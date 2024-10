OpenAI Orion : Le successeur de GPT-4 arrive en décembre ?

OpenAI se prépare à lancer un nouveau modèle d’IA phare, nommé en interne Orion, qui pourrait succéder à GPT-4 et renforcer ses capacités en raisonnement, résolution de problèmes et traitement du langage. Ce modèle serait lancé d’ici décembre de cette année.

D’après un rapport de The Verge, ce modèle ne sera pas immédiatement disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Dans un premier temps, OpenAI privilégiera un accès limité pour ses partenaires stratégiques, afin de leur permettre de développer des produits et fonctionnalités en utilisant Orion. Les entreprises ayant des collaborations étroites avec OpenAI bénéficieront donc d’un accès prioritaire.

Orion n’est pas une nouveauté absolue, car OpenAI en a déjà donné quelques aperçus lors de sa phase de développement. Le modèle serait conçu pour résoudre des problématiques courantes des IA, comme les “hallucinations” (ou erreurs de compréhension et de génération), grâce à l’utilisation de données synthétiques générées avec le modèle OpenAI o1 (nommé “Strawberry” en interne). o1, lancé récemment, a été conçu pour apporter une base solide à Orion, en particulier en matière de précision dans les domaines complexes tels que les mathématiques et la programmation.

Selon The Verge, les ingénieurs de Microsoft, partenaire clé d’OpenAI, se préparent à héberger Orion sur Azure dès novembre. Même si Orion est perçu comme le successeur de GPT-4 en interne, il pourrait ne pas être nommé GPT-5 à sa sortie publique. Cependant, OpenAI n’a pas encore statué sur la désignation finale de ce modèle, et son lancement reste à confirmer pour décembre.

Orion pourrait aussi jouer un rôle stratégique dans des secteurs clés comme la santé et la finance, où précision et fiabilité sont essentielles. OpenAI cherche ainsi à renforcer sa position dans un marché de l’IA très concurrentiel, où des acteurs comme Google DeepMind et Meta avec ses modèles LLaMA font pression.

Orion, un moment charnière pour OpenAI

Le modèle OpenAI o1, dévoilé le mois dernier, a déjà introduit des avancées significatives en matière de raisonnement et de résolution de problèmes complexes. Lors de tests rigoureux, o1 a montré des compétences comparables à celles d’étudiants en doctorat dans des domaines comme la physique, la chimie et la biologie, en particulier dans la génération de code et les tâches à étapes multiples. Ces progrès posent les bases pour Orion, qui pourrait offrir des performances encore plus sophistiquées et adaptées à des usages spécifiques, assurant qu’OpenAI reste à la pointe de l’innovation en IA.

Le déploiement progressif d’Orion permettrait à OpenAI de tester et affiner ses capacités tout en élargissant son champ d’action dans des industries nécessitant une précision accrue.

Ce lancement est particulièrement stratégique pour OpenAI. L’entreprise vient de lever 6,6 milliards de dollars de fonds, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars. Les investisseurs attendent donc d’OpenAI qu’elle continue de développer des modèles toujours plus performants pour conserver sa position de leader technologique dans le domaine de l’IA.