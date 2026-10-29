Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le logo Apple lumineux pourrait bien redevenir l’un des signes distinctifs des ordinateurs portables de la marque. Avec son nouveau MacBook Pro à écran OLED tactile, Apple fait revenir un élément emblématique de son design, disparu progressivement de sa gamme depuis une dizaine d’années.

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Une surprise qui accompagne une génération marquée par plusieurs évolutions majeures, dont l’écran OLED, les puces M5 Pro et M5 Max et l’arrivée de la Dynamic Island sur Mac.

Le retour d’une signature visuelle emblématique

Pendant des années, la pomme rétroéclairée a été l’un des détails les plus reconnaissables des MacBook. Son éclairage provenait du rétroéclairage de l’écran, une solution simple qui permettait au logo de s’illuminer lorsque l’ordinateur était allumé.

Apple a commencé à abandonner cette signature en 2015. Le MacBook Pro a suivi en 2016, puis le MacBook Air en 2018. La marque privilégiait alors des capots d’écran plus fins, auxquels l’ancien système d’éclairage ne se prêtait plus aussi facilement.

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Le retour du logo lumineux sur le nouveau MacBook Pro est d’autant plus intéressant que l’ordinateur est annoncé comme plus fin que son prédécesseur. Apple semble donc avoir trouvé une nouvelle manière d’intégrer cet élément sans renoncer à la finesse de son design. En revanche, les détails techniques du système d’éclairage n’ont pas encore été précisés.

Un changement qui accompagne une nouvelle génération de Mac

Le logo lumineux n’est qu’une partie des évolutions du nouveau MacBook Pro. Apple inaugure également un écran OLED tactile, associé aux puces M5 Pro et M5 Max. La Dynamic Island fait elle aussi son apparition sur Mac, avec des fonctions destinées à afficher des informations en temps réel et à faciliter certaines interactions.

Ces nouveautés traduisent une évolution plus large du produit, qui associe des changements matériels importants à des éléments de design plus familiers. Le retour du logo lumineux apporte ainsi une touche de nostalgie à un ordinateur qui cherche par ailleurs à renouveler l’expérience du Mac.

Apple redonne-t-elle davantage de place au design ?

Ce retour intervient alors qu’Apple connaît également une évolution de sa direction. John Ternus, nouveau directeur général et ancien responsable de l’ingénierie matérielle, serait davantage impliqué dans les choix de conception, avec une présence importante auprès des équipes de design industriel et logiciel.

Il serait toutefois prématuré de lui attribuer personnellement la décision de réintroduire le logo lumineux. Le calendrier alimente les spéculations sur une évolution de la philosophie de conception d’Apple, mais aucun lien direct n’a été établi.

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Reste que ce détail symbolique pourrait être bien accueilli par les utilisateurs attachés à l’identité visuelle historique des MacBook. Le logo lumineux ne transforme pas les usages, mais il rappelle qu’un ordinateur peut aussi se distinguer par des choix esthétiques reconnaissables.

Après une décennie d’absence, le retour de la pomme rétroéclairée pourrait ainsi marquer une volonté de réintroduire davantage de personnalité dans le design des Mac. Il faudra attendre les précisions d’Apple pour comprendre comment cette signature a été intégrée au nouveau châssis.