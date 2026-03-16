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MacBook Neo : iFixit lui attribue un 6/10, la meilleure note de réparabilité pour un Mac depuis 14 ans

MacBook Neo : iFixit lui attribue un 6/10, la meilleure note de réparabilité pour un Mac depuis 14 ans

Apple a beau cultiver le raffinement industriel, la réparabilité n’a jamais vraiment été le terrain sur lequel ses MacBook brillaient. C’est précisément ce qui rend le MacBook Neo intéressant : selon le démontage publié par iFixit, il s’agirait du MacBook le plus réparable vu depuis environ quatorze ans, avec une note de 6/10 sur l’échelle du spécialiste.

Pour un portable Apple, c’est presque un changement de ton.

MacBook Neo : La batterie devient enfin une vraie pièce remplaçable

Le point le plus marquant du démontage concerne la batterie. Là où de nombreux anciens MacBook reposaient largement sur de l’adhésif, le MacBook Neo adopte ici un plateau maintenu par 18 vis. Dit autrement : ce n’est pas encore minimaliste, mais c’est infiniment plus rationnel pour la maintenance. iFixit résume d’ailleurs la situation avec une formule simple : les vis restent préférables à la colle.

Ce seul choix change beaucoup de choses pour la durée de vie de la machine, car la batterie est l’un des premiers composants à vieillir sur un ordinateur portable.

Un démontage plus logique, un écran et un clavier moins hostiles

iFixit met aussi en avant une arborescence de démontage plus plate, autrement dit une structure interne qui complique moins l’accès aux composants. Le site souligne également que Repair Assistant accepterait les pièces de remplacement sans déclencher d’alerte problématique, et que l’écran comme le clavier seraient plus faciles à remplacer que sur les générations précédentes.

D’autres démontages ont également relevé des composants vissés plus simplement, dont des ports USB-C modulaires.

Tout n’est pas réglé : RAM et stockage restent soudés

Évidemment, Apple ne s’est pas transformée du jour au lendemain en championne du droit à la réparation. Le MacBook Neo conserve des limites structurelles importantes, notamment une RAM soudée et un stockage non évolutif, deux points qui pèsent directement sur sa note finale.

Il est bon de souligner que iFixit considère ce verrouillage de la mémoire comme l’un des principaux défauts persistants de la gamme Mac. Résultat : 6/10, ce qui reste modeste face à certains PC très bien conçus pour la maintenance, mais solide à l’échelle d’un MacBook.

Apple change légèrement de stratégie en matière de réparabilité

Le plus intéressant, au fond, n’est pas seulement la note. C’est le signal produit. Apple montre avec le MacBook Neo qu’elle peut concevoir une machine plus accessible — le modèle est officiellement positionné comme son portable le plus abordable — tout en desserrant un peu l’étau sur la réparabilité. Sur la page officielle, Apple met en avant un écran Liquid Retina de 13 pouces, un châssis aluminium et une puce A18 Pro avec 8 Go de mémoire unifiée sur la configuration de base. Ce n’est donc pas un produit « cheap », mais un Mac d’entrée de gamme qui commence aussi à corriger un vieux point faible de la marque.

Le MacBook Neo n’est pas encore un modèle exemplaire au sens militant du terme. Mais pour Apple, c’est déjà une inflexion notable. Et dans une gamme où la réparabilité a longtemps ressemblé à une concession subie plutôt qu’à une qualité revendiquée, cela suffit à faire du Neo un cas à part.