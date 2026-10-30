Apple préparerait la seconde génération du MacBook Neo, son portable le plus abordable, pour le premier semestre 2027. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, la mise à jour passerait à une puce A19 Pro et à 12 Go de mémoire, avec de nouveaux coloris. Rien n’est confirmé par Apple.

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Ce dossier trie ce qui est rapporté par des sources identifiées de ce qui relève de la spéculation. Le MacBook Neo actuel, lancé en mars 2026 avec une puce A18 Pro et 8 Go de mémoire, a sa fiche produit ; ce que l’on sait de la suite a d’abord été évoqué dans notre article sur l’A19 Pro et la mémoire supplémentaire.

Un lancement attendu au premier semestre 2027 Prudence

Mark Gurman situe l’arrivée du MacBook Neo 2 dans le premier semestre 2027, un renouvellement rapide pour un modèle lancé en mars 2026. Le calendrier pourrait toutefois pâtir des tensions sur la mémoire et le stockage, qui compliquent la production des appareils les moins chers, où la marge de manœuvre sur les prix est faible. Apple n’a pas confirmé de date.

La puce A19 Pro, avec un GPU à 5 cœurs ? Prudence

Le Neo actuel utilise une puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, dont un cœur graphique est désactivé, une pratique de « binning » qui limite le coût (voir notre article sur son prix). Gurman rapporte que son successeur passerait à l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro. Selon l’analyste Tim Culpan, cité dans notre article d’avril, la version du Neo aurait un GPU à 5 cœurs, contre 6 sur l’iPhone : le gain graphique serait donc limité, et le Neo 2 resterait clairement placé sous les MacBook Air et Pro.

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12 Go de mémoire au lieu de 8 Go Prudence

Le passage de 8 à 12 Go de mémoire unifiée en configuration de base est l’évolution la plus citée : Tim Culpan l’avait avancée dès avril, Mark Gurman la reprend. Elle répondrait à la critique récurrente sur la mémoire du Neo, avec plusieurs applications ou onglets ouverts, et aux besoins de l’IA exécutée sur l’appareil. Aucune source ne parle de 16 Go.

De nouveaux coloris, mais pas d’écran tactile Prudence

Le MacBook Neo existe en argent, blush, citrus et indigo. Selon Gurman, Apple prévoit de renouveler les finitions de la seconde génération, sans que les teintes aient été précisées : le vert et l’orange ne sont que des suppositions de la presse. Un écran tactile ne fait pas partie des évolutions attendues, contrairement aux futurs MacBook Pro à écran OLED évoqués dans notre dossier dédié.

Prix : 799 € aujourd’hui, rien de connu pour le Neo 2 À vérifier

Le MacBook Neo est parti de 699 euros avant de passer à 799 euros, un relèvement lié aux tensions sur les composants. Le prix du successeur n’a fuité nulle part. Un relais français, iPhoneSoft, anticipe un positionnement « un cran au-dessus » du Neo actuel à cause du coût de la mémoire, sans citer de source : c’est une hypothèse. Apple devrait chercher à préserver le côté accessible du modèle.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, le nom (MacBook Neo 2, ou MacBook Neo A19 Pro si Apple nomme le Mac d’après sa puce, une piste d’iPhoneSoft), le prix, les coloris, la capacité de stockage de base et d’éventuelles évolutions de design. Les rumeurs actuelles décrivent une mise à jour interne et pragmatique, pas une refonte.

Dossier ouvert le 28 octobre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg) relayées par MacRumors, de l’analyse de Tim Culpan et de nos articles depuis avril 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.