MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel

Apple prépare deux familles de MacBook Pro, et l’une d’elles est tout sauf spectaculaire : un MacBook Pro 14 pouces à puce M6 qui garderait le design actuel. Il serait annoncé avec le MacBook Pro OLED lors de l’événement du 28 octobre, selon Bloomberg. Apple n’a rien confirmé, mais Greg Joswiak, son responsable du marketing, a teasé l’événement le 19 octobre sur le thème « pro ».

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Ce dossier suit uniquement la version M6 au design actuel. Le modèle OLED tactile fait l’objet d’un dossier séparé : les deux machines ne se confondent pas, même si elles arrivent ensemble.

Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel, selon Bloomberg Prudence

Selon Mark Gurman, Apple lancerait d’ici la fin de l’année un MacBook Pro 14 pouces connu en interne sous le nom de code J804, qui conserverait le châssis actuel mais adopterait la puce M6.

Cette coexistence permettrait de renouveler les performances sans attendre le nouveau châssis OLED. Bloomberg évoque aussi un iMac M6 dans la même vague.

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La M6, première puce Apple en 2 nm, déjà dans le Mac mini Solide

Apple a introduit la M6 dans le nouveau Mac mini : gravure en 2 nm, 12 cœurs de processeur (deux « super cœurs », quatre cœurs de performance et six cœurs économes), 12 cœurs graphiques, un double Neural Engine à 16 cœurs, jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée et 170 Go/s de bande passante. Apple revendique jusqu’à 1,2 fois les performances multithread de la M5. Ces données viennent du Mac mini : la tenue thermique d’un MacBook Pro 14 pouces pourra donner d’autres résultats.

Pas de M6 Pro ni de M6 Max cette année Prudence

Bloomberg rapportait fin juin qu’Apple renoncerait à proposer des déclinaisons Pro, Max et Ultra de la M6 pour cette génération, une première depuis l’arrivée d’Apple Silicon. Les MacBook Pro plus ambitieux reprendraient donc des puces M5 Pro et M5 Max, la refonte plus profonde étant renvoyée à la génération M7, attendue en 2027.

Un écran mini-LED conservé, sans OLED ni tactile Prudence

La dalle mini-LED actuelle serait reconduite sur ce modèle, l’OLED tactile étant réservé aux versions haut de gamme. Le design qui date de 2021, avec son encoche, ne bougerait pas : la vraie refonte du 14 pouces d’entrée de gamme (code K104, caméra en simple découpe circulaire) est attendue plus tard, au premier semestre 2027 selon Bloomberg.

Annonce attendue le 28 octobre, vente possible dès le 6 novembre À vérifier

Apple tiendrait un événement le 28 octobre à 13 h, heure de la côte Est, soit 18 h à Paris, à Los Angeles. Dans sa lettre Power On du 18 octobre, Mark Gurman indique que les Apple Store se réorganiseraient dans la nuit du 5 au 6 novembre, ce qui pourrait annoncer une mise en vente le 6, sans garantie que tous les produits soient disponibles ensemble. Le prix n’a pas fuité ; la hausse des coûts de la mémoire, qui a déjà retardé des Mac, reste un risque pour les tarifs.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Tout : l’existence même du modèle, ses prix, sa mémoire de départ, son autonomie, et la place exacte du M6 par rapport aux MacBook Pro OLED. L’événement du 28 octobre devrait trancher.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir des informations de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et de notre suivi depuis le printemps 2026. Aucun produit n’est confirmé par Apple : tout reste à confirmer le 28 octobre.