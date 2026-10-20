iPad mini 8 : tout ce que l’on sait sur l’iPad mini OLED

L’iPad mini 8 passerait enfin à l’OLED. Apple l’annoncerait avec ses MacBook Pro lors de l’événement du 28 octobre, selon Bloomberg, pour une mise en vente possible le 6 novembre. Greg Joswiak a teasé le rendez-vous le 19 octobre, mais Apple n’a pas confirmé la tablette.

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Ce dossier sépare ce que Bloomberg rapporte de façon répétée (OLED, caméra déplacée, hausse de prix) de ce qui varie d’un récit à l’autre (puce A19 Pro ou A20 Pro, fréquence de rafraîchissement).

Un écran OLED, mais probablement toujours à 60 Hz Prudence

Selon Bloomberg, l’iPad mini, connu en interne sous le nom de code J510, abandonnerait sa dalle LCD pour un écran OLED LTPS, sans la technologie LTPO réservée à l’iPad Pro. La conséquence serait une fréquence fixe de 60 Hz, sans ProMotion. D’autres sources avaient évoqué du 120 Hz et une taille légèrement supérieure, sans qu’aucune dimension précise n’ait été confirmée. Voir aussi notre premier dossier de juillet.

La puce : A19 Pro ou A20 Pro ? À vérifier

Bloomberg parlait en juillet d’une puce A19 Pro. Fin septembre, d’autres informations évoquaient l’A20 Pro, la puce de l’iPhone 18 Pro. Les deux versions circulent ; elles ne peuvent pas être vraies en même temps, et rien n’est tranché avant l’annonce.

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Caméra frontale sur le bord long, audio par vibrations Prudence

Apple déplacerait la caméra frontale sur le bord horizontal de la tablette, comme sur les iPad récents, pour de meilleurs appels vidéo en mode paysage. Bloomberg évoque aussi une nouvelle architecture audio reposant sur les vibrations, qui permettrait de supprimer certaines ouvertures du châssis et d’améliorer la résistance à l’eau.

Un nouveau Smart Folio repéré sur le site d’Apple Solide

Une housse Smart Folio portant la référence A3632 est apparue sur le site réglementaire français d’Apple, d’après MacRumors. Elle ne correspond à aucun iPad mini connu, mais la fiche ne confirme aucune caractéristique : c’est un indice de préparation, pas une preuve de refonte.

Jusqu’à 799 dollars, contre 599 aujourd’hui Prudence

L’iPad mini 7 avait été lancé à 499 dollars en 2024, avant que son prix passe à 599 dollars. Les rumeurs évoquaient 699 dollars pour le mini 8 ; Mark Gurman estime désormais qu’il pourrait approcher les 799 dollars. À ce tarif, il se rapprocherait de l’ancien prix d’entrée de l’iPad Air 13 pouces (799 dollars avant sa récente hausse à 949 dollars selon la presse), avec un écran moins fluide. Ce n’est qu’une estimation, et aucun prix européen n’a fuité. Notre analyse.

Annonce le 28 octobre, vente peut-être le 6 novembre À vérifier

Apple tiendrait son événement le 28 octobre à 18 h, heure de Paris. Selon la lettre Power On du 18 octobre, les Apple Store se réorganiseraient dans la nuit du 5 au 6 novembre, ce qui pourrait annoncer l’iPad mini OLED. Le précédent modèle avait été annoncé le 15 octobre 2024 et vendu huit jours plus tard : un schéma comparable est plausible, sans garantie.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Tout : l’existence du modèle, sa puce, sa taille d’écran, sa fréquence de rafraîchissement, son prix et sa date de vente. L’événement du 28 octobre devrait répondre.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir des informations de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et de notre suivi depuis le printemps 2026. Aucun produit n’est confirmé par Apple : tout reste à confirmer le 28 octobre.