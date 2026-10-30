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Rumeurs · Produit

MacBook Neo 2 : tout ce que l’on sait sur le prochain Mac abordable d’Apple

Puce A19 Pro, 12 Go de mémoire, nouveaux coloris, pas d’écran tactile : selon Bloomberg, Apple préparerait un MacBook Neo 2 pour le premier semestre 2027. Rien n’est confirmé, voici le tri entre rumeurs sourcées et spéculation.

Lancement attendu Premier semestre 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Avril 2026
Sources 4

Yohann Poiron

Ordinateurs

MacBook Neo 2 : Apple préparerait une nouvelle version pour le premier semestre 2027
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 28 octobre 2026 · 7 rumeurs recensées · 4 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Apple préparerait la seconde génération du MacBook Neo pour le premier semestre 2027 selon Mark Gurman.
  • Le futur ordinateur intégrerait une puce A19 Pro et passerait de 8 à 12 Go de mémoire unifiée.
  • Le prix de vente, la date exacte et les nouveaux coloris n’ont pas été officialisés par Apple.

Apple préparerait la seconde génération du MacBook Neo, son portable le plus abordable, pour le premier semestre 2027. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, la mise à jour passerait à une puce A19 Pro et à 12 Go de mémoire, avec de nouveaux coloris. Rien n’est confirmé par Apple.

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Ce dossier trie ce qui est rapporté par des sources identifiées de ce qui relève de la spéculation. Le MacBook Neo actuel, lancé en mars 2026 avec une puce A18 Pro et 8 Go de mémoire, a sa fiche produit ; ce que l’on sait de la suite a d’abord été évoqué dans notre article sur l’A19 Pro et la mémoire supplémentaire.

Un lancement attendu au premier semestre 2027Prudence

Mark Gurman situe l’arrivée du MacBook Neo 2 dans le premier semestre 2027, un renouvellement rapide pour un modèle lancé en mars 2026. Le calendrier pourrait toutefois pâtir des tensions sur la mémoire et le stockage, qui compliquent la production des appareils les moins chers, où la marge de manœuvre sur les prix est faible. Apple n’a pas confirmé de date.

La puce A19 Pro, avec un GPU à 5 cœurs ?Prudence

Le Neo actuel utilise une puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, dont un cœur graphique est désactivé, une pratique de « binning » qui limite le coût (voir notre article sur son prix). Gurman rapporte que son successeur passerait à l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro. Selon l’analyste Tim Culpan, cité dans notre article d’avril, la version du Neo aurait un GPU à 5 cœurs, contre 6 sur l’iPhone : le gain graphique serait donc limité, et le Neo 2 resterait clairement placé sous les MacBook Air et Pro.

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12 Go de mémoire au lieu de 8 GoPrudence

Le passage de 8 à 12 Go de mémoire unifiée en configuration de base est l’évolution la plus citée : Tim Culpan l’avait avancée dès avril, Mark Gurman la reprend. Elle répondrait à la critique récurrente sur la mémoire du Neo, avec plusieurs applications ou onglets ouverts, et aux besoins de l’IA exécutée sur l’appareil. Aucune source ne parle de 16 Go.

De nouveaux coloris, mais pas d’écran tactilePrudence

Le MacBook Neo existe en argent, blush, citrus et indigo. Selon Gurman, Apple prévoit de renouveler les finitions de la seconde génération, sans que les teintes aient été précisées : le vert et l’orange ne sont que des suppositions de la presse. Un écran tactile ne fait pas partie des évolutions attendues, contrairement aux futurs MacBook Pro à écran OLED évoqués dans notre dossier dédié.

Prix : 799 € aujourd’hui, rien de connu pour le Neo 2À vérifier

Le MacBook Neo est parti de 699 euros avant de passer à 799 euros, un relèvement lié aux tensions sur les composants. Le prix du successeur n’a fuité nulle part. Un relais français, iPhoneSoft, anticipe un positionnement « un cran au-dessus » du Neo actuel à cause du coût de la mémoire, sans citer de source : c’est une hypothèse. Apple devrait chercher à préserver le côté accessible du modèle.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, le nom (MacBook Neo 2, ou MacBook Neo A19 Pro si Apple nomme le Mac d’après sa puce, une piste d’iPhoneSoft), le prix, les coloris, la capacité de stockage de base et d’éventuelles évolutions de design. Les rumeurs actuelles décrivent une mise à jour interne et pragmatique, pas une refonte.

Dossier ouvert le 28 octobre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg) relayées par MacRumors, de l’analyse de Tim Culpan et de nos articles depuis avril 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 Lancement du MacBook Neo
  • Puce A18 Pro et 8 Go de mémoire
  • À partir de 699 €, passé depuis à 799 €
Passé
30 avril 2026 Tim Culpan évoque l’A19 Pro
  • 12 Go de mémoire en base
  • GPU limité à 5 cœurs
Passé
22 juillet 2026 Gurman : Apple teste le Neo 2
  • Puce A19 Pro et mémoire supérieure
  • Nouveaux coloris prévus
Passé
4 septembre 2026 Trois évolutions rapportées
  • Puce, mémoire et coloris
  • Pas de refonte du design
Passé
28 octobre 2026 Gurman : lancement au premier semestre 2027
  • Sans écran tactile
  • Production exposée aux tensions sur la mémoire
À venir
Premier semestre 2027 Lancement attendu
  • Date, nom et prix à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle MacBook Neo 2
Puce A18 Pro (GPU 5 cœurs) A19 Pro
Cœurs GPU 5 5 (version bridée de l’A19 Pro) =
Mémoire 8 Go 12 Go
Coloris Argent, blush, citrus, indigo Nouveaux coloris (teintes non précisées)
Écran tactile Non Non prévu =
Prix de départ 799 € (699 € au lancement) Non communiqué
Date de sortie Mars 2026 Premier semestre 2027

Sources & confiance

4 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 17/20 confirmées Journaliste, Power On Fiable A19 Pro, 12 Go, coloris et premier semestre 2027
Tim Culpan Analyste, Culpium Fiable 12 Go de mémoire, GPU à 5 cœurs, puce A19 Pro
MacRumors Média spécialisé Fiable Relais des informations de Gurman sur les trois évolutions
iPhoneSoft Média, relais français À vérifier Nom possible « MacBook Neo A19 Pro » et prix « un cran au-dessus », sans source citée

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