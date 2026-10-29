Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple a terminé sa semaine d’annonces avec son événement « Pro and tell », marqué par la présentation du premier MacBook Pro doté d’un écran tactile. Mais, cette nouveauté n’était pas la seule au programme : la marque a également renouvelé l’iPad mini, actualisé ses MacBook Pro d’entrée de gamme et ses iMac avec la puce M6, et annoncé de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour ses applications de création et de productivité.

Short · YouTube Apple « Pro and tell » : toutes les annonces de la semaine. 🍏 Regarder

Les précommandes de plusieurs nouveaux appareils ouvrent le 28 octobre, avec une disponibilité annoncée à partir du 6 novembre. Voici les principales nouveautés présentées par Apple.

Le dossier complet Ordinateurs MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel

Le MacBook Pro tactile ouvre une nouvelle ère pour le Mac

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Apple a enfin officialisé son premier MacBook Pro avec écran tactile. Les utilisateurs pourront interagir directement avec l’affichage grâce à des gestes familiers, comme le défilement, le balayage ou le pincement pour zoomer. Le capteur tactile est intégré directement à la dalle, plutôt que posé sur sa surface, afin de réduire la latence.

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Ce nouveau modèle inaugure également un écran OLED tandem baptisé PROLED XDR, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 2 000 nits. Apple annonce par ailleurs un poids réduit : le modèle de 14 pouces pèse environ 1,36 kg. Le logo Apple lumineux fait également son retour sur le capot.

Autre nouveauté, la Dynamic Island arrive sur Mac. Elle doit notamment permettre d’accéder à des informations en temps réel, de rechercher des fichiers et d’utiliser Siri AISiri AI est la refonte complète de l'assistant d'Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l'écran, capable d'agir dans les applications. Lire la fiche sans interrompre son travail.

Le MacBook Pro avec écran PROLED XDR démarre à 3 299 euros pour le modèle de 14 pouces équipé de la puce M5 Pro. La version 16 pouces commence à 3 699 euros. Des configurations avec une puce M5 Max sont également proposées. Les précommandes sont ouvertes depuis le 28 octobre, pour une disponibilité prévue le 6 novembre.

L’iPad mini adopte un écran OLED de 8,5 pouces

L’iPad mini bénéficie lui aussi d’une évolution importante avec l’arrivée d’un écran OLED de 8,5 pouces, plus grand que celui de la génération précédente. La tablette conserve un format compact, avec une épaisseur annoncée de seulement 5,4 mm. Ses bordures sont également 24 % plus fines.

Apple introduit un système audio baptisé « Acoustic Display », qui intègre des haut-parleurs de graves associés à l’écran. Le constructeur promet ainsi des basses plus présentes et un volume sonore supérieur.

Sous le capot, la tablette embarque une puce A20 Pro, accompagnée d’une caméra de 12 mégapixels placée en orientation paysage. Elle bénéficie aussi d’une certification IP67, qui apporte une protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau dans les conditions prévues par cette norme.

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En France, l’iPad mini démarre à 759 euros en version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. Il est proposé en deux coloris, « Minuit » et « Lumière stellaire ». Les configurations de 256 et 512 Go peuvent recevoir un écran à nano-texture destiné à réduire les reflets, une option plus coûteuse.

Le MacBook Pro d’entrée de gamme passe à la puce M6

Apple renouvelle également son MacBook Pro de 14 pouces avec la nouvelle puce M6. Ce modèle se distingue du MacBook Pro tactile équipé des puces M5 Pro et M5 Max : il conserve un écran Liquid Retina XDR, avec une option nano-texturée pour limiter les reflets.

Il intègre la puce réseau N1 développée par Apple, qui apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. La connectique comprend trois ports Thunderbolt 4 USB-C compatibles avec la recharge et DisplayPort, ainsi que MagSafe 3, HDMI et un lecteur de cartes SDXC. Une caméra Center Stage de 12 mégapixels est également présente.

Le prix de départ français est fixé à 2 299 euros. La configuration de base comprend un processeur à 12 cœurs, un GPU à 12 cœurs, 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. Les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons sont attendues le 6 novembre.

L’iMac adopte lui aussi la puce M6

L’iMac rejoint la nouvelle génération de Mac équipés de la puce M6. Apple affirme que cette dernière offre des performances d’intelligence artificielle exécutée localement jusqu’à cinq fois supérieures à celles de l’iMac précédent équipé de la puce M4. Le tout-en-un bénéficie également de la puce réseau N1.

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En dehors de ces évolutions internes, les changements sont limités. L’iMac conserve son design et ses différentes couleurs, ainsi qu’une connectique pouvant compter jusqu’à quatre ports Thunderbolt.

Le modèle d’entrée de gamme démarre à 1 799 euros en France. Il embarque un CPU à 10 cœurs, un GPU à 10 cœurs, 16 Go de mémoire, 256 Go de stockage et deux ports Thunderbolt 4. Les précommandes débutent le 28 octobre, avec une disponibilité annoncée le 6 novembre.

Keynote, Numbers et Pages accueillent un chatbot IA

Les annonces ne concernent pas uniquement le matériel. Apple prévoit également d’intégrer un chatbot d’intelligence artificielle à Keynote, Numbers et Pages. L’assistant doit comprendre le contexte du document sur lequel travaille l’utilisateur, afin de proposer des actions adaptées à son contenu.

Dans Keynote, il pourra aider à concevoir et à animer des diapositives. Dans Pages, il sera capable de produire des brouillons et de restructurer des textes. Dans Numbers, il pourra effectuer des calculs et transformer les données en visualisations.

Apple indique que cette solution s’appuie sur des modèles développés par l’entreprise et par OpenAI. L’objectif est d’intégrer l’IA directement aux outils de travail, plutôt que de demander aux utilisateurs de passer systématiquement par un service externe.

D’autres applications bénéficient également de nouveautés. Pixelmator Pro reçoit une fonction de remplissage assistée par l’IA, Logic Pro accueille un nouvel assistant intelligent et Final Cut Pro propose un accès direct à MotionVFX.

Une semaine placée sous le signe des puces et de l’IA

Avec ces annonces, Apple fait évoluer plusieurs catégories de produits en parallèle. Le MacBook Pro tactile représente le changement le plus visible, tandis que les puces M6 apportent une nouvelle génération de performances aux ordinateurs d’entrée de gamme et à l’iMac. L’iPad mini gagne pour sa part un écran OLED plus grand et une nouvelle plateforme matérielle.

L’intelligence artificielle occupe également une place croissante dans l’écosystème, avec des fonctions intégrées aux applications de productivité, de montage vidéo et de création musicale. Reste à évaluer, au-delà des annonces, les gains réels apportés par ces nouveautés et leur disponibilité sur les différents marchés.