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Galaxy Z Flip 8 : plus fin, plus léger… et peut-être le dernier smartphone à clapet de Samsung

Galaxy Z Flip 8 : plus fin, plus léger… et peut-être le dernier smartphone à clapet de Samsung

Samsung s’apprête à dévoiler le Galaxy Z Flip 8 lors de son Galaxy Unpacked du 22 juillet, mais une question dépasse désormais les simples caractéristiques techniques. Selon plusieurs fuites concordantes, cette nouvelle génération pourrait bien être la dernière de la famille Flip.

Avant un éventuel adieu, Samsung peaufinerait une dernière fois sa formule avec un smartphone légèrement plus fin et plus léger que son prédécesseur.

Un Galaxy Z Flip 8 plus léger que le Flip 7

D’après un nouveau leaker réputé pour la fiabilité de ses informations, le Galaxy Z Flip 8 pèserait seulement 180 grammes, contre 188 grammes pour le Galaxy Z Flip 7. Le smartphone afficherait également une épaisseur de 6,1 mm lorsqu’il est déplié.

À première vue, cette évolution semble importante. Mais, la réalité est un peu plus nuancée.

Les 6,1 mm annoncés ne prennent pas en compte les petits patins en caoutchouc présents autour de l’écran pliable. Ces éléments, souvent ignorés dans les fiches techniques, servent pourtant à absorber les chocs lors de la fermeture du téléphone et à protéger la dalle flexible.

Une fois ces protections intégrées, l’épaisseur réelle du Galaxy Z Flip 8 atteindrait environ 6,6 mm. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 7 a une environ de 6,9 mm (mesures réelles). Autrement dit, le gain existe, mais il restera relativement discret au quotidien.

Même constat pour le poids : 8 grammes de moins améliorent légèrement la prise en main sans transformer radicalement l’expérience utilisateur.

Les évolutions seraient surtout internes

À en croire les nombreuses fuites publiées ces dernières semaines, Samsung conserverait quasiment le même design extérieur. Le grand écran externe, la double caméra et le format à clapet resteraient inchangés.

Les principales améliorations concerneraient plutôt un processeur de nouvelle génération (selon les marchés), une batterie légèrement plus généreuse, des optimisations de Galaxy AI et quelques raffinements matériels.

Pour les utilisateurs d’un Galaxy Z Flip 6 ou même d’un Z Flip 7, ces nouveautés pourraient toutefois sembler relativement modestes.

Samsung aurait-il atteint les limites du format Flip ?

C’est sans doute la rumeur la plus surprenante. Plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement affirment que Samsung n’aurait encore transmis aucun plan de développement concernant un éventuel Galaxy Z Flip 9. Habituellement, les premiers travaux sur la génération suivante commencent alors que le modèle actuel n’est même pas encore commercialisé.

Cette absence d’activité nourrit l’hypothèse selon laquelle Samsung considérerait désormais le format Flip comme arrivé à maturité. Autrement dit, l’entreprise estimerait avoir atteint le meilleur équilibre possible entre design, ergonomie et technologies disponibles.

Une vision qui reste discutable

Même si le Galaxy Z Flip est aujourd’hui l’un des smartphones pliables les plus aboutis du marché, plusieurs axes d’amélioration restent évidents. Le pli central demeure visible sous certains angles, les capteurs photo occupent encore une place importante sur la façade et Samsung continue d’utiliser des batteries lithium-ion classiques, alors que plusieurs constructeurs chinois sont déjà passés aux batteries silicium-carbone offrant une densité énergétique bien supérieure.

Autant d’éléments qui montrent que le format n’a probablement pas encore atteint son plein potentiel.

Apple influence-t-il la stratégie de Samsung ?

Une autre hypothèse circule. Selon plusieurs indiscrétions, Samsung aurait profondément revu la conception de son futur Galaxy Z Fold 8 afin de se rapprocher du format attendu pour le premier iPhone pliable d’Apple, souvent surnommé iPhone Ultra.

Si Apple ne prévoit effectivement aucun smartphone pliable à clapet, Samsung pourrait choisir de concentrer ses investissements sur le segment des grands pliables, considéré comme plus rentable et plus stratégique à long terme.

Aucune confirmation officielle ne va dans ce sens pour l’instant, mais l’évolution du marché semble progressivement privilégier les modèles de type « livre » plutôt que les appareils à clapet.

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait marquer la fin d’une époque

Même si Samsung n’a rien annoncé concernant l’avenir de la gamme, les rumeurs convergent vers une génération davantage tournée vers le perfectionnement que vers la rupture. Si le Galaxy Z Flip 8 devait réellement être le dernier représentant de cette famille, il laisserait derrière lui l’une des gammes qui a le plus contribué à démocratiser les smartphones pliables.

La réponse définitive arrivera le 22 juillet, lors du Galaxy Unpacked. Mais au-delà des nouvelles fonctionnalités, c’est peut-être l’avenir même des smartphones à clapet qui retiendra le plus l’attention.