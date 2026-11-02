Binance a subi le plus gros vol de cryptomonnaies jamais enregistré. La plateforme a annoncé le 30 octobre le piratage d’environ 6,3 milliards de dollars d’actifs, et le FBI a attribué l’attaque à la Corée du Nord dès le lendemain.

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Selon la société d’analyse TRM, 6,36 milliards de dollars ont quitté les portefeuilles de Binance sur dix blockchains, l’essentiel en une vingtaine de minutes. Binance affirme que les utilisateurs ne supporteront pas la perte et qu’elle a déjà remplacé 90 % des actifs volés.

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Plusieurs points restent flous. Binance n’a pas expliqué précisément comment les pirates sont entrés, et la plateforme n’a pas elle-même désigné les responsables.

Selon PBS, Binance a d’abord soupçonné un ordinateur portable compromis, avant d’identifier plusieurs « points de pénétration ». C’est un portefeuille chaud de la plateforme, connecté à Internet, qui a été vidé. La plupart des fonds des clients sont conservés dans des portefeuilles froids, hors ligne, qui n’étaient pas concernés.

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Le co-directeur général, Richard Teng, a décrit une « attaque complexe » menée avec un logiciel malveillant chargé d’effacer ses propres traces. Il a précisé que plusieurs personnes étaient impliquées. Un analyste cité par PBS avance l’hypothèse d’un jeton d’accès sans expiration, obtenu à partir d’une seule signature, mais cette piste n’est pas confirmée.

Le montant dépasse largement le précédent record, le vol d’environ 1,5 milliard de dollars subi par Bybit en février 2025, lui aussi attribué par le FBI à la Corée du Nord.

Pourquoi la Corée du Nord est désignée

Le FBI cite l’unité TraderTraitor, un groupe de pirates lié à l’État nord-coréen. TRM et Chainalysis étaient arrivés à la même conclusion avant l’annonce. Les enquêteurs observent que les assets sont convertis en ethereum, une étape typique du blanchiment, et s’attendent à d’autres transferts.

Le président américain, Donald Trump, a indiqué que ses services enquêtaient. Interrogé sur la Corée du Nord, il a répondu « We’re looking at that ».

Conséquences pour les utilisateurs de Binance

Binance a suspendu les retraits après l’attaque et prévoyait de les rouvrir dimanche 1er novembre. Les dépôts ne sont pas affectés, selon la plateforme. Vérifiez sur l’application l’état de votre compte avant toute opération.

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Pour couvrir la perte, Binance a mis de côté 6,34 milliards de dollars. Elle a remplacé 90 % des actifs volés en rachetant des jetons avec ses fonds propres, en puisant dans son fonds de protection des utilisateurs de 1 milliard de dollars, une partie de son fonds d’assurance et sa trésorerie. Les 10 % restants, des jetons peu liquides, seront également couverts. Environ 3 milliards de dollars ont par ailleurs été gelés avec l’aide de partenaires.

La plateforme publie aussi une nouvelle preuve de réserves, avec un instantané des actifs à minuit GMT le samedi. Les détenteurs des dix jetons concernés pourront vérifier que leurs avoirs sont couverts au minimum à 1 pour 1. Pour un utilisateur français, cet événement rappelle un risque ancien : laisser ses cryptos sur une plateforme, c’est faire confiance à sa sécurité.

Reste à savoir si les fonds seront retrouvés

Un analyste cité par PBS estime que les pirates déplacent déjà les fonds non gelés, peut-être via des mélangeurs. Reste à savoir si les enquêteurs pourront en récupérer davantage, et ce que révélera l’enquête de Binance sur la faille d’origine. Ces informations pourraient évoluer, et cet article sera mis à jour.