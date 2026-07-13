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Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Ultra : Samsung pourrait offrir le pliable le plus agréable à utiliser

Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Ultra : Samsung pourrait offrir le pliable le plus agréable à utiliser

La seconde moitié de 2026 s’annonce comme un tournant pour le marché des smartphones pliables. Samsung et Apple devraient enfin s’affronter frontalement avec deux visions du pliable au format « livre » : un Galaxy Z Fold 8 entièrement repensé et le tout premier iPhone Ultra.

Si les deux appareils misent sur un format plus large que leurs prédécesseurs, une nouvelle fuite laisse penser que Samsung pourrait remporter une bataille essentielle : celle de la prise en main.

Samsung miserait sur un format plus compact

Selon le leaker Ice Universe, Samsung préparerait une refonte importante de sa gamme de smartphones pliables. Le constructeur lancerait un Galaxy Z Fold 8 plus large et plus compact, tandis que l’architecture classique des précédentes générations serait désormais réservée à un modèle baptisé Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Cette stratégie permettrait à Samsung de couvrir deux usages distincts : un modèle plus ergonomique destiné au grand public et une version Ultra orientée vers la productivité.

L’iPhone Ultra serait légèrement plus imposant

Pour illustrer ses propos, Ice Universe a partagé ce qui serait une maquette du futur iPhone Ultra. Si les dimensions évoquées par les précédentes fuites sont exactes, les différences entre les deux appareils resteraient relativement modestes.

Galaxy Z Fold 8 :

123,9 mm de hauteur (fermé)

81,9 mm de largeur

9,7 mm d’épaisseur fermé

4,5 mm une fois ouvert

iPhone Ultra :

120,6 mm de hauteur (fermé)

83,8 mm de largeur

9,6 mm d’épaisseur fermé

4,8 mm une fois ouvert

Sur le papier, l’iPhone Ultra serait donc légèrement plus court, mais aussi un peu plus large et plus épais lorsqu’il est déplié.

La différence la plus perceptible pourrait toutefois concerner le poids. Les rumeurs évoquent environ 201 grammes pour le Galaxy Z Fold 8 contre 255 grammes pour l’iPhone Ultra, soit plus de 50 grammes d’écart. Une différence qui pourrait réellement influencer le confort d’utilisation au quotidien, notamment lors d’une utilisation prolongée à une main.

Apple pourrait malgré tout dominer les ventes

Malgré cette possible avance ergonomique de Samsung, Ice Universe estime que l’iPhone Ultra devrait se vendre davantage. Plusieurs raisons expliqueraient ce scénario. D’abord, l’iPhone Ultra représenterait le premier smartphone pliable de l’histoire d’Apple. Après plusieurs années d’attente, une partie importante des utilisateurs d’iPhone pourrait franchir le pas dès la première génération.

Ensuite, Apple ne proposerait qu’un seul modèle pliable haut de gamme, concentrant toute sa stratégie sur un appareil unique.

Chez Samsung, les ventes seraient réparties entre le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra, deux modèles destinés à des profils d’utilisateurs différents.

Enfin, l’écosystème joue toujours un rôle déterminant. Pour de nombreux utilisateurs d’iPhone, la compatibilité avec iOS, iCloud, les AirPods, l’Apple Watch ou encore FaceTime pèsera probablement davantage que quelques millimètres de différence sur la fiche technique.

Une nouvelle bataille du pliable s’annonce

Au-delà des chiffres, cette confrontation révèle surtout une évolution du marché. Après plusieurs années passées à affiner les charnières, réduire les plis visibles et améliorer la finesse des appareils, les constructeurs semblent désormais se concentrer sur l’ergonomie.

Samsung cherche visiblement à proposer un smartphone pliable plus facile à manipuler, tandis qu’Apple miserait sur une intégration étroite avec son écosystème et une finition premium pour séduire sa base d’utilisateurs.

Il faudra néanmoins rester prudent. Les dimensions évoquées proviennent exclusivement de fuites, et Apple comme Samsung n’ont confirmé aucun détail technique à ce stade.

Une chose semble toutefois se dessiner : la véritable bataille des smartphones pliables en 2026 ne se jouera plus uniquement sur les performances ou les écrans, mais sur l’expérience en main. Et sur ce terrain, quelques dizaines de grammes pourraient faire toute la différence.