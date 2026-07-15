À quelques jours du Galaxy Unpacked du 22 juillet, Samsung lève le voile sur l’une des innovations majeures de sa prochaine génération de smartphones pliants. Baptisée Flex Titanium, cette nouvelle architecture d’écran promet de réduire significativement la visibilité de la pliure tout en améliorant la rigidité et la durabilité de l’ensemble.

L’annonce confirme que Samsung continue de concentrer ses efforts sur l’un des principaux défauts des smartphones pliables actuels, alors que la concurrence, d’Apple à Google en passant par OPPO, accélère elle aussi sur ce segment.

Une nouvelle structure basée sur le titane

Au cœur de Flex Titanium se trouve une architecture composée de deux éléments en titane, chacun jouant un rôle spécifique dans la résistance mécanique de l’écran.

Le premier est un film en alliage de titane, placé directement sous la dalle OLED. Samsung affirme qu’il offre une rigidité 20 fois supérieure à celle du film plastique utilisé sur les générations précédentes, tout en restant extrêmement fin — son épaisseur représenterait environ un tiers de celle d’un cheveu humain.

Sous ce film prend place une plaque en titane qui soutient l’ensemble du module d’affichage. Samsung explique avoir développé une nouvelle méthode de micro-perforation permettant d’éliminer les espaces d’air entre cette plaque et la couche adhésive, améliorant ainsi le maintien de l’écran lorsqu’il est totalement déployé sans compromettre sa capacité à être plié des centaines de milliers de fois.

Selon Sunghoon Moon, vice-président exécutif du département R&D Mobile de Samsung Electronics, cette évolution s’inscrit dans la volonté de proposer des innovations répondant à des usages concrets plutôt qu’à de simples arguments marketing.

Une réponse directe au principal défaut des smartphones pliables

Malgré leurs progrès, les smartphones au format livre souffrent encore d’un point faible récurrent : la pliure centrale, visible sous certains angles et parfois perceptible au toucher. Qu’il s’agisse du Galaxy Z Fold, du Google Pixel Fold ou encore du OnePlus Open, cette marque reste l’un des derniers compromis que les utilisateurs doivent accepter en échange d’un écran flexible.

Avec Flex Titanium, Samsung tente de réduire cet inconvénient sans sacrifier la finesse de ses appareils ni leur résistance à long terme.

Même si cette technologie sera réservée dans un premier temps aux futurs Galaxy Fold, son arrivée pourrait rapidement influencer l’ensemble de l’industrie. Samsung Display demeurant le principal fournisseur mondial de dalles OLED pliables, ses innovations finissent souvent par profiter à d’autres constructeurs.

Deux composants, deux fonctions

La nouvelle structure repose sur deux éléments complémentaires :

Film en alliage de titane : situé sous la dalle OLED, il augmente fortement la rigidité tout en conservant une épaisseur extrêmement réduite.

Plaque de support en titane : placée sous le module d’affichage, elle utilise une structure micro-perforée pour renforcer l’écran tout en préservant sa flexibilité lors des pliages successifs.

Samsung précise également que cette architecture s’accompagne d’une nouvelle génération de matériaux organiques et d’une structure d’affichage à plus haute résolution, avec à la clé une meilleure qualité d’image et une consommation énergétique réduite.

Un choix technique qui interroge

L’annonce est d’autant plus intéressante que plusieurs rumeurs indiquent que Samsung pourrait, dans le même temps, abandonner le titane sur certains éléments externes de ses futurs Galaxy Z Fold au profit d’un matériau composite renforcé à base de fibre de carbone. Autrement dit, le constructeur semble déplacer l’utilisation du titane vers les composants où son apport est réellement déterminant : la structure interne de l’écran plutôt que le châssis.

Cette approche traduit une évolution de la conception des smartphones pliants, où les matériaux ne sont plus choisis uniquement pour leur aspect premium, mais avant tout pour leurs propriétés mécaniques.

Samsung veut conserver son avance sur les écrans pliables

L’arrivée prochaine du premier iPhone pliable et les progrès réalisés par les fabricants chinois rendent la bataille technologique plus intense que jamais. Dans ce contexte, Samsung cherche à consolider l’un de ses principaux avantages concurrentiels : son expertise dans les écrans flexibles.

Si Flex Titanium tient ses promesses, la réduction de la pliure pourrait constituer une avancée importante pour démocratiser davantage les smartphones pliants. L’expérience utilisateur resterait alors plus proche de celle d’un smartphone classique, tout en conservant les bénéfices d’un grand écran.

Reste désormais à vérifier si les améliorations annoncées se traduiront réellement à l’usage. Samsung dévoilera officiellement cette nouvelle technologie lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet, où les futurs Galaxy Z Fold devraient servir de vitrine à cette nouvelle génération d’écrans.