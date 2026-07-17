Google poursuit la consolidation de son écosystème d’intelligence artificielle. L’entreprise a officiellement rebaptisé NotebookLM en Gemini Notebook, intégrant l’un de ses outils d’IA les plus populaires sous la bannière Gemini tout en conservant son fonctionnement comme service indépendant. Au-delà d’un simple changement de nom, cette évolution accompagne une montée en puissance de la plateforme, qui bénéficie désormais de nouvelles capacités d’analyse, d’exécution de code et d’intégration dans l’ensemble des services Google.

Lancée à l’origine sous le nom de Project Tailwind lors de la Google I/O 2023, la solution revendique aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs et 600 000 organisations à travers le monde.

Une nouvelle identité, mais une même philosophie

Malgré son nouveau nom, Gemini Notebook conserve ce qui a fait son succès. Contrairement aux assistants conversationnels classiques, l’outil ne s’appuie pas principalement sur les informations disponibles sur Internet. Il construit ses réponses à partir des documents, fichiers et sources que l’utilisateur lui fournit.

Cette approche réduit considérablement les risques d’hallucinations et en fait un assistant particulièrement adapté aux travaux de recherche, à l’analyse documentaire, aux rapports d’entreprise ou encore aux études universitaires.

Google estime désormais que cette technologie est suffisamment mature pour devenir un pilier central de son écosystème Gemini.

Un ordinateur cloud dédié à chaque notebook

Le changement de nom s’accompagne également d’une évolution majeure de la plateforme. Depuis le mois dernier, chaque notebook peut désormais s’appuyer sur un environnement cloud sécurisé capable d’exécuter du code directement à partir des documents importés.

Concrètement, Gemini Notebook peut désormais d’analyser de grands ensembles de données, de générer automatiquement des graphiques, de traiter des tableaux complexes, de produire des feuilles de calcul, de créer des présentations et d’exporter des fichiers PDF et des données structurées.

Toutes ces opérations reposent sur un environnement Python exécuté dans un conteneur sécurisé, sans intervention technique de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité, initialement réservée aux abonnés Google AI Ultra ainsi qu’à certains clients Google Workspace, sera progressivement déployée au cours des prochaines semaines pour les abonnés Google AI Pro sur le Web.

Une IA qui raisonne directement sur vos documents

Google a également fait évoluer le moteur de raisonnement utilisé par Gemini Notebook. L’objectif est de permettre au modèle de manipuler directement les informations contenues dans les documents fournis, plutôt que de produire de simples résumés.

L’outil peut ainsi établir des corrélations entre plusieurs sources, effectuer des calculs, générer des visualisations ou encore répondre à des questions complexes en s’appuyant exclusivement sur les données mises à sa disposition.

Cette spécialisation distingue Gemini Notebook des assistants conversationnels plus généralistes et explique en grande partie son adoption rapide dans les milieux professionnels et académiques.

Gemini Notebook s’étend progressivement à tout l’écosystème Google

Le changement de marque reflète également une stratégie plus large. Les utilisateurs peuvent déjà créer, modifier et consulter leurs notebooks directement depuis l’application Gemini, avec une synchronisation automatique entre les différents services.

Google prévoit également d’intégrer Gemini Notebook à AI Mode, la nouvelle expérience de recherche basée sur l’intelligence artificielle dans Google Search.

Si aucun calendrier n’a encore été communiqué, cette intégration permettrait de faire entrer l’outil dans un environnement utilisé par plus d’un milliard d’utilisateurs chaque mois.

À terme, la frontière entre moteur de recherche, assistant IA et espace de travail documentaire pourrait ainsi devenir de plus en plus floue.

Une stratégie de marque qui interroge

Cette évolution s’inscrit dans une tendance désormais bien établie chez Google. Depuis le lancement de Gemini, l’entreprise regroupe progressivement ses différents projets d’intelligence artificielle sous une identité unique. Cette stratégie présente plusieurs avantages : elle renforce la visibilité de la marque, simplifie la compréhension de l’offre et crée une cohérence entre les différents produits, des smartphones Pixel aux lunettes connectées en passant par Workspace.

Mais ce choix soulève également certaines interrogations.

NotebookLM avait construit sa réputation grâce à son positionnement très spécifique, davantage orienté vers la recherche documentaire que vers les conversations avec un chatbot. Pour une partie de ses utilisateurs, cette identité constituait précisément sa principale force.

En adoptant le nom Gemini Notebook, Google prend donc le risque de diluer cette singularité au profit d’une stratégie marketing plus globale.

Une évolution qui confirme les ambitions de Google

Au-delà du changement de nom, Gemini Notebook illustre surtout la manière dont Google imagine l’avenir de l’intelligence artificielle. L’entreprise ne cherche plus uniquement à proposer des assistants capables de répondre à des questions. Elle développe désormais des outils capables d’analyser des volumes importants d’informations, d’exécuter des calculs, de produire des documents complets et d’accompagner l’utilisateur tout au long d’un véritable processus de réflexion.

Avec l’arrivée de l’exécution de code, de l’analyse avancée des données et de son intégration progressive dans Gemini et Google Search, Gemini Notebook s’impose comme l’une des briques les plus stratégiques de l’écosystème IA de Google.

Reste à savoir si cette nouvelle identité renforcera son adoption… ou si les utilisateurs continueront de regretter le caractère unique qui faisait la force de NotebookLM.