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Rumeurs · Produit

MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel

Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel serait annoncé avec le modèle OLED lors de l’événement du 28 octobre, avec une vente possible dès le 6 novembre.

Lancement attendu 28 octobre 2026 (annonce attendue)
Rumeurs depuis Juillet 2026
Sources 4

Yohann Poiron

Ordinateurs

MacBook Pro M6 : OLED, tactile et design ultra-fin pour la révolution de 2026
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 19 octobre 2026 · 10 rumeurs recensées · 4 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Le nouveau MacBook Pro de 14 pouces conserverait le châssis actuel tout en intégrant la puce M6.
  • La puce M6 intègre une gravure en 2 nm avec 12 cœurs de processeur et 12 cœurs graphiques.
  • Ces informations proviennent de fuites relayées par Bloomberg et aucune annonce officielle n'a eu lieu.

Apple prépare deux familles de MacBook Pro, et l’une d’elles est tout sauf spectaculaire : un MacBook Pro 14 pouces à puce M6 qui garderait le design actuel. Il serait annoncé avec le MacBook Pro OLED lors de l’événement du 28 octobre, selon Bloomberg. Apple n’a rien confirmé, mais Greg Joswiak, son responsable du marketing, a teasé l’événement le 19 octobre sur le thème « pro ».

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Ce dossier suit uniquement la version M6 au design actuel. Le modèle OLED tactile fait l’objet d’un dossier séparé : les deux machines ne se confondent pas, même si elles arrivent ensemble.

Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel, selon BloombergPrudence

Selon Mark Gurman, Apple lancerait d’ici la fin de l’année un MacBook Pro 14 pouces connu en interne sous le nom de code J804, qui conserverait le châssis actuel mais adopterait la puce M6.

Cette coexistence permettrait de renouveler les performances sans attendre le nouveau châssis OLED. Bloomberg évoque aussi un iMac M6 dans la même vague.

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La M6, première puce Apple en 2 nm, déjà dans le Mac miniSolide

Apple a introduit la M6 dans le nouveau Mac mini : gravure en 2 nm, 12 cœurs de processeur (deux « super cœurs », quatre cœurs de performance et six cœurs économes), 12 cœurs graphiques, un double Neural Engine à 16 cœurs, jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée et 170 Go/s de bande passante. Apple revendique jusqu’à 1,2 fois les performances multithread de la M5. Ces données viennent du Mac mini : la tenue thermique d’un MacBook Pro 14 pouces pourra donner d’autres résultats.

Pas de M6 Pro ni de M6 Max cette annéePrudence

Bloomberg rapportait fin juin qu’Apple renoncerait à proposer des déclinaisons Pro, Max et Ultra de la M6 pour cette génération, une première depuis l’arrivée d’Apple Silicon. Les MacBook Pro plus ambitieux reprendraient donc des puces M5 Pro et M5 Max, la refonte plus profonde étant renvoyée à la génération M7, attendue en 2027.

Un écran mini-LED conservé, sans OLED ni tactilePrudence

La dalle mini-LED actuelle serait reconduite sur ce modèle, l’OLED tactile étant réservé aux versions haut de gamme. Le design qui date de 2021, avec son encoche, ne bougerait pas : la vraie refonte du 14 pouces d’entrée de gamme (code K104, caméra en simple découpe circulaire) est attendue plus tard, au premier semestre 2027 selon Bloomberg.

Annonce attendue le 28 octobre, vente possible dès le 6 novembreÀ vérifier

Apple tiendrait un événement le 28 octobre à 13 h, heure de la côte Est, soit 18 h à Paris, à Los Angeles. Dans sa lettre Power On du 18 octobre, Mark Gurman indique que les Apple Store se réorganiseraient dans la nuit du 5 au 6 novembre, ce qui pourrait annoncer une mise en vente le 6, sans garantie que tous les produits soient disponibles ensemble. Le prix n’a pas fuité ; la hausse des coûts de la mémoire, qui a déjà retardé des Mac, reste un risque pour les tarifs.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

Tout : l’existence même du modèle, ses prix, sa mémoire de départ, son autonomie, et la place exacte du M6 par rapport aux MacBook Pro OLED. L’événement du 28 octobre devrait trancher.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir des informations de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et de notre suivi depuis le printemps 2026. Aucun produit n’est confirmé par Apple : tout reste à confirmer le 28 octobre.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Octobre 2025 Lancement du MacBook Pro M5 14 pouces
  • Puce M5 en 3 nm
  • Successeur attendu un an plus tard
Passé
2 juillet 2026 Bloomberg décrit deux MacBook Pro
  • Un modèle J804 au design actuel avec M6, d’ici fin 2026
  • Une refonte K104 en 2027
Passé
23 septembre 2026 La M6 arrive dans le Mac mini
  • Première puce Apple en 2 nm
  • 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU
Passé
19 octobre 2026 Apple annonce un événement
  • Greg Joswiak teasé « pro and tell »
  • Présentation attendue le 28 octobre à 19 h, heure de Paris
Prochain rendez-vous
28 octobre 2026 Événement Apple à Los Angeles
  • MacBook Pro M6, MacBook Pro OLED, iMac M6 et iPad mini attendus
  • Aucun produit confirmé par Apple
À venir
6 novembre 2026 (possible) Mise en vente ?
  • Apple Store en réorganisation dans la nuit du 5 au 6
  • Tous les produits ne seraient pas forcément disponibles ensemble

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle MacBook Pro M6
Puce Apple M5 Apple M6
Gravure 3 nm 2 nm
Cœurs CPU / GPU 10 / 10 12 / 12 (valeurs du Mac mini M6)
Design Châssis de 2021, avec encoche Inchangé =
Écran Mini-LED Mini-LED conservé =
Déclinaisons de puce M5, M5 Pro, M5 Max M6 seule, sans Pro ni Max
Date de vente Octobre 2025 (MacBook Pro M5) 6 novembre 2026 (possible)

Sources & confiance

4 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Journaliste, Power On
Fiable 		Modèle J804, absence de M6 Pro/Max, réorganisation des Apple Store du 5 au 6 novembre
Greg Joswiak (Apple) Communication officielle, X
Très fiable 		Teaser du 19 octobre, sans détail produit
Apple Communication officielle
Très fiable 		Fiche de la puce M6 dans le Mac mini
Geekbench Fiabilité : 1/1 confirmées Base de benchmarks
Fiable 		Premiers scores de la M6 dans le Mac mini

Questions fréquentes

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