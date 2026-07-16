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Spotify rend enfin les comptes enfants gratuits : une avancée majeure pour les familles

Spotify rend enfin les comptes enfants gratuits : une avancée majeure pour les familles

Spotify élargit l’accès à ses comptes gérés pour les enfants. Jusqu’à présent réservée à certains abonnements premium, cette fonctionnalité devient désormais gratuite sur l’ensemble des offres de la plateforme. Une décision qui simplifie la vie des familles tout en offrant aux plus jeunes un environnement d’écoute mieux adapté.

Le déploiement débute immédiatement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Avec les pays déjà pris en charge auparavant, les comptes gérés sont désormais disponibles dans 16 marchés, et Spotify promet d’étendre rapidement cette liste.

Un espace musical pensé pour les enfants

Les comptes gérés offrent aux plus jeunes une expérience entièrement dédiée à la musique. Chaque enfant dispose de son propre profil, avec des recommandations personnalisées basées sur ses habitudes d’écoute. Les fonctionnalités populaires de Spotify, comme Daylist ou les playlists Made for You, sont également adaptées à ces profils.

Les utilisateurs bénéficient même de leur propre Spotify Wrapped en fin d’année, retraçant leurs artistes, albums et morceaux les plus écoutés.

Cette séparation présente un autre avantage très apprécié des parents : leur propre Wrapped retrouve enfin sa pertinence, sans être dominé par des centaines d’écoutes répétées de comptines ou de bandes originales de dessins animés.

Des contrôles parentaux renforcés

Spotify accompagne ces comptes d’un ensemble d’outils permettant aux parents de conserver le contrôle. Ils peuvent notamment filtrer les contenus comportant des paroles explicites, bloquer certains artistes ou morceaux ou encore désactiver les vidéos et les animations Canvas, qui restent inactives par défaut.

Les comptes enfants sont également privés dès leur création. Ils ne peuvent pas être recherchés publiquement, n’ont pas accès aux fonctions de messagerie et ne permettent aucun achat directement depuis l’application.

L’objectif est de proposer un environnement plus sécurisé, sans compromettre l’expérience musicale.

Une configuration simple en quelques étapes

La création d’un compte géré s’effectue directement depuis l’application Spotify.

Il suffit de :

ouvrir Spotify sur son smartphone toucher l’icône de profil sélectionner Ajouter un compte choisir Créer un compte géré

Les parents peuvent ensuite définir un nom d’affichage pour l’enfant ainsi que les préférences de contenu correspondant à son âge.

Spotify supprime enfin la barrière du prix

Au-delà de la nouveauté elle-même, cette décision marque un changement de stratégie important. En supprimant la nécessité de souscrire à un abonnement premium pour accéder aux comptes enfants, Spotify rend cette fonctionnalité beaucoup plus accessible. L’entreprise répond ainsi à une attente de longue date des familles, tout en renforçant son positionnement face à des concurrents qui investissent eux aussi dans des expériences adaptées aux plus jeunes.

À mesure que les plateformes de streaming deviennent des espaces utilisés par tous les membres d’un foyer, la personnalisation ne concerne plus seulement les recommandations musicales : elle s’étend désormais à la sécurité, au contrôle parental et à la protection de la vie privée.

Avec cette évolution, Spotify transforme un avantage réservé aux abonnés payants en fonctionnalité de base, un choix qui pourrait rapidement devenir la nouvelle norme du secteur.