À quelques jours de la conférence Made by Google du 12 août, de nouvelles fuites viennent préciser ce que pourrait être la Pixel Watch 5. Et si elles se confirment, la prochaine montre connectée de Google ne marquera pas une rupture technologique. Au contraire, elle miserait sur une évolution très mesurée du matériel, laissant à Gemini et à Wear OS 7 le soin d’apporter les principales nouveautés.

Une stratégie qui rappelle celle des smartphones Pixel récents : privilégier l’expérience logicielle plutôt que la course aux spécifications.

Une fiche technique presque identique à la Pixel Watch 4

Selon des documents marketing et techniques obtenus par MyMobiles, la Pixel Watch 5 conserverait une grande partie des composants de sa devancière. Les deux tailles de boîtier, 41 mm et 45 mm, embarqueraient toujours un écran Actua 360 LTPO AMOLED capable de faire varier son taux de rafraîchissement de 1 à 60 Hz, avec une luminosité maximale de 3 000 nits.

Sous le capot, Google continuerait de s’appuyer sur le Snapdragon W5 Gen 2, un processeur déjà présent sur la Pixel Watch 4, alors que certains observateurs espéraient l’arrivée d’une nouvelle génération de puce dédiée aux objets connectés.

La principale évolution matérielle concernerait le stockage, qui passerait de 32 Go à 64 Go, offrant davantage d’espace pour les applications, la musique hors ligne et les futures fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Une batterie légèrement plus généreuse… sans véritable gain d’autonomie

Google aurait également revu légèrement la capacité de ses batteries. La version 41 mm passerait de 325 mAh à 332 mAh, tandis que le modèle 45 mm grimperait de 455 mAh à 465 mAh. Malgré cette légère augmentation, les estimations d’autonomie resteraient identiques : jusqu’à 30 heures pour le modèle 41 mm et jusqu’à 40 heures pour la version 45 mm.

Les performances de recharge ne changeraient pas non plus. Google annoncerait toujours environ 15 minutes pour récupérer 50 % de batterie, avec une recharge complète nécessitant 45 minutes sur le petit modèle et environ une heure sur le grand.

Une précédente fuite évoquait également 3 Go de mémoire vive, contre 2 Go auparavant, mais cette information n’est pas confirmée par les derniers documents.

Gemini devient la véritable vedette

Si le matériel évolue peu, Google semble avoir concentré ses efforts sur l’intelligence artificielle. Les documents promotionnels mettent largement en avant Gemini Intelligence, qui serait profondément intégré à Wear OS 7.

L’assistant pourrait :

afficher des informations contextuelles de manière proactive ;

suggérer des réponses intelligentes aux messages ;

mieux anticiper les besoins de l’utilisateur directement depuis la montre.

Cette orientation confirme la stratégie de Google, qui considère désormais l’IA comme le principal moteur d’évolution de son écosystème matériel.

La santé reste au cœur de l’expérience

Comme les générations précédentes, la Pixel Watch 5 continuerait de miser fortement sur le suivi de la santé. Google promettrait son système de suivi du sommeil le plus précis à ce jour, avec l’analyse des différentes phases de sommeil, le suivi de la fréquence respiratoire, un score personnalisé de récupération et un écran « Morning Insights » résumant l’état de forme quotidien ainsi que la météo.

La montre conserverait également la fonction Loss of Pulse Detection, capable de détecter l’absence de pouls et d’alerter automatiquement les services d’urgence dans les pays où cette technologie est autorisée.

Autre fonctionnalité reconduite : Satellite SOS, qui resterait inclus gratuitement pendant deux ans après l’activation de l’appareil.

Des prix en hausse malgré des évolutions limitées

Les dernières fuites confirment également une augmentation tarifaire. Les prix attendus seraient les suivants :

399 dollars pour la Pixel Watch 5 Wi-Fi 41 mm ;

499 dollars pour la version LTE ;

429 dollars pour la Pixel Watch 5 Wi-Fi 45 mm ;

529 dollars pour la déclinaison LTE.

Chaque modèle coûterait ainsi plus cher que son équivalent dans la génération précédente, une tendance qui s’inscrit dans un contexte global de hausse des coûts des composants électroniques.

Une montre qui jouera son avenir sur le logiciel

Sur le papier, la Pixel Watch 5 ne semble pas vouloir rivaliser avec ses concurrentes grâce à une fiche technique révolutionnaire. Google semble plutôt appliquer la même recette que pour ses smartphones Pixel : conserver une base matérielle éprouvée tout en enrichissant progressivement l’expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle et aux optimisations logicielles.

Reste à savoir si cette stratégie suffira face à une concurrence de plus en plus agressive. Si les fuites se confirment, la Galaxy Watch 9 pourrait conserver un avantage sur le terrain du matériel. La Pixel Watch 5 devra donc convaincre ailleurs, en transformant Gemini en véritable assistant du quotidien plutôt qu’en simple argument marketing.