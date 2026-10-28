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Apple a présenté le 27 octobre 2026 un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6, qui remplace le modèle d’entrée de gamme à puce M5 lancé un an plus tôt. Le constat des premiers comparatifs est sans appel : c’est une mise à jour de composants, et rien d’autre. Même design, même écran, mêmes ports, même autonomie — la puce et le sans-fil changent, et le prix aussi.

Le MacBook Pro M6 n’est pas encore testé : les précommandes ouvrent le 28 octobre à 18 h 10 en France et les livraisons commencent le 6 novembre. Les gains cités ci-dessous sont des chiffres d’Apple face au M5, la rédaction n’a rien mesuré elle-même.

Ce qui ne change pas

Égalité. Sur le plan extérieur, difficile de distinguer les deux générations. Le MacBook Pro M6 conserve l’écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de pointe annoncée à 1 600 nits en HDR et une option de verre nano-texturé. Les finitions noir sidéral et argent sont également reconduites.

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La connectique reste identique : trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de cartes SDXC, un connecteur MagSafe 3 et une prise casque. Apple annonce toujours jusqu’à 24 heures d’autonomie, sans amélioration revendiquée sur ce point.

Les configurations de base disposent toutes deux de 16 Go de mémoire et de 1 To de stockage. Le passage au M6 ne s’accompagne donc ni d’une augmentation de la mémoire minimale ni de nouveaux connecteurs. Pour les utilisateurs qui espéraient une évolution plus visible, cette nouvelle génération ressemble avant tout à une mise à niveau interne.

La puce : 2 nm, 12 cœurs et un double Neural Engine

Avantage MacBook Pro M6. Le M5 est gravé en 3 nm (troisième génération, N3P) avec des transistors FinFET ; le Apple M6 passe à la première génération de 2 nm de TSMC, avec des transistors nanosheet à grille enrobante. Le CPU grimpe de 10 à 12 cœurs (2 super cores, 4 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité, contre 4 super cores et 6 cœurs d’efficacité sur le M5) et le GPU de 10 à 12 cœurs, toujours avec un Neural Accelerator dans chaque cœur, désormais épaulé par un Dynamic Caching de troisième génération. Le Neural Engine passe à un double bloc de 16 cœurs, soit 32 au total.

Apple annonce, face au M5, jusqu’à 30 % de graphismes plus rapides et 25 % de charges IA plus rapides. Sur des usages concrets, la marque cite jusqu’à 1,3 fois plus de vitesse sur le traitement de prompt d’un modèle de langage, 1,3 fois en rendu Blender avec ray tracing, 1,2 fois en traitement d’image sous Affinity et 1,3 fois en compilation sous Xcode.

Aucun de ces chiffres n’a été vérifié de façon indépendante.

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Mémoire : 170 Go/s, mais pas sur la version de base

Avantage MacBook Pro M6. Le M6 améliore aussi la bande passante mémoire maximale, annoncée à 170 Go/s contre 153 Go/s pour le M5. Cette progression ne concerne toutefois pas toutes les configurations.

Selon les informations rapportées, les versions dotées de 24 ou 32 Go de mémoire atteignent le nouveau plafond de 170 Go/s. Le modèle d’entrée de gamme avec 16 Go reste à 153 Go/s, soit le même niveau que le M5.

Cette distinction mérite d’être prise en compte pour les usages gourmands en mémoire, notamment l’IA exécutée localement et certains traitements graphiques. Le choix de la capacité mémoire peut ainsi avoir autant d’importance que le passage à la nouvelle puce.

Sans-fil et écrans externes

Avantage MacBook Pro M6.C’est l’autre vraie nouveauté. Le MacBook Pro M6 intègre la puce sans fil N1 d’Apple, qui remplace le composant Broadcom utilisé sur le modèle précédent. À la clé, le Wi-Fi 7 succède au Wi-Fi 6E, tandis que le Bluetooth passe de la version 5.3 à la version 6. La prise en charge de Thread s’ajoute également à la fiche technique.

Apple promet une meilleure fiabilité pour AirDrop et le partage de connexion. Ces améliorations pourraient intéresser les utilisateurs qui transfèrent régulièrement des fichiers volumineux ou travaillent dans un environnement équipé de réseaux récents.

La gestion des écrans externes progresse elle aussi : le M6 peut piloter deux écrans 4K jusqu’à 165 Hz, contre 144 Hz sur le M5. Le reste de la connectique physique demeure cependant inchangé.

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Prix et disponibilité en France

Avantage MacBook Pro M5. Le MacBook Pro 14 pouces M6 démarre à 2 299 euros en France, avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. À titre de comparaison, le M5 était commercialisé à 1 799 euros lors de son lancement en octobre 2025, avec 512 Go de stockage. Son prix avait ensuite atteint 2 199 euros juste avant son remplacement.

Le surcoût du M6 par rapport au dernier tarif indiqué du M5 est donc de 100 euros, mais la comparaison doit tenir compte des différences de stockage et de l’évolution des prix au fil du temps. Apple a retiré le M5 de son catalogue, même si des exemplaires neufs peuvent encore être disponibles chez des revendeurs et sur le marché du reconditionné.

Un MacBook Pro M5 en promotion peut ainsi rester intéressant pour qui n’a pas besoin des dernières évolutions du processeur ou du sans-fil. La configuration reconditionnée de 512 Go peut également représenter une porte d’entrée moins coûteuse dans la gamme.

M6 ou M5 : lequel choisir ?

Le MacBook Pro M6 est le choix le plus logique pour un achat neuf si les deux générations sont proposées à des prix proches et avec des capacités de mémoire et de stockage comparables. Il offre une puce plus récente, davantage de cœurs et une connectivité sans fil modernisée. Pour les usages d’IA localeL'IA locale consiste à exécuter un modèle d'IA directement sur votre PC, Mac, smartphone ou Raspberry Pi plutôt que sur les serveurs d'un fournisseur — pour garder ses données chez soi, fonctionner hors ligne et échapper aux abonnements, au prix d'un matériel doté de suffisamment de mémoire. Lire la fiche ou de création graphique, les configurations avec 24 ou 32 Go de mémoire méritent une attention particulière.

Le M5 conserve néanmoins un intérêt si son prix est sensiblement inférieur. Son écran, ses ports, son autonomie annoncée et son format sont identiques à ceux du nouveau modèle. Pour un propriétaire de MacBook Pro M5, le changement paraît difficile à justifier au regard des différences présentées.

Enfin, les utilisateurs qui ne sont pas pressés peuvent aussi attendre les prochaines évolutions de la gamme. Des rumeurs évoquent un MacBook Pro redessiné avec un écran OLED et un modèle d’entrée de gamme équipé d’une puce M7 au premier semestre 2027. Ces perspectives ne sont toutefois pas confirmées par Apple.

Ce comparatif repose sur les caractéristiques annoncées et les informations disponibles au 28 octobre 2026. Le MacBook Pro M6 n’a pas encore été testé par la rédaction ; les gains de performances cités proviennent d’Apple. L’article sera actualisé après les essais indépendants.