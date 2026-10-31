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Halloween 2026 : Google habille son logo en théâtre d’ombres pour son Doodle

Décryptage

Halloween 2026 : Google habille son logo en théâtre d’ombres pour son Doodle

Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 1 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • Google a mis en ligne le 31 octobre 2026 un Doodle pour Halloween.
  • L'illustration s'inspire de l'art classique des marionnettes d'ombres.
  • Selon Google, le premier Doodle animé a été diffusé à Halloween, en 2000.

Google fête Halloween 2026 avec un Doodle inspiré du théâtre d’ombres. Mis en ligne le 31 octobre, le logo du moteur de recherche prend l’allure d’une silhouette sombre, dans l’esprit des marionnettes d’ombres, ces figures qui se détachent devant une source de lumière.

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Un Halloween sous le signe des ombres

Selon Google, le Doodle de cette année s’inspire de l’art classique des marionnettes d’ombres. Le choix colle bien à la fête : le jeu de contrastes entre lumière et silhouettes évoque naturellement une ambiance un peu inquiétante, sans verser dans l’horreur.

Google rappelle ce que représente Halloween pour beaucoup de gens à travers le monde : regarder un film qui fait peur, se déguiser ou aller de porte en porte récolter des bonbons.

Doodle Google Halloween 2026 : le logo Google en ombres chinoises, sur un fond vert pâle

Halloween, une habitude pour les Doodles

Halloween revient chaque année dans les Doodles, et la fête a même une place particulière dans leur histoire : selon Google, le premier Doodle animé a été diffusé à Halloween, en 2000. Le premier Doodle de l’histoire remonte, lui, à 1998, avant même la création officielle de l’entreprise.

Retrouvez tous nos articles sur les Doodles de Google.

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