À une semaine de la conférence Made by Google, les fuites continuent de dévoiler la future gamme Pixel 11. Cette fois, le leaker réputé Evan Blass partage ce qui semble être des visuels marketing officiels du Pixel 11 Pro XL, révélant notamment un nouveau coloris baptisé Dune ainsi que plusieurs détails sur la fiche technique du futur flagship de Google.

Si son design reste très proche de celui de son prédécesseur, le Pixel 11 Pro XL miserait davantage sur l’efficacité énergétique, les performances de son nouveau processeur Tensor G6 et quelques nouveautés logicielles pour séduire.

Un design familier, habillé d’une nouvelle finition Dune

Les images publiées par Evan Blass montrent un Pixel 11 Pro XL fidèle à l’identité visuelle inaugurée par Google ces dernières années. La célèbre barre photo horizontale est toujours présente, tout comme les lignes sobres du châssis. La principale nouveauté esthétique est un coloris Dune, un mélange de beige, de pêche et de reflets dorés qui apporte une touche plus chaleureuse à la gamme Pro.

Visuellement, difficile toutefois de parler de révolution. Google semble privilégier une évolution progressive de son design plutôt qu’une refonte complète.

Tensor G6 : un bond technologique malgré une batterie plus petite

Sous le capot, le Pixel 11 Pro XL devrait embarquer le Tensor G6, premier processeur maison de Google fabriqué par TSMC en 2 nm. Ce changement est particulièrement attendu puisque les précédentes générations Tensor reposaient sur les procédés de Samsung, régulièrement critiqués pour leur efficacité énergétique.

Grâce à la gravure en 2 nm et à l’architecture Gate-All-Around (GAA), le Tensor G6 devrait offrir une consommation énergétique réduite, une meilleure efficacité thermique et des performances supérieures à consommation équivalente.

Paradoxalement, la batterie devrait légèrement diminuer, passant d’environ 5 200 mAh à 5 115 mAh.

Sur le papier, cette baisse serait largement compensée par les gains d’efficacité du nouveau SoC ainsi que par l’arrivée du modem MediaTek M90 5G, qui remplacerait enfin les modems Exynos de Samsung, souvent pointés du doigt pour leur consommation élevée et leurs performances réseau inégales.

Reste évidemment à vérifier si ces promesses se traduiront par une autonomie sensiblement meilleure lors des premiers tests.

Une configuration photo toujours très ambitieuse

Le Pixel 11 Pro XL conserverait une approche résolument axée sur la photographie computationnelle. À l’arrière, on retrouverait un triple module composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

Google miserait également sur un zoom 10x de qualité optique grâce au recadrage du capteur, avant d’aller jusqu’à 120x Pro Zoom via son traitement Super Res Zoom alimenté par l’intelligence artificielle.

À l’avant, la caméra selfie atteindrait 42 mégapixels, confirmant la volonté de Google de renforcer les performances photo sur l’ensemble des focales.

Plus de stockage, davantage de mémoire

Selon les dernières informations, le Pixel 11 Pro XL serait proposé en trois capacités de stockage : 256 Go avec 12 Go de RAM, 512 Go avec 16 Go de RAM et 1 To avec 16 Go de RAM. Cette montée en mémoire vive sur les versions supérieures devrait offrir davantage de marge pour les futures fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à Android et à Gemini.

Pixel Glow : la principale nouveauté visible

Si le matériel évolue relativement peu, Google préparerait une nouvelle fonctionnalité baptisée Pixel Glow. Installé à l’arrière du smartphone, ce système lumineux utiliserait une LED capable d’afficher différentes couleurs selon le type de notification reçue.

L’objectif est simple : permettre à l’utilisateur d’identifier un appel entrant, une notification ou une interaction avec Gemini sans avoir à retourner son téléphone.

L’idée rappelle les anciennes LED de notification des smartphones Android, mais revisitée avec une approche plus moderne et davantage intégrée à l’écosystème Gemini.

Des tarifs qui continueraient de grimper

Le Pixel 11 Pro XL devrait également refléter la hausse générale des coûts de production observée dans toute l’industrie. Les prix évoqués par les dernières fuites sont les suivants :

1 299 dollars pour la version 12 Go/256 Go

1 419 dollars pour la version 16 Go/512 Go

1 649 dollars pour le modèle 16 Go/1 To

Cette hausse s’inscrit dans un contexte de forte augmentation du coût des composants, notamment de la mémoire et des puces gravées en 2 nm.

Une évolution prudente avant le rendez-vous du 12 août

À première vue, le Pixel 11 Pro XL ne semble pas vouloir bouleverser la formule des précédentes générations. Google mise davantage sur des améliorations invisibles mais stratégiques : un Tensor G6 enfin produit par TSMC, un modem plus efficient, des optimisations logicielles et une intégration toujours plus poussée de Gemini.

Le véritable défi sera désormais de convaincre les utilisateurs que ces évolutions justifient un renouvellement, alors que le design reste quasiment inchangé et que les prix continuent de progresser.

Réponse le 12 août, lors de la conférence Made by Google, où Google lèvera officiellement le voile sur l’ensemble de la gamme Pixel 11.