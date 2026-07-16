Après des mois de rumeurs autour de son mystérieux appareil conçu avec Jony Ive, OpenAI commercialise finalement son tout premier produit matériel. Il ne s’agit toutefois ni d’un assistant IA portable ni d’un nouveau concurrent des smartphones, mais d’un accessoire pensé pour les développeurs utilisant Codex, sa plateforme dédiée au développement assisté par intelligence artificielle.

Baptisé Codex Micro, ce petit contrôleur de bureau a été développé en partenariat avec le fabricant de claviers mécaniques Work Louder. Son objectif : offrir un moyen plus intuitif de suivre et de piloter les agents IA directement depuis son espace de travail.

Un contrôleur physique dédié aux agents IA

Visuellement, le Codex Micro prend la forme d’un pavé carré intégrant 13 touches mécaniques, un joystick, une molette rotative ainsi qu’une surface tactile. Les observateurs remarqueront rapidement sa proximité avec le Creator Micro 2 de Work Louder, dont il reprend largement l’architecture. Le design rappelle également le contrôleur développé par la marque en collaboration avec Figma en 2023.

OpenAI assume d’ailleurs cette filiation : il s’agit avant tout d’une édition limitée adaptée à l’écosystème Codex plutôt qu’un matériel entièrement inédit.

Commercialisé au prix de 230 dollars, le Codex Micro sera vendu en quantité limitée via la boutique Supply Co, sans que le nombre exact d’exemplaires disponibles n’ait été communiqué.

Un tableau de bord physique pour suivre les tâches de Codex

La principale nouveauté réside dans les six touches translucides situées au sommet du contrôleur. Ces dernières affichent en permanence l’état des différents agents Codex grâce à un système de couleurs : tâche en cours d’exécution, attente d’une validation, opération terminée et erreur nécessitant une intervention.

L’utilisateur peut ainsi visualiser instantanément l’avancement de plusieurs tâches sans avoir à consulter en permanence l’interface logicielle.

Des commandes entièrement personnalisables

Le Codex Micro ne se limite pas à l’affichage des statuts. Plusieurs touches peuvent être configurées pour exécuter des actions récurrentes comme lancer le mode Push-to-Talk, accepter ou refuser des modifications proposées par l’IA, envoyer une commande ou encore démarrer un workflow personnalisé.

Le joystick permet quant à lui de déclencher certaines automatisations, tandis que la molette sert notamment à ajuster le niveau de raisonnement utilisé par les agents Codex.

OpenAI précise que l’ensemble des commandes est entièrement configurable depuis l’application de bureau ChatGPT. Pour accompagner cette personnalisation, le contrôleur est livré avec 32 keycaps supplémentaires arborant différentes icônes spécifiques à Codex.

Une première incursion dans le matériel… mais pas encore le grand saut

Même si le Codex Micro constitue officiellement le premier produit physique commercialisé sous la marque OpenAI, il ne représente pas le projet matériel sur lequel l’entreprise concentre actuellement ses plus grandes ambitions.

Depuis plusieurs mois, OpenAI travaille avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple, sur une toute nouvelle catégorie d’appareil intégrant ChatGPT au cœur de son fonctionnement. Selon plusieurs indiscrétions, ce premier véritable appareil grand public prendrait la forme d’un compagnon vocal proche d’une enceinte connectée, capable d’interagir naturellement avec son environnement grâce à l’IA.

Son lancement est évoqué pour l’année prochaine.

Un lancement dans un contexte particulièrement tendu

Cette première sortie matérielle intervient alors que OpenAI traverse une période mouvementée. Apple a récemment déposé plainte contre la société, l’accusant d’avoir obtenu des informations confidentielles concernant ses futurs produits via d’anciens employés recrutés pour renforcer son équipe hardware.

Des accusations qu’OpenAI rejette fermement.

Même si le Codex Micro n’a aucun lien direct avec cette affaire, son lancement rappelle qu’OpenAI accélère progressivement sa transition d’éditeur de modèles d’intelligence artificielle vers un acteur capable de concevoir son propre écosystème matériel.

Plus qu’un simple accessoire

À première vue, le Codex Micro peut sembler être un clavier programmable parmi d’autres. Pourtant, il illustre une tendance de fond : l’émergence d’interfaces physiques spécialement conçues pour interagir avec des agents d’intelligence artificielle. À mesure que ces assistants deviennent capables de gérer plusieurs tâches simultanément, disposer d’un tableau de bord dédié pourrait devenir aussi naturel que l’utilisation d’une souris ou d’un clavier aujourd’hui.

Le Codex Micro ne révolutionnera probablement pas le matériel informatique à lui seul. En revanche, il offre un premier aperçu de la manière dont OpenAI imagine les futures interactions entre les développeurs et leurs agents IA : moins de fenêtres, moins de clics… et davantage de contrôle en temps réel.