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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra officiel : le premier Fold « Ultra » mise sur la puissance, la photo et l’IA

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra officiel : le premier Fold « Ultra » mise sur la puissance, la photo et l’IA

Samsung franchit une nouvelle étape dans sa stratégie autour des smartphones pliables. Avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra, le constructeur lance pour la première fois un modèle estampillé Ultra dans sa gamme Fold, aux côtés du Galaxy Z Fold 8 qui incarne un nouveau format pour la gamme. Plus qu’une simple déclinaison premium, ce nouveau smartphone entend réunir le meilleur du savoir-faire de Samsung dans un format pliable pensé pour la productivité, la création de contenu et l’intelligence artificielle.

Écran plus lumineux, nouveau capteur photo de 200 mégapixels, batterie à technologie silicium-carbone et plateforme Snapdragon de dernière génération : Samsung revoit en profondeur la formule de son smartphone pliable le plus ambitieux.

Un immense écran de 8 pouces dans un châssis toujours plus fin

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra conserve le format livre caractéristique de la série tout en poursuivant sa quête de finesse. Le smartphone affiche une épaisseur de seulement 4,1 mm une fois déplié pour un poids d’environ 215 grammes, des dimensions remarquables au regard de son grand écran interne.

À l’extérieur, Samsung intègre un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces en définition Full HD+, protégé par un verre Gorilla Glass Ceramic 3. Une fois ouvert, le Galaxy Z Fold 8 Ultra dévoile une dalle pliable Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces en définition QXGA+.

Les deux écrans bénéficient d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, d’un traitement antireflet et d’une luminosité maximale pouvant atteindre 3 000 nits, un record pour un smartphone pliable Samsung.

Samsung place la photographie au niveau des modèles Ultra

L’une des principales évolutions concerne le module photo. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra reprend l’approche des smartphones Galaxy S Ultra avec un système composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, compatible avec un zoom optique 2x, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Samsung ajoute également deux caméras frontales de 10 mégapixels, une sur chaque écran.

Le constructeur améliore également son traitement logiciel avec une meilleure gestion du HDR sur les clichés de 200 mégapixels, des performances renforcées en basse lumière, l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K et la prise en charge de l’encodage APV.

Snapdragon 8 Elite et batterie silicium-carbone

Sous le capot, Samsung équipe son smartphone du Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, associé à plusieurs configurations mémoire. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go et 16 Go de RAM et 1 To.

La batterie constitue l’une des nouveautés majeures de cette génération.

Samsung adopte une technologie silicium-carbone, permettant de porter la capacité à 5 000 mAh, contre 4 400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7, sans augmenter sensiblement les dimensions de l’appareil. La recharge progresse également avec une charge filaire jusqu’à 45 W, et une charge sans fil de 20 W.

Une charnière repensée et un pli moins visible

Samsung ne s’est pas limité aux composants internes. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie d’une nouvelle structure Flex Titanium placée derrière l’écran flexible afin de réduire la visibilité du pli central. La charnière évolue également avec un mécanisme assisté par aimants, tandis qu’un nouveau système de dissipation thermique améliore le refroidissement lors des usages intensifs.

Samsung introduit enfin une architecture de recharge à double circuit destinée à optimiser la gestion énergétique.

Galaxy AI continue de gagner en importance

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est livré avec Android 17 et One UI 9. Comme les autres appareils présentés lors du Galaxy Unpacked, il profite des dernières évolutions de Galaxy AI, largement alimentées par Google Gemini. Les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle exploitent pleinement le grand écran interne pour le multitâche, les résumés automatiques, l’assistance contextuelle et les interactions entre plusieurs applications.

Samsung confirme ainsi sa volonté de faire de ses smartphones pliables les premiers bénéficiaires des innovations logicielles développées avec Google.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est disponible en précommande dès aujourd’hui. Les premières livraisons sont prévues à partir du 7 août. Les prix annoncés sont les suivants :

2 199 euros pour la version 12 Go/256 Go ;

2 399 euros pour la version 12 Go/512 Go ;

2 799 euros pour la configuration 16 Go/1 To.

Le smartphone est proposé en Techno violet, Graphite, Blanc ainsi qu’en Techno vert, une finition réservée à la boutique officielle de Samsung.

Samsung veut faire du Fold Ultra le nouveau symbole du haut de gamme

Avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung transpose enfin l’identité « Ultra » à sa famille de smartphones pliables. Plus qu’un simple changement de nom, cette évolution traduit une volonté de rapprocher les gammes Galaxy S Ultra et Fold en réunissant les meilleures technologies du constructeur dans un seul appareil. Photographie, écran, autonomie et intelligence artificielle convergent désormais vers une même ambition : faire du smartphone pliable un véritable outil de production mobile.

Face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des pliables premium, Samsung mise sur l’équilibre entre innovations matérielles et maturité logicielle. Si son tarif le réserve à un public exigeant, le Galaxy Z Fold 8 Ultra s’impose comme la nouvelle vitrine technologique de la marque et confirme que les appareils pliables occupent désormais une place centrale dans la stratégie du constructeur sud-coréen.