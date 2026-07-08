Accueil » Galaxy Unpacked 2026 : la date officielle du show Samsung est là !

Galaxy Unpacked 2026 : la date officielle du show Samsung est là !

Galaxy Unpacked 2026 : la date officielle du show Samsung est là !

Samsung donne rendez-vous aux amateurs de technologies le 22 juillet pour son prochain Galaxy Unpacked. Organisé cette année à Londres, l’événement mettra à l’honneur la nouvelle génération de smartphones pliables de la marque.

Avec le slogan « A New Shape Unfolds », le constructeur ne laisse guère de doute sur le thème de cette conférence, qui devrait également accorder une place importante aux nouveautés liées à Galaxy AI.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la présentation en direct.

À quelle heure suivre le Galaxy Unpacked ?

Le Galaxy Unpacked 2026 se déroulera le 22 juillet à Londres. Samsung diffusera la conférence en direct sur plusieurs de ses plateformes officielles, notamment son site officiel, Samsung Newsroom et sa chaîne YouTube.

Le lancement de la présentation est prévu à 15 h, heure de Paris, soit 14 h, heure de Londres.

Samsung invite également les utilisateurs à s’inscrire en amont de l’événement afin de recevoir des avant-premières, des bandes-annonces ainsi que différentes offres promotionnelles liées au lancement.

Les smartphones pliables seront au centre de l’événement

Comme souvent, Samsung reste discret sur le contenu précis de la conférence. L’invitation officielle évoque simplement une nouvelle génération d’appareils pliables accompagnée d’expériences Galaxy AI « plus personnelles et plus adaptatives ».

Même si aucun produit n’est officiellement nommé, tout indique que l’événement sera consacré aux successeurs des actuels Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Les différentes fuites publiées ces dernières semaines évoquent également l’arrivée d’un nouveau smartphone pliable au format plus compact et plus large, destiné à enrichir la gamme Galaxy Z. Nous devrions découvrir un nouveau Galaxy Z Fold 8 au format plus large, un Galaxy Z Fold 8 Ultra haut de gamme, et une nouvelle itération du modèle à clapet, le Galaxy Z Flip 8.

À ce stade, Samsung n’a toutefois confirmé ni son existence ni son éventuelle appellation commerciale.

Une conférence largement tournée vers l’intelligence artificielle

Au-delà des nouveaux appareils, Galaxy AI devrait une nouvelle fois occuper une place centrale dans la présentation. Samsung poursuit depuis plusieurs générations sa stratégie consistant à intégrer davantage de fonctionnalités d’intelligence artificielle directement au cœur de son écosystème Galaxy.

L’événement devrait ainsi mettre en avant de nouveaux usages mêlant matériel pliable et IA générative, avec des démonstrations destinées à illustrer les capacités des futurs smartphones.

Comme lors des précédents Galaxy Unpacked, la conférence devrait alterner présentations techniques, démonstrations en direct et explications sur les nouvelles expériences logicielles proposées par Samsung.

Un rendez-vous stratégique pour Samsung

Ce Galaxy Unpacked revêt une importance particulière pour le constructeur coréen. Alors que le marché des smartphones pliables devient de plus en plus concurrentiel, Samsung cherchera à confirmer son avance face à des rivaux comme Honor, Huawei, Motorola ou encore Google.

Au-delà des évolutions matérielles, la marque devra également montrer comment Galaxy AI peut renforcer l’intérêt de ces appareils et offrir des usages réellement différenciants au quotidien.

Le 22 juillet permettra enfin de vérifier si les nombreuses rumeurs concernant la prochaine génération de Galaxy Z se concrétisent.