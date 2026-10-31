Google fête Halloween 2026 avec un Doodle inspiré du théâtre d’ombres. Mis en ligne le 31 octobre, le logo du moteur de recherche prend l’allure d’une silhouette sombre, dans l’esprit des marionnettes d’ombres, ces figures qui se détachent devant une source de lumière.

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Un Halloween sous le signe des ombres

Selon Google, le Doodle de cette année s’inspire de l’art classique des marionnettes d’ombres. Le choix colle bien à la fête : le jeu de contrastes entre lumière et silhouettes évoque naturellement une ambiance un peu inquiétante, sans verser dans l’horreur.

Google rappelle ce que représente Halloween pour beaucoup de gens à travers le monde : regarder un film qui fait peur, se déguiser ou aller de porte en porte récolter des bonbons.

Halloween, une habitude pour les Doodles

Halloween revient chaque année dans les Doodles, et la fête a même une place particulière dans leur histoire : selon Google, le premier Doodle animé a été diffusé à Halloween, en 2000. Le premier Doodle de l’histoire remonte, lui, à 1998, avant même la création officielle de l’entreprise.

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