Apple préparerait déjà la relève de son ordinateur portable le plus abordable. Selon des informations rapportées par Mark Gurman, de Bloomberg, le MacBook Neo 2 serait attendu au cours du premier semestre 2027.

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Lancé en mars 2026, le premier modèle pourrait ainsi bénéficier d’un renouvellement relativement rapide, malgré les tensions qui affectent actuellement l’approvisionnement en mémoire et en stockage.

Cette nouvelle génération miserait principalement sur une puce plus récente et davantage de mémoire vive. Les informations disponibles évoquent notamment le passage à une puce A19 Pro et une configuration de base portée de 8 à 12 Go de RAM. Apple pourrait également enrichir la gamme avec de nouveaux coloris.

Une puce A19 Pro et 12 Go de RAM au programme ?

Le MacBook Neo 2 pourrait abandonner la puce de la première génération au profit de l’A19 Pro. Cette évolution, si elle se confirme, devrait constituer l’un des principaux changements techniques de l’ordinateur. Le passage à 12 Go de mémoire vive en configuration de base représenterait également une amélioration notable par rapport aux 8 Go du modèle actuel.

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Apple envisagerait aussi de renouveler les couleurs proposées. Le MacBook Neo actuel est disponible en argent, blush, citrus et indigo. De nouvelles finitions pourraient donc accompagner cette deuxième génération, même si aucun coloris supplémentaire n’est confirmé à ce stade.

En revanche, l’arrivée d’un écran tactile ne semble pas faire partie des évolutions attendues. Le MacBook Neo 2 conserverait ainsi une approche plus classique de l’ordinateur portable, contrairement aux pistes évoquées pour les futurs MacBook Pro.

Quel prix pour le MacBook Neo 2 ?

Le prix constitue l’autre inconnue importante. Le MacBook Neo original avait été lancé à partir de 699 euros, avant que son tarif ne passe à 799 euros. La prochaine génération pourrait coûter davantage, même si Apple devrait chercher à préserver son positionnement accessible au sein de la gamme Mac.

Les tensions sur les composants pourraient peser sur le calendrier et sur le prix final. La disponibilité de la mémoire et du stockage reste en effet un facteur susceptible de compliquer la production des appareils électroniques les moins chers, pour lesquels les marges de manœuvre tarifaires sont plus limitées.

Malgré cette incertitude, le Neo 2 pourrait rester une option intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à l’écosystème Mac sans se tourner vers les modèles plus onéreux. Tout dépendra du niveau de performance, de la mémoire proposée et du tarif retenu par Apple.

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MacBook Air M6 et MacBook Pro OLED : Apple prépare aussi la suite

Le MacBook Neo 2 ne serait pas le seul ordinateur portable à évoluer en 2027. Apple préparerait également une mise à niveau du MacBook Air avec une puce M6. En revanche, le passage de cette gamme à un écran OLED serait encore plus éloigné, selon les informations disponibles.

Dans le haut de gamme, Apple préparerait une évolution plus importante avec des MacBook Pro dotés d’écrans OLED tactiles. Leur présentation serait attendue le 28 octobre, accompagnée de changements de design par rapport aux modèles actuels.

Le MacBook Neo 2 s’inscrirait donc dans une stratégie à plusieurs niveaux : améliorer l’offre accessible tout en faisant évoluer les modèles premium. Son lancement au premier semestre 2027 reste toutefois une fenêtre prévisionnelle, et ses caractéristiques comme son prix devront encore être confirmés par Apple.