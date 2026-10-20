 Aller au contenu principal
BlogNT
Rumeurs · Produit

iPad mini 8 : tout ce que l’on sait sur l’iPad mini OLED

Écran OLED, caméra déplacée, prix pouvant atteindre 799 dollars : l’iPad mini 8 serait présenté avec les MacBook Pro le 28 octobre, avec une vente possible dès le 6 novembre.

Lancement attendu 28 octobre 2026 (annonce attendue)
Rumeurs depuis Juin 2026
Sources 3

Yohann Poiron

Tablettes

iPad mini OLED : Apple préparerait une sortie le 6 novembre à près de 799 dollars
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 19 octobre 2026 · 14 rumeurs recensées · 3 sources citées
L'ESSENTIEL
  • L'iPad mini 8 adopterait un écran OLED LTPS avec une fréquence fixe de 60 Hz.
  • Le prix estimé par Bloomberg pourrait atteindre 799 dollars contre 599 dollars actuellement.
  • Apple n'a encore confirmé ni l'existence du modèle ni son prix de vente officiel.

L’iPad mini 8 passerait enfin à l’OLED. Apple l’annoncerait avec ses MacBook Pro lors de l’événement du 28 octobre, selon Bloomberg, pour une mise en vente possible le 6 novembre. Greg Joswiak a teasé le rendez-vous le 19 octobre, mais Apple n’a pas confirmé la tablette.

Publicité

Ce dossier sépare ce que Bloomberg rapporte de façon répétée (OLED, caméra déplacée, hausse de prix) de ce qui varie d’un récit à l’autre (puce A19 Pro ou A20 Pro, fréquence de rafraîchissement).

Un écran OLED, mais probablement toujours à 60 HzPrudence

Selon Bloomberg, l’iPad mini, connu en interne sous le nom de code J510, abandonnerait sa dalle LCD pour un écran OLED LTPS, sans la technologie LTPO réservée à l’iPad Pro. La conséquence serait une fréquence fixe de 60 Hz, sans ProMotion. D’autres sources avaient évoqué du 120 Hz et une taille légèrement supérieure, sans qu’aucune dimension précise n’ait été confirmée. Voir aussi notre premier dossier de juillet.

La puce : A19 Pro ou A20 Pro ?À vérifier

Bloomberg parlait en juillet d’une puce A19 Pro. Fin septembre, d’autres informations évoquaient l’A20 Pro, la puce de l’iPhone 18 Pro. Les deux versions circulent ; elles ne peuvent pas être vraies en même temps, et rien n’est tranché avant l’annonce.

Publicité

Caméra frontale sur le bord long, audio par vibrationsPrudence

Apple déplacerait la caméra frontale sur le bord horizontal de la tablette, comme sur les iPad récents, pour de meilleurs appels vidéo en mode paysage. Bloomberg évoque aussi une nouvelle architecture audio reposant sur les vibrations, qui permettrait de supprimer certaines ouvertures du châssis et d’améliorer la résistance à l’eau.

Un nouveau Smart Folio repéré sur le site d’AppleSolide

Une housse Smart Folio portant la référence A3632 est apparue sur le site réglementaire français d’Apple, d’après MacRumors. Elle ne correspond à aucun iPad mini connu, mais la fiche ne confirme aucune caractéristique : c’est un indice de préparation, pas une preuve de refonte.

Jusqu’à 799 dollars, contre 599 aujourd’huiPrudence

L’iPad mini 7 avait été lancé à 499 dollars en 2024, avant que son prix passe à 599 dollars. Les rumeurs évoquaient 699 dollars pour le mini 8 ; Mark Gurman estime désormais qu’il pourrait approcher les 799 dollars. À ce tarif, il se rapprocherait de l’ancien prix d’entrée de l’iPad Air 13 pouces (799 dollars avant sa récente hausse à 949 dollars selon la presse), avec un écran moins fluide. Ce n’est qu’une estimation, et aucun prix européen n’a fuité. Notre analyse.

Annonce le 28 octobre, vente peut-être le 6 novembreÀ vérifier

Apple tiendrait son événement le 28 octobre à 18 h, heure de Paris. Selon la lettre Power On du 18 octobre, les Apple Store se réorganiseraient dans la nuit du 5 au 6 novembre, ce qui pourrait annoncer l’iPad mini OLED. Le précédent modèle avait été annoncé le 15 octobre 2024 et vendu huit jours plus tard : un schéma comparable est plausible, sans garantie.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

Tout : l’existence du modèle, sa puce, sa taille d’écran, sa fréquence de rafraîchissement, son prix et sa date de vente. L’événement du 28 octobre devrait répondre.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir des informations de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et de notre suivi depuis le printemps 2026. Aucun produit n’est confirmé par Apple : tout reste à confirmer le 28 octobre.

Suivre ce dossier

Recevez un e-mail quand nous mettons ce dossier à jour avec de nouvelles informations. Pas plus.

Calendrier prévisionnel

Passé
15 – 23 octobre 2024 Lancement de l’iPad mini 7
  • Annoncé par communiqué le 15 octobre
  • Vendu à partir du 23 octobre, puce A17 Pro
Passé
26 juin 2026 La production des dalles OLED démarre
  • Premiers signaux d’un iPad mini OLED
  • Production des écrans démarrée, selon les informations de l’époque
Passé
17 juillet 2026 Bloomberg détaille le J510
  • OLED LTPS à 60 Hz, puce A19 Pro
  • Lancement visé en octobre
Passé
26 septembre 2026 A20 Pro et audio par vibrations
  • Caméra déplacée, meilleure résistance à l’eau
  • Puce A20 Pro évoquée à la place de l’A19 Pro
Passé
17 octobre 2026 Un nouveau Smart Folio repéré
  • Référence A3632 sur le site réglementaire d’Apple
  • Aucune caractéristique confirmée
Passé
19 octobre 2026 Événement annoncé, vente le 6 novembre ?
  • Teaser de Greg Joswiak
  • Apple Store en réorganisation du 5 au 6 novembre, selon Gurman
Prochain rendez-vous
28 octobre 2026 Événement Apple à Los Angeles
  • 18 h, heure de Paris
  • Aucun produit confirmé par Apple

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle iPad mini 8
Écran LCD OLED LTPS
Fréquence de rafraîchissement 60 Hz 60 Hz (pas de ProMotion) =
Puce A17 Pro A19 Pro ou A20 Pro
Caméra frontale Bord court Bord long, adapté au mode paysage
Prix de départ (États-Unis) 599 $ Jusqu’à 799 $
Date de vente 23 octobre 2024 (iPad mini 7) 6 novembre 2026 (possible)

Sources & confiance

3 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Journaliste, Power On
Fiable 		OLED LTPS à 60 Hz, caméra déplacée, audio par vibrations, prix jusqu’à 799 $, calendrier
MacRumors Média spécialisé
Fiable 		Smart Folio A3632 repérée sur le site réglementaire d’Apple
Greg Joswiak (Apple) Communication officielle, X
Très fiable 		Teaser du 19 octobre, sans détail produit

Questions fréquentes

Ajouter BlogNT comme source préférée
Publicité
Sujets abordés

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Rumeurs