Alors qu’Apple préparerait une évolution majeure du MacBook Pro, le MacBook Air devrait patienter encore quelques mois avant de bénéficier de sa prochaine mise à jour. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, la firme viserait un renouvellement de son ordinateur portable le plus accessible au début de l’année 2027. Le principal changement attendu serait l’arrivée de la puce M6, tandis que l’écran resterait basé sur la technologie LCD.

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Cette stratégie marquerait une différence entre les deux gammes. Le MacBook Pro devrait progressivement adopter l’OLED et la prise en charge du tactile, tandis que le MacBook Air conserverait une conception plus classique, fidèle à son positionnement axé sur la finesse, la légèreté et l’autonomie.

Le MacBook Air M5 reste récent

Apple a renouvelé le MacBook Air en mars 2026 avec l’intégration de la puce M5. Cette mise à jour a également doublé le stockage de base, désormais fixé à 512 Go, et apporté la compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 grâce à la puce sans fil N1 d’Apple.

Le design a, en revanche, peu évolué. Le MacBook Air conserve son châssis fin et léger, son système de refroidissement sans ventilateur et son écran Liquid Retina. Apple annonce toujours jusqu’à 18 heures d’autonomie.

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Une nouvelle génération au début de 2027 s’inscrirait dans un cycle de renouvellement relativement rapproché, avec environ un an entre les modèles M5 et M6. Cette échéance reste toutefois une prévision rapportée par Bloomberg, et non un calendrier officiellement confirmé par Apple.

Une puce M6 pour améliorer les performances et l’autonomie

Le prochain MacBook Air devrait intégrer la puce Apple M6, déjà introduite dans le Mac mini selon les informations rapportées. Cette nouvelle génération de processeurs serait gravée en 2 nanomètres et disposerait d’un processeur central à 12 cœurs ainsi que d’un processeur graphique à 12 cœurs.

Cette architecture doit notamment améliorer les performances et l’efficacité énergétique. Sur un ordinateur portable dépourvu de ventilateur, les gains d’efficacité pourraient être particulièrement intéressants pour maintenir de bonnes performances tout en maîtrisant la consommation électrique.

Aucun détail supplémentaire n’a cependant été communiqué sur les fréquences, les performances graphiques réelles ou les éventuelles évolutions de mémoire et de stockage du futur MacBook Air. La puce M6 constitue donc, à ce stade, la principale nouveauté attendue.

Pas d’OLED ni d’écran tactile dans l’immédiat

Le MacBook Air M6 conserverait un écran LCD plutôt que de passer à l’OLED. Cette technologie devrait d’abord concerner les modèles MacBook Pro haut de gamme, auxquels Apple préparerait également d’ajouter une interface tactile.

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Le MacBook Air resterait ainsi distinct de la gamme professionnelle, avec une évolution davantage centrée sur les composants internes que sur une refonte de l’expérience utilisateur. Ce choix permettrait de maintenir une séparation entre les deux familles d’ordinateurs portables, même si les caractéristiques définitives du modèle 2027 restent inconnues.

Apple pourrait donc privilégier une mise à jour mesurée pour le MacBook Air, un an après l’arrivée de la puce M5. Il faudra attendre une annonce officielle pour connaître les performances du M6 dans ce format, les éventuels changements de configuration et les tarifs de la prochaine génération.