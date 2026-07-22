Le prochain Galaxy Unpacked 2026 est sur le point de lever le voile sur la nouvelle génération d’appareils premium de Samsung. Organisé à Londres, l’événement devrait être largement consacré aux smartphones pliables, mais aussi aux montres connectées et, peut-être, aux premières démonstrations des futures lunettes intelligentes du constructeur.

Si Samsung garde le secret jusqu’à la conférence, les nombreuses fuites publiées ces dernières semaines permettent déjà de dessiner les grandes lignes des annonces attendues.

À quelle heure suivre le Galaxy Unpacked 2026 ?

Le Galaxy Unpacked 2026 se tiendra le 22 juillet à 15 h (heure de Paris). L’événement aura lieu à Londres devant un public invité, mais sera retransmis en direct sur le site officiel de Samsung ainsi que sur sa chaîne YouTube.

Comme chaque année, cette conférence marquera l’un des temps forts de l’été pour l’industrie des smartphones.

Galaxy Z Fold 8 : un changement de format attendu

Le principal protagoniste de cette édition devrait être le Galaxy Z Fold 8. Samsung a déjà laissé entendre que sa nouvelle génération de smartphones pliables adopterait une « nouvelle forme », une déclaration qui alimente les rumeurs d’un changement majeur de design.

Selon plusieurs fuites, le Galaxy Z Fold 8 abandonnerait le format particulièrement étroit des générations précédentes au profit d’un écran au ratio 4:3, offrant une expérience plus proche de celle d’une tablette lorsqu’il est déplié.

Les informations publiées par les sources évoquent notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un double module photo composé de deux capteurs de 50 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle), une caméra frontale de 10 mégapixels sur l’écran externe ainsi que sur l’écran principal et jusqu’à 26 heures d’autonomie en lecture vidéo.

Ce nouveau format pourrait constituer la plus importante évolution de la gamme Galaxy Z Fold depuis son lancement.

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra toujours au programme

Samsung devrait également enrichir sa gamme avec un Galaxy Z Fold 8 Ultra. Contrairement au Fold 8 classique, ce modèle conserverait un design plus fin et plus allongé, dans la continuité du Galaxy Z Fold 7.

Les rumeurs évoquent une batterie de 5 000 mAh, capable d’offrir jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, tout en reprenant une fiche technique orientée vers le très haut de gamme.

Cette stratégie permettrait à Samsung de proposer deux approches différentes du smartphone pliant premium.

Galaxy Z Flip 8 : une évolution plus mesurée

Le Galaxy Z Flip 8 devrait également être officialisé lors de la conférence. Les fuites laissent penser que Samsung privilégiera cette année une évolution plus progressive. Le smartphone conserverait un équipement photographique similaire à celui de son prédécesseur avec une caméra frontale de 10 mégapixels, un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

La batterie passerait toutefois à 4 300 mAh, offrant une autonomie légèrement supérieure.

Les Galaxy Watch devraient également évoluer

Le Galaxy Unpacked ne devrait pas se limiter aux smartphones. Samsung préparerait aussi le lancement de la Galaxy Watch Ultra 2. Selon les dernières indiscrétions, la montre serait environ 12 % plus fine, équipée du nouveau processeur Snapdragon Wear Elite, dotée d’une batterie de 800 mAh et capable d’atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits.

La Galaxy Watch 9 serait également de la partie avec un design plus familier, tout en profitant elle aussi de la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite.

Les lunettes connectées pourraient créer la surprise

Samsung pourrait enfin profiter de l’événement pour évoquer davantage son projet de lunettes connectées intégrant des fonctions d’intelligence artificielle. Attendus dans le courant de l’automne selon plusieurs rumeurs, ces appareils seraient développés en partenariat avec les marques Warby Parker et Gentle Monster.

Aucune annonce officielle n’a encore été confirmée, mais une démonstration ou un premier aperçu lors du Galaxy Unpacked reste une possibilité.

Une conférence stratégique pour Samsung

Cette édition du Galaxy Unpacked pourrait marquer un tournant dans la stratégie mobile de Samsung. Après plusieurs générations de smartphones pliants marquées par des évolutions progressives, le constructeur semble prêt à revoir en profondeur le format de sa gamme Galaxy Z Fold afin de proposer une expérience plus proche de celle d’une tablette compacte.

Au-delà des nouveaux smartphones, Samsung devrait également mettre l’accent sur son écosystème connecté, entre montres intelligentes, intelligence artificielle et futurs appareils de réalité augmentée. Face à une concurrence de plus en plus intense, notamment avec l’arrivée attendue d’Apple sur le marché des smartphones pliants, ce Galaxy Unpacked s’annonce comme l’un des événements technologiques les plus importants de l’année.