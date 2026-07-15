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X modifie enfin son algorithme pour remettre vos proches au cœur du fil d’actualité

X modifie enfin son algorithme pour remettre vos proches au cœur du fil d’actualité

Le réseau social X tente de renouer avec l’essence même des réseaux sociaux : mettre en avant les personnes que vous connaissez réellement. La plateforme déploie une évolution de son algorithme qui accorde davantage de visibilité aux publications échangées entre comptes qui se suivent mutuellement.

Une décision qui peut sembler évidente, mais qui révèle surtout les limites d’un système de recommandation devenu largement dominé par les contenus générant le plus d’engagement, qu’il soit positif… ou conflictuel.

Les comptes que vous suivez mutuellement seront davantage mis en avant

L’annonce provient de Nikita Bier, responsable produit chez X, qui explique que les relations de suivi réciproques n’étaient jusqu’à présent pas suffisamment prises en compte par l’algorithme de recommandation. Concrètement, lorsqu’un utilisateur et un autre compte se suivent mutuellement, leurs publications devraient désormais apparaître plus fréquemment dans leurs flux respectifs.

Cette logique s’étend également aux conversations : les réponses publiées par ces contacts privilégiés devraient remonter plus facilement dans les fils de discussion, au lieu d’être noyées parmi des centaines de commentaires provenant d’utilisateurs inconnus.

L’objectif est clair : rendre les échanges plus personnels et faciliter les interactions entre personnes partageant déjà un lien sur la plateforme.

Une tentative de réhumaniser le fil d’actualité

Depuis plusieurs années, les principaux réseaux sociaux privilégient les algorithmes capables d’anticiper les contenus susceptibles de générer des clics, des réponses ou des partages. Cette approche maximise le temps passé sur la plateforme, mais elle favorise également les débats polarisés, les publications provocatrices et les interactions conflictuelles.

En donnant davantage de poids aux relations existantes, X cherche à rééquilibrer cette logique.

L’idée est de favoriser les échanges entre communautés déjà constituées plutôt que de mettre systématiquement en avant les réactions d’inconnus simplement parce qu’elles génèrent davantage d’engagement.

Une évolution qui soulève quelques questions

Toutefois, ce changement intrigue pour une raison bien particulière. Le code source publié par X en mai 2026 montrait déjà que la plateforme disposait d’informations sur les relations de suivi réciproques entre utilisateurs. Ces données faisaient notamment partie des nombreux signaux utilisés lors des recommandations.

Pourquoi cette information n’influençait-elle pas davantage le classement des publications jusqu’à présent ? La société ne l’explique pas. Il pourrait s’agir d’un simple ajustement du poids accordé à ce critère, d’une limitation technique ou d’un changement stratégique décidé récemment.

Dans tous les cas, cette annonce montre que disposer de données pertinentes ne signifie pas nécessairement qu’elles sont exploitées efficacement par les modèles de recommandation.

L’IA ne sait pas encore distinguer une conversation d’une dispute

Comme la plupart des grandes plateformes sociales, X s’appuie désormais sur des modèles d’intelligence artificielle — notamment ceux développés autour de Grok — pour estimer la probabilité qu’une publication génère des réactions. Le problème est que ces modèles évaluent principalement l’engagement.

Ils savent prédire qu’un contenu provoquera des réponses ou des clics, mais ils ne font pas toujours la différence entre une discussion constructive et une polémique interminable.

Autrement dit, un échange houleux entre inconnus peut apparaître comme un excellent signal pour l’algorithme, alors même qu’il dégrade l’expérience utilisateur. C’est précisément ce biais que X semble aujourd’hui chercher à corriger.

Une première étape, pas une révolution

Pour l’instant, plusieurs inconnues demeurent. X n’a pas précisé l’importance exacte du bonus accordé aux relations réciproques, ni les indicateurs qui permettront d’évaluer le succès de cette évolution. La plateforme n’a pas non plus indiqué si cette logique sera limitée aux publications et réponses ou si elle influencera également les recommandations de comptes et de communautés.

Une chose est toutefois certaine : mettre davantage en avant les personnes que l’on connaît pourrait rendre les conversations plus naturelles.

En revanche, cela ne suffira probablement pas à faire disparaître les contenus sensationnalistes ou les échanges toxiques qui continuent d’alimenter une partie importante de l’engagement sur X.

L’algorithme peut apprendre qui sont vos proches. Lui apprendre que toutes les polémiques ne méritent pas d’être amplifiées reste un défi bien plus complexe.