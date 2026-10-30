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Le 27 octobre 2026, Apple a présenté deux MacBook Pro 14 pouces qui n’ont presque rien en commun. L’un reprend le châssis connu et lui donne la puce M6 ; l’autre introduit l’écran PROLED XDR, tactile, avec une puce M5 Pro de la génération précédente. Tous deux se précommandent à partir du 28 octobre pour une livraison le 6 novembre.

Le dossier complet Ordinateurs MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel

Aucun des deux n’est testé. Les caractéristiques ci-dessous viennent des pages d’Apple, et les écarts de performances sont déduits des fiches techniques, pas de mesures.

L’écran : le vrai fossé entre les deux

Le M6 conserve la dalle Liquid Retina XDR rétroéclairée par mini-LED (3 024 × 1 964 pixels, 1 000 nits constants, jusqu’à 1 600 nits en pic HDR, gamme P3). Le modèle PROLED passe à une dalle OLED en tandem de même diagonale (14,2 pouces), à 3 024 × 1 986 pixels, jusqu’à 2 000 nits en pic en HDR comme en extérieur en SDR, avec une gamme P3 et Adobe RGB.

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Surtout, c’est le premier Mac tactile, avec une Dynamic Island à la place de l’encoche. Le M6 n’a ni l’un ni l’autre. Pour la retouche photo, l’étalonnage vidéo HDR ou le dessin direct sur l’écran, la différence se voit ; pour du bureautique et du code, beaucoup moins.

La puce : le M6 est plus récent, le M5 Pro plus musclé

Le M6 est gravé en 2 nm, avec un CPU de 12 cœurs, un GPU de 12 cœurs et un double Neural Engine. Le M5 Pro démarre à 15 cœurs de CPU (jusqu’à 18, dont 6 super cœurs) et 16 cœurs de GPU (jusqu’à 20), avec une bande passante mémoire de 307 Go/s. Le M6 annonce jusqu’à 170 Go/s, mais seulement à partir de 24 Go de mémoire : la version 16 Go reste à 153 Go/s, selon MacRumors.

Sur le papier, le M5 Pro a donc davantage de cœurs et près de deux fois la bande passante, ce qui compte pour le montage vidéo, le rendu 3D et les modèles d’IA locaux. Le M6 compense en partie par sa gravure plus fine. Seuls des tests le départageront ; en attendant, ne présumez pas que la puce la plus récente est la plus rapide.

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Poids, ports, autonomie

Le modèle PROLED est plus léger (1,38 kg contre 1,55 kg) et plus fin (1,50 cm contre 1,55 cm), et passe à trois ports Thunderbolt 5 là où le M6 garde le Thunderbolt 4. HDMI, lecteur SDXC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et système audio à six haut-parleurs sont communs aux deux.

L’autonomie penche côté M6 : jusqu’à 24 heures de vidéo (16 heures de navigation web) contre 22 heures (14 heures) pour le PROLED, avec des batteries quasi identiques de 72,4 et 72,6 Wh. L’écran OLED et le tactile ont un coût, que les tests mesureront.

Prix : 1 000 € d’écart au départ

Le MacBook Pro 14 pouces M6 démarre à 2 299 € avec 16 Go de mémoire et 1 To. Le modèle PROLED XDR à puce M5 Pro démarre à 3 299 €, avec 24 Go et 1 To : l’écart est de 1 000 €, un peu réduit si vous ajoutez de la mémoire au M6 pour égaler les 24 Go du M5 Pro.

Lequel choisir ?

Le PROLED XDR s’adresse à ceux qui travaillent l’image ou le son, qui veulent le tactile, ou qui voyagent avec leur machine : l’écran, le poids et les ports justifient le surcoût s’ils servent tous les jours. Le M6 convient à tous les autres, qui obtiennent une machine moderne et endurante pour 1 000 € de moins. Le PROLED est le meilleur produit sur le papier, mais si vous hésitez, prenez le M6 : le surcoût n’est justifié que par un usage précis.

Comparatif établi le 28 octobre 2026 à partir des pages de comparaison et de l’Apple Store France, et de notre couverture de l’annonce. Aucun des deux modèles n’a été testé par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.