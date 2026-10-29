Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple fait entrer l’écran tactile sur le MacBook Pro, mais ne semble pas vouloir transformer macOS en un système entièrement pensé pour les doigts.

Publicité

Sur son premier ordinateur portable tactile, la marque privilégie une approche progressive : quelques ajustements de l’interface, des gestes familiers et des commandes tactiles intégrées aux applications compatibles. Le clavier et le trackpad restent donc au cœur de l’expérience.

La principale nouveauté visible dans macOS concerne l’arrivée de la Dynamic Island, déjà présente sur l’iPhone. Apple met également en avant des commandes tactiles permettant notamment d’accepter des transferts AirDrop ou de mettre la musique en pause. Pour le reste, l’écran tactile complète les méthodes d’interaction existantes sans bouleverser le fonctionnement du système.

Des gestes familiers, avec quelques adaptations

Les gestes habituellement réalisés sur le trackpad sont transposés à l’écran. Un balayage depuis le bord droit permet ainsi d’afficher le centre de notifications, tandis que le pincement sert à zoomer dans les photos. Il est également possible de faire défiler des pages web avec le doigt ou de déplacer des diapositives d’une présentation à une autre par glisser-déposer.

Publicité

Apple adapte aussi certains éléments de l’interface pour faciliter leur utilisation. Lorsque l’utilisateur touche un menu déroulant, ses options peuvent être agrandies afin de rendre la sélection plus précise. Les commandes de fenêtre — les boutons rouge, jaune et vert en haut à gauche — bénéficient du même principe, avec des cibles tactiles plus grandes.

Le redimensionnement et l’affichage des fenêtres restent proches des habitudes de macOS. Un double toucher permet notamment d’agrandir une fenêtre, tandis que le glissement de son coin sert à modifier ses dimensions. L’ensemble reprend donc largement des interactions déjà connues, adaptées à une utilisation directe sur l’écran.

Les applications pourraient faire la différence

Les usages les plus intéressants devraient toutefois dépendre des logiciels. Les applications d’Apple sont annoncées comme optimisées pour le tactile, et macOS peut traduire automatiquement les touchers en clics pour les applications existantes. Cette compatibilité doit permettre d’utiliser de nombreux logiciels sans attendre une refonte complète de leur interface.

Apple cite également plusieurs applications tierces qui exploiteront les nouvelles commandes tactiles : Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel et PowerPoint, ainsi que Lightroom et DaVinci Resolve. Pour les outils créatifs, la prise en charge du multitouch pourrait ouvrir des possibilités intéressantes, notamment pour manipuler des images, ajuster des éléments ou interagir plus directement avec une timeline de montage.

Publicité

Cependant, la portée de ces fonctions reste à évaluer. Le tactile semble surtout constituer une méthode d’interaction supplémentaire, plutôt qu’un changement radical de la manière d’utiliser le Mac. Son intérêt dépendra donc de la qualité des adaptations proposées par les développeurs et de la pertinence des gestes dans chaque application.

Le MacBook Pro entre dans une nouvelle phase

L’arrivée du tactile s’inscrit dans une année de changements matériels importants pour Apple. La marque a également lancé son premier iPhone pliable, l’iPhone Duo, ainsi que HomeView, son premier écran destiné à la maison connectée. Sur le plan logiciel, Siri évolue et macOS a réduit certains effets visuels associés à Liquid Glass.

Le nouveau MacBook Pro ajoute une autre pièce à cette évolution, avec un écran tactile qui ne cherche pas à remplacer les interactions traditionnelles. Apple semble préférer conserver les fondamentaux du Mac tout en ouvrant la porte à de nouveaux usages, plutôt que d’imposer immédiatement une interface entièrement repensée.

Cette stratégie peut faciliter la transition pour les utilisateurs habitués au clavier et au trackpad. Elle pose néanmoins une question importante : le tactile sera-t-il suffisamment exploité par les applications pour devenir un véritable avantage au quotidien, ou restera-t-il une fonction occasionnelle ? Les premiers usages permettront de mieux mesurer la pertinence de ce choix.