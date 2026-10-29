L’article ne précise pas la ventilation exacte entre les revenus du partage avec OpenAI et les services de cloud computing Azure.

Microsoft poursuit sur sa lancée. Le géant américain a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel record de 92,3 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, en hausse de 19 % sur un an. Il s’agit du dixième trimestre consécutif au cours duquel l’entreprise établit un nouveau record de revenus.

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La croissance s’accompagne d’une forte progression des bénéfices. Le résultat net atteint 36,6 milliards de dollars, soit une hausse de 32 % selon les normes comptables américaines GAAP. Microsoft profite notamment de la dynamique de son activité cloud, dont les revenus ont progressé de 30 % sur un an pour atteindre 63,9 milliards de dollars.

Le cloud, principal moteur de croissance

Microsoft a réorganisé la présentation de ses activités autour de deux grands segments : « Agents et infrastructures » et « Appareils et grand public ». Cette nouvelle organisation met en évidence le poids croissant des services cloud dans les résultats du groupe.

Cependant, tous les revenus du cloud ne proviennent pas de l’intelligence artificielle. Microsoft 365 a généré près de 28 milliards de dollars, tandis qu’Azure a atteint 33,2 milliards de dollars. La plateforme héberge aussi de nombreuses applications professionnelles traditionnelles et des services SaaS, ce qui empêche d’attribuer l’ensemble de ses revenus à l’IA.

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L’intelligence artificielle contribue néanmoins de façon importante à cette dynamique. Microsoft a notamment déclaré avoir généré 10 milliards de dollars de revenus grâce à ses accords commerciaux avec OpenAI sur le trimestre. Malgré l’ouverture de ce dernier à d’autres fournisseurs, comme AWS et Oracle, une part importante de ses services continue de fonctionner sur l’infrastructure cloud de Microsoft. Anthropic utilise également Azure.

Des contrats futurs considérables, mais des investissements en hausse

Microsoft a aussi annoncé une hausse de 73 % de ses commercial remaining performance obligations, qui atteignent 677 milliards de dollars. Cet indicateur correspond aux revenus futurs attendus au titre de contrats commerciaux déjà signés. Il témoigne de l’ampleur des engagements que le groupe devra honorer, notamment dans un contexte où les entreprises d’IA réservent d’importantes capacités de calcul.

Toutefois, cette demande impose des investissements considérables. Les dépenses d’investissement de Microsoft ont dépassé 45,2 milliards de dollars sur le trimestre, établissant elles aussi un nouveau record. Le groupe doit développer ses infrastructures pour répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de cloud et d’intelligence artificielle.

Windows et les appareils en retrait

La croissance ne concerne pas toutes les activités de Microsoft. Le segment « Appareils et grand public » a généré 15,5 milliards de dollars de revenus, en baisse de 3 % sur un an. Les revenus liés aux licences Windows OEM et aux appareils ont notamment chuté de 22 %.

Ce contraste souligne le déplacement progressif du centre de gravité de Microsoft vers les infrastructures et les services. Le cloud et l’IA alimentent une croissance soutenue, mais cette expansion exige des dépenses toujours plus importantes pour construire et exploiter les capacités nécessaires. La question sera désormais de savoir dans quelle mesure les revenus générés par ces investissements continueront à progresser face aux coûts croissants de l’infrastructure.