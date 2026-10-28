Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple dévoile une nouvelle génération de MacBook Pro qui marque une évolution majeure pour ses ordinateurs portables professionnels.

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Au programme : un écran OLED tandem baptisé PROLED XDR, la prise en charge du tactile pour la première fois sur Mac, l’arrivée de la Dynamic Island et des puces M5 Pro et M5 Max. Le constructeur promet également une autonomie pouvant atteindre 24 heures, dans un châssis plus fin et plus léger.

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Disponible en versions 14 et 16 pouces, ce nouveau MacBook Pro vise les professionnels de la création, les développeurs, les chercheurs et tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur capable de gérer des charges de travail particulièrement exigeantes. Apple mise autant sur la qualité d’affichage que sur de nouvelles façons d’interagir avec macOS.

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Un écran OLED tandem conçu pour les professionnels de l’image

La principale nouveauté se trouve sur l’écran. Apple introduit la technologie PROLED XDR, basée sur une dalle OLED tandem à deux couches de pixels autoémissifs. Cette architecture doit améliorer la luminosité, l’uniformité de l’affichage et le contraste, tout en limitant certains reflets internes associés aux écrans OLED traditionnels.

Selon Apple, l’écran atteint jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale, aussi bien en HDR qu’en SDR, et affiche un rapport de contraste annoncé de 10 000 000:1. La technologie ProMotion permet par ailleurs un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, avec une fréquence minimale de 10 Hz pour réduire la consommation énergétique.

Le MacBook Pro prend également en charge les espaces colorimétriques P3 et Adobe RGB depuis un même préréglage. Apple annonce une couverture supérieure à 80 % du gamut Rec. 2020, un atout pour le montage vidéo HDR et l’étalonnage des couleurs. Une option avec verre nanotexturé est aussi proposée pour réduire les reflets dans les environnements lumineux.

L’écran pourra notamment servir aux photographes, aux vidéastes et aux designers qui recherchent une restitution des couleurs précise en déplacement. Apple ajoute des modes de référence professionnels, des outils de calibration et des modes de référence DICOM pour la consultation non diagnostique d’images médicales, la recherche et l’enseignement.

Le tactile arrive sur MacBook Pro

L’autre changement majeur concerne l’interaction avec l’ordinateur. Pour la première fois, Apple intègre un écran tactile à son MacBook Pro. Les utilisateurs peuvent faire défiler une page, zoomer dans une photo, déplacer des éléments entre des fenêtres ou encore réorganiser celles-ci directement avec les doigts.

Le capteur tactile est intégré au panneau d’affichage plutôt que superposé à celui-ci, ce qui doit réduire la latence. Apple présente cette évolution comme un complément au clavier et au trackpad, et non comme leur remplacement.

Les usages professionnels sont particulièrement mis en avant. Les créateurs pourront dessiner directement sur la surface de l’écran, tandis que les musiciens pourront jouer d’instruments virtuels dans Logic Pro à l’aide d’un clavier multipoint affiché à l’écran. Dans Final Cut Pro, le tactile permettra notamment de sélectionner des séquences, de déplacer des clips et de zoomer dans le montage. Les développeurs pourront aussi tester directement sur le Mac le comportement tactile de leurs applications iOS et iPadOS.

Apple indique que macOS pourra traduire automatiquement les interactions tactiles en clics pour de nombreuses applications existantes. Des interfaces spécifiquement pensées pour le tactile pourront également être développées grâce à de nouvelles API. Parmi les logiciels cités figurent Microsoft Office, Notion, Canva, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender et Cinema 4D.

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La Dynamic Island fait son apparition sur Mac

Apple transpose également la Dynamic Island au Mac. Cette zone devient un point d’accès à Spotlight, aux Activités en direct et à Siri AISiri AI est la refonte complète de l'assistant d'Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l'écran, capable d'agir dans les applications. Lire la fiche. Elle doit permettre de consulter rapidement des informations, de contrôler la lecture musicale, de répondre à certaines interactions ou de lancer une recherche sans interrompre son travail.

Les Activités en direct pourront notamment afficher des informations en temps réel, tandis que Siri AI sera accessible depuis cette interface. L’assistant pourra rechercher des informations dans les messages, les e-mails et les photos, répondre à des questions et effectuer des actions dans différentes applications, selon Apple.

Cette intégration accompagne macOS 27 Golden Gate, qui apporte également des fonctions Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche, des améliorations de Safari et de nouvelles possibilités d’automatisation avec Raccourcis. Apple met en avant le traitement des données personnelles dans le respect de la confidentialité, sans détailler ici l’ensemble des conditions de disponibilité de chaque fonction.

M5 Pro et M5 Max pour les tâches les plus exigeantes

Sous le capot, les nouveaux MacBook Pro reposent sur les puces M5 Pro et M5 Max. Apple les présente comme ses processeurs les plus puissants à ce jour pour un ordinateur portable professionnel. Les deux modèles bénéficient de performances CPU améliorées, d’une mémoire unifiée plus rapide et d’un GPU doté d’accélérateurs neuronaux intégrés à chaque cœur.

Ces accélérateurs doivent notamment accélérer les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’ordinateur. Apple cite l’utilisation d’agents de programmation s’appuyant sur des modèles de langage locaux, ainsi que les tâches de création et de rendu graphique. La M5 Max vise les charges de travail les plus lourdes, notamment les effets visuels 3D, l’animation et la postproduction vidéo en 8K.

La configuration peut atteindre 128 Go de mémoire unifiée et 16 To de stockage. Apple affirme que la M5 Max permet d’exécuter localement des modèles de langage comportant des centaines de milliards de paramètres. Les gains de performances précis devront toutefois être évalués au moyen de tests indépendants.

Un châssis plus fin et plus léger

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Malgré ces évolutions, Apple annonce une réduction du poids et de l’épaisseur. Le MacBook Pro 14 pouces pèse désormais environ 1,36 kg, contre près de 1,59 kg auparavant selon les chiffres communiqués par la marque. Le modèle 16 pouces descend à environ 1,81 kg, soit une réduction annoncée d’environ 320 grammes.

Les bordures plus fines permettent à l’écran du modèle 16 pouces de passer à 16,3 pouces, tandis que la version compacte conserve une diagonale de 14,2 pouces. Apple indique également avoir revu l’architecture thermique pour maintenir les performances des puces M5 Pro et M5 Max dans ce châssis allégé.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 24 heures. La recharge rapide permettrait de récupérer 50 % de batterie en 30 minutes avec un adaptateur compatible. Ces valeurs restent naturellement dépendantes de la configuration et de l’utilisation.

Une connectique toujours tournée vers les professionnels

Le MacBook Pro conserve une connectique complète avec trois ports Thunderbolt 5, un port HDMI, un lecteur de cartes SDXC, MagSafe et une prise casque. La prise en charge des écrans externes varie selon la puce : jusqu’à trois moniteurs avec la M5 Pro et jusqu’à quatre avec la M5 Max.

La connectivité sans fil évolue également avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, grâce à la puce N1 conçue par Apple. L’ordinateur intègre par ailleurs une caméra Center Stage de 12 mégapixels, des microphones de qualité studio et un système audio à six haut-parleurs. Apple annonce des basses 50 % plus profondes, ainsi qu’une meilleure clarté sonore.

Le constructeur met aussi en avant une fabrication intégrant 55 % de matériaux recyclés au total, dont de l’aluminium recyclé à 100 % dans le boîtier et du cobalt recyclé à 100 % dans la batterie.

Prix et disponibilité : des tarifs américains en forte hausse

Les précommandes ouvrent le 28 octobre 2026, avec une disponibilité annoncée à partir du 6 novembre. Le communiqué d’Apple fournit les prix de départ américains suivants :

MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro : 3 299 euros.

MacBook Pro 16 pouces avec M5 Pro : 3 899 euros.

MacBook Pro 14 pouces avec M5 Max : 5 199 euros.

MacBook Pro 16 pouces avec M5 Max : 5 599 euros.

Avec cet ordinateur, Apple combine trois évolutions importantes : l’OLED tandem, le tactile et une nouvelle interface autour de la Dynamic Island. La question sera désormais de savoir si ces changements justifient le positionnement tarifaire de cette génération, notamment pour les professionnels qui disposent déjà d’un MacBook Pro récent.