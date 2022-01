L’adoption d’iOS 15 est à la traîne par rapport à iOS 14

Quant à savoir pourquoi certains consommateurs ne veulent pas passer à la nouvelle version de l’OS, il est peu probable qu’ils soient préoccupés par les performances ou la stabilité. iOS 15 a été relativement exempt de bugs et, d’après mon expérience, apporte une bonne mise à niveau aux iPhone actuels et même plus anciens.

C’est un taux d’adoption qui est plus lent que les précédentes mises à jour d’iOS. En décembre 2020, Apple a indiqué que 81 % des iPhones sortis au cours des quatre précédentes années fonctionnaient sous iOS 14, qui avait été lancé avec l’iPhone 12 deux mois auparavant. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que seulement 63 % de tous les appareils iOS capables d’exécuter iOS 15 le font . En 2020, ce chiffre était de 72 %.