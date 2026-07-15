Spotify franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle. Le géant du streaming déploie une fonctionnalité conversationnelle qui permet aux abonnés Premium de dialoguer directement avec l’application pour trouver de la musique, des podcasts ou des livres audio, sans passer par les traditionnelles recherches manuelles.

L’objectif est simple : remplacer les mots-clés par une conversation naturelle, capable d’évoluer au fil des échanges, à la manière d’un véritable assistant personnel.

Une recherche qui fonctionne comme une conversation

Disponible depuis les écrans Accueil et Lecture en cours, cette nouvelle fonctionnalité permet d’écrire ou de dicter une demande à Spotify. Au lieu d’effectuer une recherche classique, les utilisateurs peuvent préciser progressivement leurs attentes grâce à des questions complémentaires.

Par exemple, il devient possible de demander à découvrir de nouveaux artistes, puis d’affiner la sélection en précisant un style musical, une ambiance particulière ou encore des sorties récentes. L’assistant adapte alors ses recommandations en tenant compte de ces nouvelles indications, sans repartir de zéro.

Spotify rapproche ainsi son moteur de recherche du fonctionnement des grands assistants IA génératifs qui misent désormais sur le dialogue plutôt que sur les requêtes figées.

Plus qu’un moteur de recherche musical

L’assistant ne se contente pas de lancer une chanson. Il peut également effectuer plusieurs actions directement depuis la conversation :

lancer un morceau, un album ou une playlist ;

ajouter un titre à la file d’attente ;

enregistrer une chanson dans la bibliothèque ;

suivre un artiste ;

recommander de nouveaux contenus adaptés aux habitudes d’écoute.

L’IA répond aussi à des questions contextuelles sur ce qui est en cours de lecture. Les utilisateurs peuvent notamment demander la date de sortie d’un album, le genre musical d’un morceau ou encore obtenir des informations sur l’origine et l’inspiration d’un projet.

Podcasts et livres audio également concernés

Spotify étend également cette expérience conversationnelle à ses autres contenus. L’assistant peut retrouver d’autres livres audio écrits par un même auteur, proposer des épisodes de podcasts accueillant un invité spécifique ou suggérer des contenus similaires à ceux déjà écoutés.

La fonctionnalité exploite également l’historique personnel des utilisateurs.

Il devient par exemple possible de demander à quel moment un morceau a été écouté pour la première fois, quels genres musicaux dominent les écoutes récentes ou encore quelles habitudes d’écoute se dégagent au fil du temps.

Cette dimension contextuelle renforce la personnalisation, l’un des principaux atouts de Spotify face à ses concurrents.

Une nouvelle étape dans la stratégie IA de Spotify

Cette nouveauté ne constitue pas un projet isolé. Depuis plusieurs mois, Spotify multiplie les expérimentations autour de l’intelligence artificielle afin de transformer progressivement l’expérience utilisateur.

Parmi les initiatives déjà déployées figurent notamment :

AI DJ, un animateur virtuel qui présente les morceaux et explique les recommandations ;

AI Playlist, qui génère automatiquement des playlists à partir d’une simple description en langage naturel ;

Spotify Labs Studio, capable de produire des podcasts personnalisés et des briefings audio adaptés aux habitudes d’écoute.

La plateforme prépare également un outil d’IA générative permettant de créer des reprises et des remixes officiels à partir de morceaux d’artistes partenaires, signe que l’entreprise entend étendre l’IA bien au-delà de la simple recommandation musicale.

Spotify veut faire de l’IA son nouveau moteur de découverte

Avec cet assistant conversationnel, Spotify poursuit une évolution de fond observée dans l’ensemble de l’industrie technologique. Après avoir révolutionné la manière de découvrir de nouveaux contenus grâce aux algorithmes de recommandation, les plateformes cherchent désormais à rendre cette découverte plus naturelle en s’appuyant sur des interfaces conversationnelles.

À terme, l’utilisateur pourrait ne plus avoir besoin de naviguer dans des menus ou de connaître précisément le nom d’un artiste. Il lui suffirait d’exprimer une envie ou une émotion pour que l’IA compose une sélection adaptée à son contexte et à ses habitudes.

Cette approche rapproche progressivement Spotify des assistants personnels intelligents, où la musique devient une simple composante d’une expérience beaucoup plus interactive.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est déployée en version bêta auprès des abonnés Spotify Premium âgés de plus de 18 ans aux États-Unis, en Irlande et en Suède, via les applications iOS et Android. Spotify précise que les réponses de l’assistant pourront encore évoluer au fil des tests avant un déploiement plus large.