Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple renouvelle son iPad mini avec une évolution majeure : l’arrivée d’un écran OLED de 8,5 pouces, plus grand et plus lumineux, dans un format toujours compact. Annoncée quelques jours avant l’événement « Pro and tell » du 28 octobre, cette nouvelle génération adopte également la puce A20 Pro, une conception audio inédite et plusieurs améliorations destinées à rendre la tablette plus agréable au quotidien.

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Le prix de départ est fixé à 759 euros pour la version Wi-Fi et à 929 euros pour le modèle Wi-Fi avec connectivité cellulaire. Les précommandes ouvriront le mercredi 28 octobre, avant une commercialisation prévue le 6 novembre. Apple propose deux coloris, Midnight et Starlight, ainsi qu’une option d’écran à nano-texture.

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Un écran OLED de 8,5 pouces dans un format plus fin

Le passage à l’OLED constitue la principale nouveauté de cet iPad mini. La dalle atteint désormais 8,5 pouces, contre 8,3 pouces sur la génération précédente. Apple a réduit la largeur des bordures de 24 %, ce qui permet d’agrandir la surface d’affichage sans augmenter sensiblement l’encombrement général de la tablette.

L’appareil affiche une épaisseur de seulement 5,4 mm et se présente comme plus fin et plus léger que son prédécesseur. Cette conception devrait renforcer son intérêt pour les utilisateurs qui privilégient la mobilité, la lecture, la prise de notes ou la consultation de contenus en déplacement.

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La dalle peut atteindre une luminosité maximale de 1 200 nits. Elle peut également descendre jusqu’à 1 nit, un niveau particulièrement faible qui devrait améliorer le confort d’utilisation dans une pièce sombre. Cette plage de luminosité permet d’adapter plus finement l’affichage aux différentes conditions d’éclairage.

L’option d’écran à nano-texture complète cette nouvelle offre. Apple ne précise toutefois pas, dans les informations fournies, les configurations concernées ni le supplément tarifaire associé à cette finition.

La puce A20 Pro ouvre la porte à davantage d’IA

Sous le capot, Apple intègre une puce A20 Pro, présentée comme capable d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Cette évolution doit notamment permettre de prendre en charge certaines des nouvelles fonctions d’IA de Siri.

Parmi les possibilités annoncées figure un contrôle plus fin de la voix de l’assistant, avec la possibilité d’ajuster son expressivité et son débit. L’objectif est de rendre les interactions vocales plus personnalisables, sans que toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence soient nécessairement disponibles sur cette seule tablette.

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Apple ne communique pas ici de résultats de performances détaillés ni de comparaison chiffrée avec la génération précédente. Il faudra donc attendre des tests indépendants pour mesurer les gains réels de la puce A20 Pro dans les applications, les jeux et les tâches d’intelligence artificielle.

Un système audio repensé avec l’« Acoustic Display »

Apple introduit également un système baptisé « Acoustic Display ». Celui-ci repose sur des haut-parleurs de graves spécialement conçus et couplés à l’écran afin d’obtenir des basses plus présentes et un volume sonore supérieur. Des tweeters personnalisés, intégrés entre la vitre et le châssis en aluminium, doivent améliorer la restitution des hautes fréquences.

Cette approche vise à renforcer l’expérience multimédia d’un appareil dont la compacité limite naturellement l’espace disponible pour les composants audio. Elle pourrait être intéressante pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou participer à des appels sans casque.

Les bénéfices annoncés restent cependant à vérifier en pratique. Des mesures et des écoutes comparatives permettront de déterminer si ce système apporte une amélioration nette par rapport aux haut-parleurs de la génération précédente.

Une caméra frontale mieux placée et une protection IP67

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La caméra avant de 12 mégapixels se déplace sur le côté long de la tablette. Cette disposition facilite son utilisation en orientation paysage, notamment pour les visioconférences lorsque l’iPad mini est posé sur un support ou utilisé avec un clavier.

Apple annonce également une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cette protection constitue un avantage pratique pour un appareil mobile fréquemment transporté, même si elle ne signifie pas que la tablette est conçue pour être utilisée sans précaution dans toutes les situations impliquant de l’eau.

Prix et disponibilité du nouvel iPad mini

Le nouvel iPad mini sera proposé en deux versions de connectivité, avec un tarif de départ supérieur à celui d’une tablette d’entrée de gamme. Apple mise sur un ensemble de nouveautés matérielles — écran OLED, puce A20 Pro et système audio remanié — pour justifier son positionnement.

Les précommandes débuteront le 28 octobre 2026, pour une disponibilité à partir du 6 novembre. Les coloris annoncés sont Minuit et Lumière stellaire. Le tarif de l’option nano-texture et les détails complets des configurations ne sont pas précisés dans les informations communiquées.

Cette annonce intervient à quelques jours de l’événement « Pro and tell », durant lequel Apple pourrait également présenter d’autres produits. Pour l’iPad mini, le passage à l’OLED marque en tout cas une évolution importante : la tablette conserve son format compact tout en renforçant son affichage, ses capacités de calcul et son ambition multimédia.