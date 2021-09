iOS 15 aurait un taux d’adoption beaucoup plus lent qu’iOS 14

Pour résumer, iOS 15 n’est pas une mise à jour logicielle terriblement excitante. Il s’agit principalement d’une mise à jour évolutive qui n’apporte pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Hormis les améliorations apportées à FaceTime, au résumé des notifications et à Focus, la majorité des améliorations sont mineures. Il est donc normal que la dernière version du logiciel d’Apple ne fasse pas exactement boule de neige comme son prédécesseur, qui a introduit des widgets et une sorte de tiroir d’applications.

L’un des facteurs expliquant le faible taux d’adoption d’iOS 15 peut être que toutes les fonctionnalités d’iOS 15 ne sont pas encore disponibles . Des fonctions comme SharePlay sont absentes de la version stable d’iOS 15. De plus, iOS 15 semble assez bogué pour l’instant. Les plantages d’applications sont assez fréquents et le système d’exploitation n’est pas aussi fluide que nous l’aurions souhaité pour une version stable majeure.

Apple se vante habituellement du taux d’adoption massif d’iOS lors de ses conférences annuelles WWDC, il faudra donc probablement attendre un certain temps avant d’entendre quelque chose d’officiel à ce sujet. Malgré cela, il était surtout clair que le caractère non obligatoire d’iOS 15 entraînerait une baisse de l’adoption.

Et, iOS 15 est arrivé avec un changement de cap assez important : iOS 15 est la première mise à jour d’iOS à être non obligatoire , ce qui permet aux utilisateurs d’iOS 14 de rester sur iOS 14 pour le moment. Ceux qui choisissent de rester sur iOS 14 pour l’instant recevront toujours d’importantes mises à jour de sécurité.

iOS 15 a été mis à la disposition du public il y a tout juste quelques jours, le 20 septembre 2021. Même s’il n’est pas livré avec toutes les fonctionnalités annoncées par Apple sur scène, le nouveau logiciel apporte un grand nombre de fonctionnalités au système d’exploitation de l’iPhone, comme Live Text, le nouveau système de notifications, l’ajout hors ligne pour Siri, et bien plus encore. Cependant, le manque de fonctionnalités semble avoir frappé le taux d’adoption d’iOS 15.