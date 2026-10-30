Le MacBook Air M6 arriverait au début de 2027, un an après le modèle M5. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la nouveauté serait la puce M6, l’écran restant en LCD. Apple n’a rien annoncé : ce dossier sépare ce qui est rapporté de ce qui reste à confirmer.

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Apple vient de lancer la M6 sur le Mac mini, puis sur le MacBook Pro 14 pouces M6 le 27 octobre ; le MacBook Air est le prochain portable de la liste. Notre premier article sur le sujet est à lire ici : MacBook Air M6, une mise à jour pour début 2027.

Un lancement attendu début 2027, mars probable Prudence

Gurman vise un renouvellement du MacBook Air au début de l’année 2027. MacRumors et 9to5Mac, qui se fondent sur le rythme habituel d’Apple, parient sur mars 2027 : le MacBook Air M3 est sorti le 8 mars 2024, le M4 le 12 mars 2025 et le M5 le 11 mars 2026. C’est une déduction du calendrier, pas une date donnée par Apple.

La puce M6, gravée en 2 nm Prudence

La M6 est la première puce Apple gravée en 2 nm ; elle équipe déjà le Mac mini et le MacBook Pro 14 pouces M6, deux produits dont Apple a détaillé les performances. Gurman indique qu’elle serait la principale nouveauté du MacBook Air, sans préciser le nombre de cœurs, la mémoire ou le stockage. Sur un portable sans ventilateur, les gains d’efficacité énergétique seraient particulièrement intéressants. MacRumors rappelle toutefois qu’on ne sait pas quel conditionnement la puce utilisera.

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Écran LCD conservé, OLED pas avant 2028 Prudence

D’après Gurman, le MacBook Air conserve une dalle LCD : l’OLED, et le tactile, seraient d’abord réservés aux MacBook Pro haut de gamme, comme l’explique notre dossier sur le MacBook Pro OLED. MacRumors estime qu’un MacBook Air OLED n’arrivera pas avant 2028 ou 2029. Apple testerait cette technologie pour de futurs MacBook Air et iMac.

Un design probablement inchangé Prudence

Les informations disponibles décrivent un châssis fin et sans ventilateur, identique à celui du MacBook Air M5. Lancé en mars 2026, celui-ci a doublé son stockage de base à 512 Go et gagné le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 avec la puce N1 d’Apple, pour une autonomie annoncée de 18 heures. Une mise à jour au bout d’un an est un cycle court, donc plutôt interne.

Prix : une hausse probable À vérifier

Le MacBook Air M5 démarre à 1 099 dollars aux États-Unis. MacRumors estime très probable que l’entrée de gamme du M6 coûte plus cher, à cause de la flambée des prix de la mémoire et du stockage : le média rapporte que Tim Cook a jugé les hausses de prix « inévitables » auprès du Wall Street Journal, sans dire quels produits seraient touchés. C’est un contexte, pas un prix annoncé.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, le prix, la configuration de la puce (cœurs, mémoire, stockage), l’autonomie, les coloris et d’éventuelles évolutions de design ou de connectique. Aucun de ces éléments n’a fuité de façon fiable.

Dossier ouvert le 28 octobre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de 9to5Mac, des annonces d’Apple sur la puce M6 et de nos articles. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.