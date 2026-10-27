Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple ouvre les précommandes de ses nouveaux iMac et MacBook Pro 14 pouces équipés de la puce M6 le mercredi 28 octobre 2026. Les deux ordinateurs seront disponibles à partir du 6 novembre, en ligne et dans les Apple Store. Pour les acheteurs qui envisagent de renouveler leur matériel, plusieurs configurations et solutions de financement sont proposées, avec des différences importantes à connaître avant de commander.

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Les tarifs français débutent à 1 799 euros pour l’iMac et à 2 299 euros pour le MacBook Pro. Mais sur l’ordinateur tout-en-un, le choix de la configuration détermine aussi la connectique disponible : la version la moins chère ne dispose pas des mêmes ports que le modèle équipé du GPU et du CPU à 12 cœurs.

iMac M6 : attention aux différences de connectique

L’iMac M6 d’entrée de gamme, vendu à partir de 1 799 euros, comprend un processeur à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Pour 200 euros supplémentaires, Apple propose une configuration avec 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU, destinée à offrir davantage de ressources pour les tâches exigeantes.

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Cette différence ne concerne pas uniquement les performances. Le modèle supérieur intègre également quatre ports Thunderbolt 4 et une connexion Ethernet 2,5 Gigabit. La version de base se limite à deux ports Thunderbolt 4, ce qui peut peser dans le choix des utilisateurs qui connectent plusieurs écrans ou périphériques.

L’iMac est proposé en sept coloris : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre plusieurs finitions, tout en arbitrant entre le prix de départ et les possibilités de la configuration supérieure.

MacBook Pro 14 pouces M6 : 2 299 euros au minimum

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces démarre à 2 299 euros avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. Contrairement à l’iMac, le choix de la couleur est plus limité : Apple propose les finitions noir sidéral et argent.

La puce M6 constitue la principale nouveauté de cette génération, avec des améliorations annoncées en matière de performances et de traitement de l’intelligence artificielle. Pour les utilisateurs qui travaillent sur des applications exigeantes, le choix dépendra surtout des gains apportés par cette nouvelle plateforme par rapport à leur ordinateur actuel.

Précommandes, livraison et financement

Les précommandes ouvriront le 28 octobre à 18 h 10, heure française, sur le site d’Apple et dans l’application Apple Store. Les premières livraisons et la disponibilité en magasin sont prévues le vendredi 6 novembre 2026.

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Plusieurs solutions permettent de réduire le coût immédiat ou d’étaler le paiement en France :

Reprise d’un ancien appareil : Apple propose un crédit de reprise, dont le montant dépend du produit concerné.

Apple propose un crédit de reprise, dont le montant dépend du produit concerné. Tarifs éducation : à partir de 1 739 dollars pour l’iMac et de 2 179 euros pour le MacBook Pro, pour les étudiants et les enseignants éligibles.

Ces offres et tarifs concernent le marché américain. Les conditions de financement, les prix et les dates de disponibilité en France peuvent différer.

Avant de commander, mieux vaut donc choisir la configuration adaptée à ses besoins. Pour l’iMac, la connectique constitue un critère important au-delà de la puissance du processeur. Pour le MacBook Pro, le budget et les performances attendues seront les principaux éléments à comparer.