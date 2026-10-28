Publicité

Apple renouvelle son iPad mini avec une évolution importante : après l’iPad mini 7 lancé en 2024, la tablette compacte adopte un écran OLED, une puce A20 Pro et un châssis plus fin et plus léger. Présenté le 26 octobre 2026, ce nouveau modèle conserve néanmoins plusieurs caractéristiques de son prédécesseur, notamment l’appareil photo arrière, le port USB-C, l’autonomie annoncée et la fréquence d’affichage de 60 Hz.

Les précommandes doivent ouvrir le 28 octobre à 18 h 10 en France, pour des livraisons prévues à partir du 6 novembre. La tablette n’ayant pas encore été testée par la rédaction, les performances évoquées ci-dessous restent à confirmer. Les benchmarks disponibles concernent la puce A20 Pro dans un iPhone 18 Pro et ne constituent pas une mesure directe des performances de l’iPad mini.

Écran : du LCD à OLED, mais toujours en 60 Hz

Avantage iPad mini A20 Pro. L’iPad mini A17 Pro embarque une dalle LCD Liquid Retina de 8,3 pouces, avec une luminosité annoncée de 500 nits. Son successeur passe à un écran OLED de 8,5 pouces affichant 2 316 × 1 512 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. Cette augmentation de la diagonale est rendue possible par des bordures annoncées comme 24 % plus fines.

Publicité

Apple annonce une luminosité standard de 600 nits, avec un pic HDR pouvant atteindre 1 200 nits. La dalle peut également descendre à un niveau de noir annoncé de 1 nit, un avantage attendu de la technologie OLED pour le contraste et l’affichage des scènes sombres.

Une option de verre nano-texturé est proposée sur les configurations de 256 et 512 Go. En revanche, Apple ne fait pas évoluer la fréquence de rafraîchissement : elle reste limitée à 60 Hz. L’absence de ProMotion distingue ainsi toujours l’iPad mini des iPad Pro, malgré cette nouvelle génération d’écran.

Puce : l’A20 Pro, trois générations plus loin

Avantage iPad mini A20 Pro. Le nouvel iPad mini abandonne l’A17 Pro pour l’A20 Pro. La configuration varie toutefois selon le stockage : les versions de 128 et 256 Go disposent d’un CPU à cinq cœurs, composé de deux super cœurs et de trois cœurs d’efficacité, tandis que la version de 512 Go bénéficie d’un CPU à six cœurs et d’un Neural Engine à double bloc de 16 cœurs. Le GPU compte sept cœurs et prend en charge le ray tracing matériel ainsi que des Neural Accelerators.

À titre de comparaison, l’A17 Pro de l’iPad mini 7 comprend un CPU à six cœurs, un GPU à cinq cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. Le nouvel iPad mini disposerait également de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go auparavant. Cependant, Apple ne communique pas officiellement cette capacité dans les informations utilisées pour ce comparatif.

Faute de benchmarks réalisés sur la tablette, AppleInsider s’appuie sur les résultats de l’A20 Pro dans un iPhone 18 Pro. La puce y obtient 3 927 points en mono-cœur et 10 462 points en multi-cœur, contre respectivement 2 599 et 6 928 pour l’A17 Pro. Les performances graphiques dans Metal seraient également environ trois fois supérieures.

Ces résultats donnent une indication du potentiel de la nouvelle puce, mais ils ne permettent pas de prédire exactement les performances de l’iPad mini. Le refroidissement, la gestion de l’énergie et la configuration mémoire peuvent influencer les résultats d’un appareil à l’autre.

Publicité

Design, son et résistance

Avantage iPad mini A20 Pro. Le nouveau modèle réduit son épaisseur de 6,3 à 5,4 mm. Son poids passe d’environ 293 à 255 grammes pour la version Wi-Fi, ce qui renforce son intérêt pour les utilisateurs qui recherchent une tablette facile à transporter.

Autre nouveauté, l’iPad mini obtient pour la première fois une certification IP67. Cette protection apporte une résistance définie à la poussière et à l’immersion dans l’eau dans les conditions prévues par la norme, sans pour autant rendre la tablette indestructible ou adaptée à toutes les situations.

Apple modifie également le système audio avec sa technologie Acoustic Display. Des haut-parleurs de graves couplés à l’écran et des tweeters positionnés entre la vitre et le châssis remplacent les enceintes stéréo en paysage de l’ancien modèle.

La caméra frontale de 12 mégapixels est désormais placée sur le grand côté de la tablette, une disposition plus adaptée aux appels vidéo lorsque l’iPad est utilisé horizontalement. Son ouverture passe de f/2.4 à f/2.0. Touch ID, la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro et le port USB-C à 10 Gb/s sont conservés.

Sans-fil, autonomie et ce qui ne change pas

Avantage iPad mini A20 Pro. La connectivité sans fil évolue avec l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, contre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sur l’iPad mini A17 Pro. Ces améliorations devraient notamment profiter aux utilisateurs équipés de réseaux et d’accessoires compatibles.

Apple maintient en revanche son autonomie annoncée de 10 heures. La batterie passe de 19,3 à 18,9 Wh, une capacité légèrement inférieure qui accompagne le nouveau châssis plus fin. L’autonomie réelle devra être vérifiée lors des tests.

Publicité

L’appareil photo arrière de 12 mégapixels reste identique, tout comme les capacités de stockage proposées : 128, 256 et 512 Go. La palette de couleurs se réduit toutefois à deux finitions, minuit et lumière stellaire, contre quatre auparavant.

Prix et disponibilité en France

Avantage iPad mini A17 Pro. Le nouvel iPad mini débute à 759 euros en version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. La déclinaison cellulaire, qui repose uniquement sur l’eSIM selon les informations disponibles, démarre à 929 euros.

Avant son remplacement, l’iPad mini A17 Pro était vendu 689 euros après une hausse de prix en juin 2026. Son tarif de lancement, en 2024, était de 609 euros. Le nouveau modèle coûte donc 70 euros de plus que son prédécesseur juste avant son renouvellement, et 150 euros de plus que le prix initial de celui-ci.

Cette hausse doit être mise en regard des évolutions matérielles, en particulier l’écran OLED, la puce A20 Pro et la certification IP67. Pour les acheteurs qui privilégient avant tout la mobilité et les usages classiques, le prix des derniers exemplaires de l’ancien modèle pourrait cependant peser dans la décision.

Lequel choisir ?

Le nouvel iPad mini apporte des améliorations concrètes. L’OLED constitue le changement le plus visible, tandis que le châssis plus léger, la résistance IP67 et la connectivité modernisée complètent la mise à jour. La nouvelle puce devrait également offrir davantage de marge pour les jeux et les applications d’intelligence artificielle, même si les performances exactes de la tablette restent à mesurer.

Pour un propriétaire d’iPad mini A17 Pro, le renouvellement se justifie surtout si l’écran OLED, le poids réduit ou la résistance à l’eau représentent des critères importants. L’appareil photo arrière, l’autonomie annoncée et la fréquence de rafraîchissement ne progressent pas.

L’ancien modèle reste donc une option intéressante s’il est proposé en promotion. Pour les utilisateurs qui veulent avant tout une tablette compacte pour lire, naviguer, regarder des vidéos et prendre des notes, l’iPad mini A17 Pro conserve des arguments, à condition que l’écart de prix soit suffisamment important.

Comparatif établi le 28 octobre 2026 à partir des informations communiquées et des comparatifs publiés par AppleInsider et Macworld. Le nouvel iPad mini n’a pas encore été testé par la rédaction. Les résultats de performance cités proviennent d’un iPhone 18 Pro équipé de l’A20 Pro et ne constituent pas des mesures de l’iPad mini. Cette page sera mise à jour après nos propres essais.