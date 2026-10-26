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Rumeurs · Produit

OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro : tout ce que l’on sait sur les smartphones gaming à ventilateur

Ventilateur actif à double flux d’air, jusqu’à 10 °C de moins en jeu, design dévoilé : OnePlus présente les Ace 7 et Ace 7 Pro le 29 octobre en Chine, la fiche technique restant en grande partie à confirmer.

Lancement attendu 29 octobre 2026 (Chine)
Rumeurs depuis Octobre 2026
Sources 5

Yohann Poiron

Smartphones

OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro : un refroidissement inédit promet jusqu’à 10 °C de moins en jeu
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 24 octobre 2026 · 3 rumeurs recensées · 5 sources citées
L'ESSENTIEL
  • OnePlus présentera les smartphones OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro le 29 octobre 2026 en Chine.
  • Les appareils intègrent un système de refroidissement à ventilateur actif qui promet jusqu'à 10 °C de moins en jeu.
  • Le fabricant n'a communiqué aucun prix ni aucune date de sortie hors de Chine.

OnePlus présentera les OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro le 29 octobre en Chine, et en a déjà dévoilé le design et le refroidissement : un ventilateur actif avec deux flux d’air, qui promet jusqu’à 10 °C de moins en jeu. La fiche technique reste en grande partie à l’état de fuite, et le prix n’est pas connu.

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Ce dossier sépare ce que OnePlus a confirmé de ce qui circule. La gamme Ace reste centrée sur le jeu et sur le marché chinois ; pour le haut de gamme international, voir notre dossier OnePlus 16.

Lancement le 29 octobre à 19 h en ChineSolide

OnePlus a confirmé la présentation pour le 29 octobre 2026 à 19 h, heure de Pékin, soit 12 h à Paris. Les réservations sont ouvertes sur sa boutique en ligne chinoise. Les deux smartphones fonctionneront sous ColorOS, la surcouche utilisée par OnePlus en Chine. Le constructeur parle d’« un grand pas en avant en performances ».

Un refroidissement à double flux d’air et ventilateur actifSolide

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Selon Li Jie, président de OnePlus Chine, l’architecture repose sur deux circuits d’air : l’un dirige l’air frais vers le processeur, l’autre longe la face arrière pour limiter la chaleur ressentie dans la main. OnePlus ajoute des ailettes en forme de tour, inspirées des cartes graphiques, et un capteur thermique qui règle le ventilateur selon la température. L’entrée d’air serait placée loin des doigts, l’air chaud sortant par le haut. La marque annonce jusqu’à 10 °C de moins en jeu : c’est un chiffre du constructeur, sans protocole détaillé. Voir aussi notre article sur le refroidissement.

Design : deux finitions et un bloc photo carréSolide

Les images publiées par OnePlus montrent une finition argent avec des touches orange, et un bleu clair texturé autour du logo. Le bloc photo, carré avec des angles arrondis, occupe le coin supérieur gauche ; les flancs sont plats et les boutons physiques sont sur le cadre. Un premier visuel retouché par intelligence artificielle, publié sur X, avait préfiguré ce design quelques jours plus tôt.

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Quelles puces pour l’Ace 7 et l’Ace 7 Pro ?Prudence

L’Ace 7 Pro recevrait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, en 3 nm avec un GPU Adreno 840 : PhoneWorld le présente comme confirmé par OnePlus, alors que Gizchina et nos propres informations le traitent encore comme une fuite. Le modèle standard utiliserait une variante de la « série V » de la même plateforme. L’écart de puces ferait la différence entre les deux modèles. Un test attribué à Digital Chat Station donne près de 185 images par seconde dans Delta Force sur le Pro, sans protocole connu.

Écran de 185 Hz, batterie d’environ 9 000 mAhPrudence

Les fuites décrivent un écran OLED plat de 6,78 pouces en 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz sur les deux modèles, une batterie d’environ 9 000 mAh, une charge rapide de 100 ou 120 W selon le modèle (PhoneWorld penche pour 120 W), jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, et un selfie de 16 mégapixels. OnePlus n’a rien confirmé de tout cela.

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Photo : 200 mégapixels et périscope 3,5x sur le Pro ?Prudence

Le Pro aurait un capteur principal de 200 mégapixels (un Samsung HP5, avec un traitement d’image issu d’OPPO, selon PhoneWorld) et un périscope de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x. La configuration photo du modèle standard n’a pas fuité. OnePlus n’a confirmé ni les capteurs ni leurs caractéristiques.

Prix et disponibilité hors de Chine : inconnusÀ vérifier

OnePlus n’a communiqué aucun prix et n’a annoncé aucune sortie hors de Chine. La question du ventilateur sur le modèle standard reste ouverte : la marque met en avant le système, sans préciser lequel des deux appareils l’embarque.

Ce que OnePlus n’a pas encore ditÀ vérifier

Le prix, la puce de chaque modèle, la batterie et la charge, la configuration photo, les mémoires, les coloris par modèle et la présence du ventilateur sur l’Ace 7 standard. La présentation du 29 octobre devrait trancher.

Dossier ouvert le 24 octobre 2026, à partir des annonces de OnePlus Chine et des relais de Gizchina, Gizmochina et PhoneWorld. Il sera mis à jour au lancement du 29 octobre.

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Calendrier prévisionnel

Passé
17 – 20 octobre 2026 Premiers visuels de l’Ace 7 Pro
  • Deux finitions et un bloc photo carré, image retouchée par IA
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ventilateur évoqués
Passé
22 octobre 2026 OnePlus confirme la date et le design
  • Lancement le 29 octobre à 19 h, réservations ouvertes en Chine
  • Deux circuits d’air et ventilateur actif
Passé
23 octobre 2026 Jusqu’à 10 °C de moins en jeu
  • Li Jie détaille les ailettes en tour et le capteur thermique
  • Test Delta Force à 185 images par seconde attribué à Digital Chat Station
Prochain rendez-vous
29 octobre 2026 Lancement en Chine
  • 19 h à Pékin, 12 h à Paris
  • Prix, puces et fiche technique à annoncer
À venir
À confirmer Disponibilité hors de Chine
  • Aucune sortie annoncée
  • Prix inconnu

Ce qui change

9 critères
Critère Version actuelle OnePlus Ace 7
Date de lancement Fin octobre (fuite) 29 octobre 2026, 19 h (Pékin)
Refroidissement Ventilateur intégré évoqué (schémas) Ventilateur actif, double flux d’air
Puce de l’Ace 7 Pro Snapdragon 8 Elite (Ace 6 Ultra) Snapdragon 8 Elite Gen 5
Puce de l’Ace 7 Variante de la série V
Écran OLED plat de 6,78 pouces, 1,5K, 185 Hz
Batterie ≈ 9 000 mAh
Charge filaire 100 ou 120 W
Photo du Pro 200 Mpx + périscope 50 Mpx 3,5x
Prix Non communiqué

Sources & confiance

5 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
OnePlus Communication officielle, Chine Très fiable Date du 29 octobre, design, double flux d’air, jusqu’à 10 °C de moins
Digital Chat Station Fiabilité : 9/14 confirmées Leaker, Weibo Fiable Test Delta Force à 185 images par seconde sur le Pro
Gizchina Fiabilité : 1/1 confirmées Média spécialisé Fiable Puces, écran, batterie, photo du Pro (fuites), date confirmée
Gizmochina Fiabilité : 5/6 confirmées Média spécialisé Fiable Premiers visuels du Pro, coloris confirmés
PhoneWorld Média, relais À vérifier Puce du Pro présentée comme confirmée, charge de 120 W

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