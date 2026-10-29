Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le nouveau MacBook Pro avec écran OLED tactile ne se contente pas de faire évoluer l’expérience du Mac : il fait aussi grimper le prix des configurations les plus ambitieuses. Alors que le modèle de 14 pouces démarre à 3 299 euros et celui de 16 pouces à 3 899 euros, l’ajout de toutes les options matérielles disponibles porte leurs tarifs respectifs à 15 924 et 16 264 euros.

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L’écart s’explique principalement par deux composants particulièrement coûteux : la mémoire unifiée de 128 Go et le stockage SSD de 16 To. À eux seuls, ces choix transforment un ordinateur professionnel haut de gamme en une machine dont le prix rivalise avec celui de certains équipements spécialisés.

16 To de stockage : l’option qui fait exploser la facture

Les configurations maximales reposent sur la puce M5 Max, avec un processeur à 18 cœurs et un GPU à 40 cœurs. Elles intègrent également le verre nanotexturé, facturé 165 euros, ainsi que 128 Go de mémoire unifiée, une option qui ajoute 2 200 euros à la facture.

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Mais le poste le plus spectaculaire reste le stockage. Passer à un SSD de 16 To représente un supplément de 7 700 euros. Cette option explique l’essentiel de la différence entre le prix maximal de cette génération et celui du modèle précédent.

La hausse intervient dans un contexte de tensions sur le marché de la mémoire. Le coût des composants contribue à la pression sur les prix, mais le tarif de cette configuration reflète aussi le positionnement haut de gamme des options proposées par Apple.

Une hausse de prix importante par rapport à la génération précédente

Selon MacRumors, la configuration maximale de l’ancien MacBook Pro 16 pouces atteignait 10 149 dollars. Avec le nouveau modèle, le plafond passe à 14 549 dollars, soit une augmentation de 4 400 dollars. Je n’ai pas trouvé le prix en euros pour l’ancien modèle, mais l’augmentation américaine laisse entrevoir celle en France.

Cette comparaison doit toutefois être nuancée : le nouveau modèle propose une option de stockage de 16 To qui n’était pas disponible dans la configuration précédente citée. Elle représente à elle seule un supplément de 7 700 euros.

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En limitant le stockage à 8 To, une option facturée 3 300 euros, le MacBook Pro 16 pouces entièrement équipé revient à 11 359 euros. Il reste alors plus cher que son prédécesseur au maximum de sa configuration.

Faut-il vraiment choisir toutes les options ?

Pour la plupart des utilisateurs, une configuration à 16 264 euros sera difficile à justifier. Les 128 Go de mémoire et les capacités de calcul de la M5 Max peuvent répondre aux besoins de certains professionnels travaillant sur des projets particulièrement lourds. Les 16 To de stockage peuvent aussi intéresser ceux qui manipulent de très grandes bibliothèques de fichiers directement sur leur machine.

Mais le choix de chaque option mérite d’être évalué séparément. Le passage à 8 To plutôt qu’à 16 To réduit déjà considérablement la facture, sans obliger à renoncer à la puce M5 Max ni à la mémoire maximale.

Le nouveau MacBook Pro illustre ainsi une réalité du marché des ordinateurs professionnels : le prix de départ ne raconte qu’une partie de l’histoire. Chez Apple, les options de mémoire et de stockage peuvent désormais faire varier la facture de plusieurs milliers de dollars.