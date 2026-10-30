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Comparatif

MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) vs MacBook Pro M6 : la puce récente ou l’écran OLED tactile ?

Apple vend deux MacBook Pro 14 pouces à quelques jours d’écart, et ils ne se ressemblent pas. Le M6 apporte la puce la plus récente dans l’ancien châssis, à 2 299 €. Le modèle PROLED XDR garde une puce M5 Pro mais change l’écran (OLED tandem tactile), le poids et les ports, à partir de 3 299 €. Faut-il payer 1 000 € pour l’écran ?

PRÉCOMMANDES LE 28/10, LIVRAISONS LE 06/11/2026 · DONNÉES APPLE · AUCUN TEST TERRAIN 3 MIN DE LECTURE
APPLE

MacBook Pro 14″ PROLED XDR (M5 Pro)

Notre noteNote
8,7
Prix d'entrée
À partir de 3 299 €
Vainqueur globalVainqueur
VS
APPLE

MacBook Pro 14″ M6

Notre noteNote
8,3
Prix d'entrée
À partir de 2 299 €
L'ESSENTIEL
  • Le MacBook Pro 14 pouces M6 démarre à 2 299 € avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage.
  • Le modèle PROLED XDR avec puce M5 Pro intègre un écran tactile et démarre à 3 299 € avec 24 Go de mémoire et 1 To.
  • Les précommandes ouvrent le 28 octobre 2026 pour une livraison le 6 novembre.
MacBook Pro 14″ PROLED XDR (M5 Pro)
Critère
MacBook Pro 14″ M6
9,5
Écran et tactile +1,0
8,5
9,0
Performances (fiche) +0,6
8,4
9,0
Design et portabilité +1,0
8,0
9,0
Connectique +0,8
8,2
8,2
Autonomie +0,5
8,7
6,8
Rapport qualité-prix +1,6
8,4
4
Manches gagnées
2

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Le 27 octobre 2026, Apple a présenté deux MacBook Pro 14 pouces qui n’ont presque rien en commun. L’un reprend le châssis connu et lui donne la puce M6 ; l’autre introduit l’écran PROLED XDR, tactile, avec une puce M5 Pro de la génération précédente. Tous deux se précommandent à partir du 28 octobre pour une livraison le 6 novembre.

Aucun des deux n’est testé. Les caractéristiques ci-dessous viennent des pages d’Apple, et les écarts de performances sont déduits des fiches techniques, pas de mesures.

L’écran : le vrai fossé entre les deux

Le M6 conserve la dalle Liquid Retina XDR rétroéclairée par mini-LED (3 024 × 1 964 pixels, 1 000 nits constants, jusqu’à 1 600 nits en pic HDR, gamme P3). Le modèle PROLED passe à une dalle OLED en tandem de même diagonale (14,2 pouces), à 3 024 × 1 986 pixels, jusqu’à 2 000 nits en pic en HDR comme en extérieur en SDR, avec une gamme P3 et Adobe RGB.

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Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle anti reflective coating

Surtout, c’est le premier Mac tactile, avec une Dynamic Island à la place de l’encoche. Le M6 n’a ni l’un ni l’autre. Pour la retouche photo, l’étalonnage vidéo HDR ou le dessin direct sur l’écran, la différence se voit ; pour du bureautique et du code, beaucoup moins.

La puce : le M6 est plus récent, le M5 Pro plus musclé

Le M6 est gravé en 2 nm, avec un CPU de 12 cœurs, un GPU de 12 cœurs et un double Neural Engine. Le M5 Pro démarre à 15 cœurs de CPU (jusqu’à 18, dont 6 super cœurs) et 16 cœurs de GPU (jusqu’à 20), avec une bande passante mémoire de 307 Go/s. Le M6 annonce jusqu’à 170 Go/s, mais seulement à partir de 24 Go de mémoire : la version 16 Go reste à 153 Go/s, selon MacRumors.

Apple MacBook Pro 14 in with M6 hero 261027 big.jpg.large 2x 1

Sur le papier, le M5 Pro a donc davantage de cœurs et près de deux fois la bande passante, ce qui compte pour le montage vidéo, le rendu 3D et les modèles d’IA locaux. Le M6 compense en partie par sa gravure plus fine. Seuls des tests le départageront ; en attendant, ne présumez pas que la puce la plus récente est la plus rapide.

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Poids, ports, autonomie

Le modèle PROLED est plus léger (1,38 kg contre 1,55 kg) et plus fin (1,50 cm contre 1,55 cm), et passe à trois ports Thunderbolt 5 là où le M6 garde le Thunderbolt 4. HDMI, lecteur SDXC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et système audio à six haut-parleurs sont communs aux deux.

L’autonomie penche côté M6 : jusqu’à 24 heures de vidéo (16 heures de navigation web) contre 22 heures (14 heures) pour le PROLED, avec des batteries quasi identiques de 72,4 et 72,6 Wh. L’écran OLED et le tactile ont un coût, que les tests mesureront.

Prix : 1 000 € d’écart au départ

Le MacBook Pro 14 pouces M6 démarre à 2 299 € avec 16 Go de mémoire et 1 To. Le modèle PROLED XDR à puce M5 Pro démarre à 3 299 €, avec 24 Go et 1 To : l’écart est de 1 000 €, un peu réduit si vous ajoutez de la mémoire au M6 pour égaler les 24 Go du M5 Pro.

Lequel choisir ?

Le PROLED XDR s’adresse à ceux qui travaillent l’image ou le son, qui veulent le tactile, ou qui voyagent avec leur machine : l’écran, le poids et les ports justifient le surcoût s’ils servent tous les jours. Le M6 convient à tous les autres, qui obtiennent une machine moderne et endurante pour 1 000 € de moins. Le PROLED est le meilleur produit sur le papier, mais si vous hésitez, prenez le M6 : le surcoût n’est justifié que par un usage précis.

Comparatif établi le 28 octobre 2026 à partir des pages de comparaison et de l’Apple Store France, et de notre couverture de l’annonce. Aucun des deux modèles n’a été testé par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
APPLE

MacBook Pro 14″ PROLED XDR (M5 Pro)

Pour vous si…
  • Vous retouchez des photos, étalonnez de la vidéo HDR ou dessinez, et l’écran compte plus que la puce
  • Le tactile et la Dynamic Island vous intéressent
  • Vous transportez votre MacBook Pro tous les jours : 170 g de moins et des ports Thunderbolt 5
  • Vous travaillez en 3D, en vidéo lourde ou en IA locale et voulez 24 Go de mémoire au départ
APPLE

MacBook Pro 14″ M6

Pour vous si…
  • Vous voulez un MacBook Pro neuf à 1 000 € de moins
  • Vous privilégiez l’autonomie : jusqu’à 24 h de vidéo
  • Votre usage est la bureautique, le code ou le montage léger, sans besoin de tactile
  • Vous préférez la puce la plus récente, avec 24 ou 32 Go de mémoire ajoutés
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Sujets abordés
APPLE
MacBook Pro 14″ PROLED XDR (M5 Pro)
Fiche produit →
8,7
APPLE
MacBook Pro 14″ M6
Fiche produit →
8,3
Prix de départ (France) 3 299 € 2 299 €
Disponibilité Livraisons le 6 novembre 2026 Livraisons le 6 novembre 2026
Puce Apple M5 Pro Apple M6 (2 nm)
CPU À partir de 15 cœurs (jusqu’à 18) 12 cœurs : 2 super + 4 perf. + 6 efficacité
GPU À partir de 16 cœurs (jusqu’à 20) 12 cœurs
Neural Engine 16 cœurs Double, 2 × 16 cœurs
Bande passante mémoire 307 Go/s 153 Go/s (16 Go) · 170 Go/s (24 et 32 Go)
Mémoire de départ 24 Go (jusqu’à 64 Go) 16 Go (jusqu’à 32 Go)
Stockage de départ 1 To (jusqu’à 4 To) 1 To (jusqu’à 4 To)
Écran 14,2 » PROLED XDR, OLED tandem 14,2 » Liquid Retina XDR, mini-LED
Tactile Oui, avec Dynamic Island Non
Luminosité de pic (HDR) 2 000 nits 1 600 nits
Gamme de couleurs P3 + Adobe RGB P3
Poids 1,38 kg 1,55 kg
Épaisseur 1,50 cm 1,55 cm
Ports 3 × Thunderbolt 5, HDMI, SDXC 3 × Thunderbolt 4, HDMI, SDXC
Sans-fil Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Wi-Fi 7, Bluetooth 6
Autonomie vidéo annoncée Jusqu’à 22 h Jusqu’à 24 h
Navigation web annoncée Jusqu’à 14 h Jusqu’à 16 h
Batterie 72,6 Wh 72,4 Wh
Verdict express

Deux logiques : le M6 offre la puce la plus récente dans l’ancien châssis, avec 24 h d’autonomie, à 2 299 € ; le PROLED XDR change l’écran (OLED tandem tactile, 2 000 nits), le poids et les ports, avec une puce M5 Pro plus musclée sur le papier, à partir de 3 299 €. Le PROLED est le meilleur produit sur le papier, mais les 1 000 € d’écart ne se justifient que pour l’image, le tactile ou la mobilité : pour la majorité des usages, le M6 est le meilleur choix.

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