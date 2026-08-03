À quelques jours de sa présentation officielle, le Pixel 11 continue de faire parler de lui. Une nouvelle fuite évoque une augmentation de 100 dollars par rapport au Pixel 10, mais aussi une évolution de sa fiche technique qui privilégierait davantage le stockage et la mémoire que les changements visibles au premier coup d’œil. Reste toutefois un mystère de taille : la configuration photo.

Si ces informations se confirment, Google pourrait demander un effort financier supplémentaire tout en laissant planer le doute sur l’un des principaux arguments de vente de sa gamme Pixel.

Un tarif en hausse, mais un stockage enfin plus généreux

Selon les informations publiées par Android Headlines, le Pixel 11 débuterait à 899 dollars, contre 799 dollars pour le Pixel 10 lors de son lancement. Cette hausse de prix s’accompagnerait néanmoins d’une amélioration notable du stockage.

Le modèle d’entrée de gamme abandonnerait enfin les 128 Go pour proposer directement 256 Go de stockage et une variante 512 Go pour les utilisateurs les plus exigeants.

Dans un contexte où les photos en haute définition, les vidéos 4K et les fonctionnalités d’intelligence artificielle occupent toujours plus d’espace, cette évolution apparaît comme l’un des changements les plus concrets de cette nouvelle génération.

Plus de mémoire pour accompagner Gemini

La fuite mentionne également une montée en puissance de la mémoire vive. Le Pixel 11 serait proposé avec 12 Go de RAM et jusqu’à 16 Go sur certaines configurations. L’ensemble serait animé par la nouvelle puce Google Tensor G6, accompagnée du coprocesseur de sécurité Titan M3.

Si davantage de mémoire ne garantit pas automatiquement des performances supérieures, elle constitue un atout pour les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil, ainsi que pour le multitâche et les futures fonctionnalités de Gemini.

Un appareil photo qui soulève encore des interrogations

C’est probablement le point le plus surprenant de cette fuite. La fiche technique évoque uniquement un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Aucune mention d’un téléobjectif n’apparaît. Pourtant, les nombreux rendus ayant fuité ces dernières semaines montrent toujours un bloc photo comportant trois ouvertures distinctes à l’arrière.

Deux scénarios restent donc envisageables : la fiche technique diffusée serait incomplète et la troisième ouverture accueillerait un autre capteur (laser autofocus, capteur spectral ou autre composant).

À ce stade, impossible de trancher.

Le zoom reste l’inconnue

Les précédentes rumeurs évoquaient pourtant un Super Res Zoom jusqu’à 30x sur le Pixel 11. Si le smartphone ne dispose effectivement que de deux modules photo, Google devra alors s’appuyer davantage sur le recadrage numérique, les algorithmes de traitement d’image et l’intelligence artificielle. La marque a déjà démontré son savoir-faire dans ce domaine, mais un téléobjectif dédié conserve généralement un avantage pour les longues focales.

C’est sans doute le principal point qui devra être éclairci lors de la présentation officielle.

Peu d’évolutions côté autonomie

Les autres caractéristiques semblent évoluer de manière plus mesurée. La batterie passerait de 4 970 mAh sur le Pixel 10 à 4 985 mAh sur le Pixel 11. Un gain de seulement 15 mAh, qui devrait avoir un impact négligeable sur l’autonomie.

La recharge filaire resterait quant à elle limitée à 30 W, sans évolution notable.

Google mise davantage sur l’expérience que sur la fiche technique

Cette nouvelle fuite illustre une stratégie désormais bien connue chez Google. Plutôt que de multiplier les évolutions matérielles spectaculaires, le constructeur semble concentrer ses efforts sur les éléments moins visibles : davantage de stockage, plus de mémoire vive et une meilleure intégration de l’intelligence artificielle grâce à Tensor G6 et Gemini.

La hausse tarifaire pourrait néanmoins susciter des débats si les améliorations photographiques s’avèrent plus modestes qu’attendu. Les Pixel ont construit leur réputation sur la qualité de leur appareil photo, et toute ambiguïté autour de la présence — ou non — d’un téléobjectif sera particulièrement scrutée.

Il faudra attendre la conférence Made by Google, prévue le 12 août, pour connaître la configuration définitive du Pixel 11. D’ici là, une certitude se dessine : Google semble vouloir vendre davantage une expérience logicielle enrichie par l’IA qu’une révolution matérielle.