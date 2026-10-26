Cette mesure fait suite à une première campagne de départs volontaires annoncée en avril 2026 pour les salariés proches de la retraite.

Le dispositif baptisé Voluntary Exit Offer exclut certains employés des centres de données et des équipes commerciales et marketing.

Microsoft proposerait des départs volontaires à près de 60 000 salariés aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni.

Microsoft proposerait des départs volontaires à près de 60 000 salariés dans le cadre d’une nouvelle restructuration de ses effectifs. Selon Business Insider et Bloomberg, cette initiative vise à réduire les coûts et à adapter l’organisation du groupe aux évolutions liées à l’intelligence artificielle.

Le dispositif, baptisé Voluntary Exit Offer, concernerait certains employés de niveau vice-président ou inférieur aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Toutefois, plusieurs catégories seraient exclues, notamment certains salariés des centres de données ainsi que des équipes commerciales et marketing. Les conditions précises d’éligibilité dépendraient des équipes concernées.

Amy Coleman, directrice des ressources humaines de Microsoft, a présenté cette offre dans un message adressé aux employés lundi. L’entreprise souhaite donner davantage de flexibilité aux salariés qui envisagent de quitter le groupe, en leur proposant un accompagnement pour faciliter leur transition. Les bénéficiaires recevraient des avantages comparables à ceux d’un dispositif classique d’indemnités de départ.

Une nouvelle étape dans la réorganisation des effectifs

Cette initiative intervient après une première campagne de départs volontaires annoncée en avril 2026, destinée aux salariés proches de la retraite. Selon les informations rapportées à l’époque, plus de 30 % des quelque 8 750 employés éligibles avaient accepté l’offre.

La nouvelle mesure s’inscrit dans un contexte où Microsoft investit massivement dans l’intelligence artificielle et les infrastructures nécessaires à son développement. Le groupe doit concilier ces investissements avec la maîtrise de ses dépenses et l’évolution des compétences dont il a besoin.