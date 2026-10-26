OnePlus présentera les OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro le 29 octobre en Chine, et en a déjà dévoilé le design et le refroidissement : un ventilateur actif avec deux flux d’air, qui promet jusqu’à 10 °C de moins en jeu. La fiche technique reste en grande partie à l’état de fuite, et le prix n’est pas connu.

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Ce dossier sépare ce que OnePlus a confirmé de ce qui circule. La gamme Ace reste centrée sur le jeu et sur le marché chinois ; pour le haut de gamme international, voir notre dossier OnePlus 16.

Lancement le 29 octobre à 19 h en Chine Solide

OnePlus a confirmé la présentation pour le 29 octobre 2026 à 19 h, heure de Pékin, soit 12 h à Paris. Les réservations sont ouvertes sur sa boutique en ligne chinoise. Les deux smartphones fonctionneront sous ColorOS, la surcouche utilisée par OnePlus en Chine. Le constructeur parle d’« un grand pas en avant en performances ».

Un refroidissement à double flux d’air et ventilateur actif Solide

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Selon Li Jie, président de OnePlus Chine, l’architecture repose sur deux circuits d’air : l’un dirige l’air frais vers le processeur, l’autre longe la face arrière pour limiter la chaleur ressentie dans la main. OnePlus ajoute des ailettes en forme de tour, inspirées des cartes graphiques, et un capteur thermique qui règle le ventilateur selon la température. L’entrée d’air serait placée loin des doigts, l’air chaud sortant par le haut. La marque annonce jusqu’à 10 °C de moins en jeu : c’est un chiffre du constructeur, sans protocole détaillé. Voir aussi notre article sur le refroidissement.

Design : deux finitions et un bloc photo carré Solide

Les images publiées par OnePlus montrent une finition argent avec des touches orange, et un bleu clair texturé autour du logo. Le bloc photo, carré avec des angles arrondis, occupe le coin supérieur gauche ; les flancs sont plats et les boutons physiques sont sur le cadre. Un premier visuel retouché par intelligence artificielle, publié sur X, avait préfiguré ce design quelques jours plus tôt.

Quelles puces pour l’Ace 7 et l’Ace 7 Pro ? Prudence

L’Ace 7 Pro recevrait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, en 3 nm avec un GPU Adreno 840 : PhoneWorld le présente comme confirmé par OnePlus, alors que Gizchina et nos propres informations le traitent encore comme une fuite. Le modèle standard utiliserait une variante de la « série V » de la même plateforme. L’écart de puces ferait la différence entre les deux modèles. Un test attribué à Digital Chat Station donne près de 185 images par seconde dans Delta Force sur le Pro, sans protocole connu.

Écran de 185 Hz, batterie d’environ 9 000 mAh Prudence

Les fuites décrivent un écran OLED plat de 6,78 pouces en 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz sur les deux modèles, une batterie d’environ 9 000 mAh, une charge rapide de 100 ou 120 W selon le modèle (PhoneWorld penche pour 120 W), jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, et un selfie de 16 mégapixels. OnePlus n’a rien confirmé de tout cela.

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Photo : 200 mégapixels et périscope 3,5x sur le Pro ? Prudence

Le Pro aurait un capteur principal de 200 mégapixels (un Samsung HP5, avec un traitement d’image issu d’OPPO, selon PhoneWorld) et un périscope de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x. La configuration photo du modèle standard n’a pas fuité. OnePlus n’a confirmé ni les capteurs ni leurs caractéristiques.

Prix et disponibilité hors de Chine : inconnus À vérifier

OnePlus n’a communiqué aucun prix et n’a annoncé aucune sortie hors de Chine. La question du ventilateur sur le modèle standard reste ouverte : la marque met en avant le système, sans préciser lequel des deux appareils l’embarque.

Ce que OnePlus n’a pas encore dit À vérifier

Le prix, la puce de chaque modèle, la batterie et la charge, la configuration photo, les mémoires, les coloris par modèle et la présence du ventilateur sur l’Ace 7 standard. La présentation du 29 octobre devrait trancher.

Dossier ouvert le 24 octobre 2026, à partir des annonces de OnePlus Chine et des relais de Gizchina, Gizmochina et PhoneWorld. Il sera mis à jour au lancement du 29 octobre.