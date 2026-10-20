MacBook Pro OLED : tout ce que l’on sait sur le premier MacBook Pro tactile

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Le MacBook Pro OLED serait le plus gros changement de la gamme depuis 2021 : un écran OLED tactile, la Dynamic Island de l’iPhone à la place de l’encoche et une machine nettement plus légère. Apple l’annoncerait lors de l’événement du 28 octobre, avec une mise en vente possible dès le 6 novembre, selon Bloomberg. Rien n’est confirmé par Apple.

Ce dossier sépare ce qui est solide (la dalle OLED est en production) de ce qui reste une rumeur (poids, puce, prix, calendrier exact). Le MacBook Pro 14 pouces à puce M6, au design actuel, a son dossier dédié.

Un écran OLED tactile, première pour un Mac Prudence

Bloomberg et Ming-Chi Kuo décrivent le même scénario : les MacBook Pro haut de gamme passeraient de la mini-LED à une dalle OLED tactile sur leurs formats de 14 et 16 pouces. Kuo parle d’un panneau avec technologie tactile « on-cell ». Ce serait la première fois qu’Apple propose un Mac tactile, après des années à défendre la séparation entre iPad et Mac.

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Samsung a lancé la production des dalles Solide

Selon The Elec, Samsung Display aurait dépassé 90 % de rendement sur ses dalles OLED de 8,6e génération, avec des livraisons dès juin et environ deux millions d’unités prévues cette année. Il s’agirait d’une structure tandem à deux couches émissives, comme sur l’écran de l’iPad Pro. Ce jalon industriel rend le lancement très crédible, même si la date exacte reste incertaine.

La Dynamic Island remplace l’encoche Prudence

Mark Gurman affirme que ces MacBook Pro reprendraient la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro Max : une caméra dans un simple poinçon, avec des informations et des interactions affichées en haut de l’écran. Bloomberg avait déjà indiqué que l’encoche large en place depuis 2021 disparaîtrait.

Plus léger, mais de combien ? À vérifier

Gurman rapporte qu’Apple aurait entièrement repensé l’intérieur de la machine pour la rendre nettement plus légère, avec des composants miniaturisés. Le MacBook Pro 16 pouces actuel pèse environ 2,2 kg, contre 1,5 kg pour le MacBook Air 15 pouces. Aucun chiffre n’a fuité, et les récits divergent : certains parlent d’un appareil plus fin et plus léger, d’autres d’une finesse à peine meilleure. Des prototypes tourneraient déjà sous macOS 27.2.

Quelle puce : M5 Pro et M5 Max, pas M6 Pro ? Prudence

Bloomberg a rapporté fin juin que ce premier MacBook Pro OLED conserverait des puces M5 Pro et M5 Max, et que la M6 resterait limitée à sa version de base. Quelques récits évoquent encore une M6 sur la gamme : la question n’est pas tranchée avant l’événement.

Mode confidentialité, prix : pures rumeurs À vérifier

Une fuite relayée par Wccftech évoquait en mai un écran avec un « Privacy Display », inspiré de celui du Galaxy S26 Ultra, pour assombrir l’image vue de côté. Aucune confirmation depuis. Côté prix, l’OLED coûte cher et la hausse des composants pèse : une montée en gamme tarifaire est probable, mais aucun chiffre n’a fuité.

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Annonce le 28 octobre, vente peut-être le 6 novembre À vérifier

Apple tiendrait son événement le 28 octobre à 13 h, heure de la côte Est (18 h à Paris), à Los Angeles, après un dîner avec des influenceurs le 27, selon Bloomberg. Les Apple Store se réorganiseraient dans la nuit du 5 au 6 novembre, ce qui pourrait annoncer la mise en vente, sans certitude pour tous les modèles. Les livraisons ont déjà été repoussées plusieurs fois : en avril, Gurman évoquait des retards liés à la mémoire.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Tout : le nom, les dimensions, le poids, la puce, le prix, l’autonomie et la date de disponibilité. L’événement du 28 octobre répondra à ces questions.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir des informations de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et de notre suivi depuis le printemps 2026. Aucun produit n’est confirmé par Apple : tout reste à confirmer le 28 octobre.