Le prochain événement Made by Google ne devrait pas se limiter aux smartphones Pixel 11 et à la Pixel Watch 5. Après plusieurs indices apparus dans des fuites récentes, le mystérieux Google Pixel Tag se dévoile enfin à travers plusieurs fiches produits européennes et un premier visuel. De quoi confirmer l’arrivée imminente du tout premier traqueur connecté conçu par Google.

Avec ce produit, le géant américain pourrait enfin investir un segment dominé par les Apple AirTag et les Samsung Galaxy SmartTag.

Les premières fiches produits confirment l’existence du Pixel Tag

Repéré par 9to5Google, le Pixel Tag est apparu sur plusieurs boutiques européennes avant son officialisation. Les différentes références confirment notamment le numéro de modèle GA12506, une finition baptisée Fog Light, probablement le nom commercial de la couleur et un haut-parleur intégré destiné à faciliter la localisation de l’accessoire à proximité.

Le premier visuel dévoilé montre un petit boîtier circulaire au design minimaliste. Une ouverture située sur la partie inférieure laisse apparaître une grille qui correspond vraisemblablement au haut-parleur intégré.

Cette configuration rappelle directement les solutions déjà proposées par Apple, Samsung ou encore Chipolo.

Un concurrent direct des AirTag

Tout indique que le Pixel Tag exploitera le réseau Find My Device de Google — désormais rebaptisé Find Hub — afin de retrouver des objets perdus. L’accessoire devrait permettre de localiser facilement des clés, un sac, une valise, un portefeuille ou tout autre objet auquel il sera attaché.

L’absence d’un traqueur officiel signé Google constituait jusqu’ici une véritable anomalie, alors même que son réseau de localisation est désormais disponible sur des centaines de millions d’appareils Android.

Avec le Pixel Tag, Google reprend enfin le contrôle d’un élément essentiel de son écosystème.

Plusieurs caractéristiques restent encore inconnues

Si les fiches produits lèvent une partie du voile sur le Pixel Tag, de nombreuses questions demeurent. Google n’a encore confirmé aucun détail concernant la connectivité Ultra Wideband (UWB), le type de batterie, l’autonomie, la certification contre l’eau et la poussière et la portée réelle du réseau de localisation.

La présence de l’UWB est particulièrement attendue.

Cette technologie permet une localisation extrêmement précise, similaire à celle proposée par les AirTag récents ou les Galaxy SmartTag compatibles. Pour l’instant, aucune fuite ne confirme officiellement son intégration.

Batterie remplaçable ou rechargeable ?

L’autre interrogation concerne l’alimentation. Deux scénarios semblent envisageables. Le premier consiste à adopter une pile bouton remplaçable, comme le fait Apple avec les AirTag. Cette solution offre généralement une autonomie proche d’un an et facilite le remplacement sans immobiliser l’appareil. La seconde possibilité serait une batterie rechargeable via USB-C ou par induction, une approche plus moderne mais encore peu répandue sur ce type de produit.

À ce stade, Google n’a donné aucun indice sur la direction retenue.

Un lancement attendu avec les Pixel 11

Tout porte à croire que le Pixel Tag sera dévoilé lors du prochain événement Made by Google, prévu le 12 août. Aux côtés des Pixel 11, du Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Fold, du Pixel Watch 5 et des nouveaux coloris des Pixel Buds Pro 2, ce petit accessoire pourrait devenir l’une des surprises de la conférence.

La question du prix reste également ouverte.

Google pourrait choisir une commercialisation classique à l’unité, proposer des packs de plusieurs balises ou même inclure le Pixel Tag dans certaines offres de lancement avec les Pixel 11 afin de renforcer son écosystème.

Google renforce progressivement son écosystème connecté

L’arrivée du Pixel Tag s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Depuis plusieurs années, Google développe un écosystème complet autour de ses smartphones, montres connectées, écouteurs et services alimentés par Gemini. Il manquait encore un élément essentiel : un traqueur connecté capable d’exploiter pleinement son réseau Find Hub.

Face à Apple et Samsung, déjà bien installés sur ce marché, Google semble désormais prêt à proposer sa propre alternative. Reste à savoir si le Pixel Tag saura se différencier par ses fonctionnalités, son intégration logicielle ou son prix. Les réponses devraient arriver dès le 12 août, mais une chose est déjà certaine : le portefeuille d’accessoires Pixel s’apprête à accueillir un nouveau membre stratégique.