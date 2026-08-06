Meta entre officiellement dans la bataille des agents de programmation. Avec Muse Code, le groupe veut s’attaquer à un marché déjà occupé par Claude Code d’Anthropic et Codex d’OpenAI, en misant sur une promesse simple : proposer des performances proches des meilleurs modèles, mais à un coût sensiblement plus faible.

Encore disponible en bêta, ce nouvel outil fonctionne directement dans le terminal et ambitionne de prendre en charge des tâches complètes, y compris au sein de vastes dépôts logiciels.

Un agent capable de travailler sur de grands projets

Muse Code repose sur le modèle Muse Spark 1.2, développé par Meta pour les tâches de programmation. Selon Mark Zuckerberg, l’agent peut intervenir sur des projets complexes en enchaînant plusieurs étapes : analyser un dépôt, planifier les modifications, écrire ou corriger du code, lancer des outils et vérifier les résultats obtenus.

Meta indique que des agents secondaires construisent le contexte nécessaire au fil du projet. Lorsqu’une tâche devient trop importante, Muse Code peut également la répartir entre plusieurs sous-agents isolés, afin qu’ils travaillent en parallèle sans interférer les uns avec les autres.

Cette architecture rapproche Muse Code des outils de programmation dits agentiques, capables de gérer un objectif global plutôt que de répondre à une simple demande ponctuelle.

Un système conçu pour reprendre après une interruption

Meta insiste également sur la traçabilité. Chaque appel au modèle et chaque utilisation d’un outil sont enregistrés. En cas de plantage ou d’interruption, l’agent peut reprendre son travail à l’endroit où il s’était arrêté.

Cette fonction paraît secondaire, mais elle devient essentielle sur les tâches longues. Lorsqu’un agent travaille pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, perdre tout le contexte après une erreur système peut annuler une grande partie de l’intérêt de l’automatisation.

Un tarif agressif pour séduire les développeurs

Le principal argument de Muse Code reste son prix. L’offre à l’usage est annoncée à 1,25 dollar par million de tokens en entrée et 4,25 dollars par million de tokens en sortie. Meta propose également une formule dite Contributor, qui serait plus de dix fois moins chère selon Alexandr Wang, responsable de l’IA au sein du groupe.

Cette réduction implique toutefois une contrepartie : les utilisateurs acceptent de contribuer à l’amélioration du modèle, notamment en partageant certaines données d’utilisation. La formule pourrait séduire les développeurs indépendants ou les équipes qui souhaitent tester des agents de programmation sans engager immédiatement des budgets importants.

Pour les entreprises manipulant du code sensible, Meta permet aussi de demander une absence de conservation des données.

Muse Code peut gérer plusieurs modèles

Muse Code n’est pas seulement une interface pour Muse Spark. Meta le présente comme un coding harness, c’est-à-dire une couche d’orchestration capable de piloter plusieurs modèles, y compris des solutions tierces. Dans la pratique, l’entreprise reconnaît toutefois que l’expérience sera meilleure avec Muse Spark 1.2, les deux produits ayant été développés conjointement.

Cette logique de co-conception permet à Meta d’optimiser la gestion du contexte, les appels d’outils et l’organisation des sous-agents autour du comportement précis de son propre modèle.

Des performances déjà proches des concurrents

Meta affirme que Muse Spark 1.2 se montre compétitif sur plusieurs benchmarks de programmation. Sur Terminal-Bench 2.1, le modèle dépasserait légèrement GPT-5.6 Terra, tout en se rapprochant de Claude Opus 5.

Sur DeepSWE 1.1, un test davantage tourné vers les tâches longues, Muse Spark 1.2 resterait derrière les modèles d’Anthropic et d’OpenAI, mais devancerait Grok de xAI et Gemini 3,6 Flash de Google.

Sur son propre benchmark interne, Meta place son modèle entre Claude Opus 5 et GPT-5.6 Terra.

Comme toujours, ces résultats devront être pris avec prudence tant qu’ils ne seront pas largement reproduits dans des conditions indépendantes. Ils montrent néanmoins que Meta est parvenue à réduire rapidement l’écart avec les acteurs les plus avancés du marché.

Une arrivée tardive, mais stratégique

Meta arrive plus tard que ses principaux concurrents dans les agents de programmation. Anthropic s’est imposé avec Claude Code, tandis qu’OpenAI a renforcé Codex autour de tâches de développement de plus en plus autonomes. Google, xAI et plusieurs acteurs open source multiplient eux aussi les initiatives.

Mais, Meta dispose d’un avantage considérable : son infrastructure, sa capacité à distribuer massivement ses outils et sa volonté d’utiliser le prix comme levier d’adoption.

Le groupe ne cherche pas encore à gagner uniquement sur la performance brute. Il veut devenir l’option suffisamment compétente, accessible et flexible pour les équipes qui ne souhaitent pas payer le tarif des modèles les plus coûteux.

Meta veut transformer le prix en avantage compétitif

Muse Code est encore jeune, et il faudra vérifier sa fiabilité sur de véritables bases de code, notamment lors de migrations complexes, de refactorisations ou de corrections impliquant plusieurs composants.

Mais, son lancement envoie déjà un signal clair. Meta ne veut plus laisser OpenAI et Anthropic définir seuls les standards des agents logiciels. En combinant orchestration multi-agents, tarification agressive et modèle maison, l’entreprise tente de déplacer la compétition vers un terrain qu’elle connaît bien : l’échelle.

Si Muse Code tient ses promesses, le marché des assistants de programmation pourrait rapidement ne plus se résumer à la recherche du modèle le plus puissant, mais à celle du meilleur rapport entre autonomie, coût et contrôle des données.