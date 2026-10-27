Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple renouvelle son MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec la puce M6, une nouvelle génération de processeur gravée en 2 nm. Présentée dans un communiqué de presse, cette mise à jour promet davantage de performances et une meilleure efficacité énergétique, sans bouleverser la formule du portable professionnel d’Apple.

Short · YouTube Le MacBook Pro passe au M6. 💻 Regarder

Le nouveau modèle conserve un prix de départ de 2 299 euros avec 16 Go de mémoire, identique à celui de la version M5 précédente. Les précommandes ouvriront le 28 octobre 2026, tandis que les premières livraisons sont attendues à partir du 6 novembre.

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Une puce M6 gravée en 2 nm

La principale évolution se trouve à l’intérieur du MacBook Pro. Selon Apple, la puce M6 est son premier processeur gravé en 2 nm. Son CPU passe à 12 cœurs, contre 10 pour le M5, et offrirait jusqu’à 1,2 fois plus de performances multithread que son prédécesseur, soit un gain maximal annoncé de 20 %.

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Apple met également en avant une architecture destinée à accélérer les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil. La M6 intègre un Neural Engine double de 16 cœurs, ainsi qu’un GPU de 12 cœurs doté d’un accélérateur neuronal dans chaque cœur graphique. Ces composants doivent améliorer la prise en charge des charges de travail liées à l’IA, même si Apple ne détaille pas ici de gains chiffrés pour chaque usage.

La marque promet enfin une meilleure efficacité énergétique. Les performances réelles et l’autonomie dépendront toutefois des applications utilisées et des conditions de test.

Une connectique toujours complète

À l’extérieur, Apple reste fidèle à la conception de son MacBook Pro de 14 pouces. La connectique comprend trois ports Thunderbolt 4 USB-C, tous compatibles avec la recharge et DisplayPort, ainsi qu’un connecteur MagSafe 3 dédié à l’alimentation.

Le portable conserve également un port HDMI de taille standard et un lecteur de cartes SDXC, particulièrement utile aux photographes et aux vidéastes. Cette configuration permet de connecter des écrans et des périphériques sans dépendre systématiquement d’un adaptateur.

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La mise à jour ressemble donc davantage à un renouvellement des composants internes qu’à une refonte du produit. La génération précédente avait déjà conservé le design, la disposition des ports, la webcam et les haut-parleurs du modèle antérieur, en ajoutant notamment la puce M5 et des améliorations du stockage.

Un prix inchangé malgré le passage au 2 nm

Le MacBook Pro 14 pouces équipé de la M6 démarre à 2 299 euros avec 16 Go de mémoire. Apple maintient ainsi le tarif de lancement du modèle M5, tout en introduisant une nouvelle architecture de processeur.

Les précommandes débuteront le 28 octobre et les livraisons devraient commencer le 6 novembre 2026. Les informations communiquées ici ne précisent pas les tarifs français ni les éventuelles différences de configuration entre les marchés.

Pour les utilisateurs qui attendent davantage de puissance de calcul ou de capacités pour l’IA locale, la M6 constitue l’argument central de cette génération. En revanche, ceux qui possèdent déjà un MacBook Pro récent devront évaluer les gains réels dans leurs logiciels avant d’envisager une mise à niveau.