonnages à partir de 2025, offrant aux constructeurs automobiles l’opportunité de créer des véhicules toujours plus innovants. Des collaborations avec des marques comme Li Auto et Mercedes-Benz AG sont déjà en cours pour intégrer ces plates-formes dans les véhicules commerciaux à venir.

Les plateformes Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite illustrent l’engagement de Qualcomm à rester à la pointe de l’innovation dans le secteur automobile, alors que l’industrie évolue vers des véhicules définis par logiciel et des architectures pilotées par l’IA. Avec des capacités de calcul, de graphismes et d’intelligence artificielle parmi les plus puissantes du secteur, ces nouvelles plates-formes permettent aux constructeurs de redéfinir l’expérience de conduite pour les consommateurs.