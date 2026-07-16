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Huawei FreeClip 2 S : les nouveaux écouteurs ouverts misent sur l’IA, le confort et l’audio spatial

Huawei FreeClip 2 S : les nouveaux écouteurs ouverts misent sur l’IA, le confort et l’audio spatial

Huawei enrichit son écosystème avec une nouvelle génération d’écouteurs ouverts. Présentés lors de l’événement mondial organisé en Malaisie aux côtés des Pura 90s Pro et de la MatePad Air 2026, les Huawei FreeClip 2 S misent sur un design repensé, une autonomie renforcée et de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour se distinguer sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, Huawei continue de parier sur un format ouvert qui privilégie le confort et la perception de l’environnement.

Un design ouvert encore plus confortable

Les FreeClip 2 S conservent le concept Open-Ear C-Bridge, qui repose à l’extérieur du conduit auditif afin de laisser passer naturellement les sons environnants. Huawei indique avoir revu la conception en utilisant un silicone liquide 25 % plus souple que celui de la génération précédente. Selon la marque, cette évolution s’appuie sur l’analyse de plus de 10 000 morphologies d’oreilles afin d’améliorer le maintien sans sacrifier le confort.

Chaque écouteur ne pèse que 5,1 grammes, ce qui permet un port prolongé sans sensation de fatigue. Autre particularité : les écouteurs reconnaissent automatiquement l’oreille gauche ou droite. Il est donc possible de les porter indifféremment sans avoir à vérifier leur orientation.

Un nouveau système audio piloté par l’IA

Sous leur format compact, les FreeClip 2 S embarquent un haut-parleur double diaphragme de 10,8 mm. Huawei affirme que cette nouvelle architecture améliore les basses tout en offrant un meilleur équilibre sonore sur l’ensemble du spectre. L’une des nouveautés majeures est l’intégration d’un NPU dédié à l’intelligence artificielle, chargé de traiter le signal audio en temps réel.

Cette puce permet notamment une réduction intelligente du bruit pendant les appels, une optimisation dynamique du rendu sonore et une amélioration de la restitution vocale.

Un son qui s’adapte automatiquement à votre environnement

Huawei mise également sur plusieurs fonctions audio intelligentes. Les écouteurs ajustent automatiquement leur volume selon le niveau sonore ambiant afin de conserver une écoute confortable sans intervention de l’utilisateur.

Le système comprend également une amélioration adaptative des voix, trois microphones assistés par IA pour les appels et une technologie d’ondes inversées destinée à limiter les fuites sonores et à renforcer la confidentialité de l’écoute. Cette dernière fonction répond à l’un des principaux défis des écouteurs ouverts : empêcher que le contenu audio ne soit entendu par les personnes à proximité.

Audio spatial, gestes et Bluetooth 6.0

Les FreeClip 2 S embarquent plusieurs fonctionnalités généralement réservées aux modèles haut de gamme. On retrouve notamment l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, des commandes tactiles gestuelles, la gestion des appels par mouvements de tête et le Bluetooth 6.0 avec connexion simultanée à deux appareils.

L’ensemble est piloté via l’application Huawei Audio Connect, qui permet notamment de personnaliser les commandes tactiles, ajuster un égaliseur 10 bandes, basculer rapidement entre plusieurs appareils et consulter le niveau de batterie.

Jusqu’à 38 heures d’autonomie

Huawei annonce une autonomie pouvant atteindre 9 heures d’écoute avec une seule charge. Grâce au boîtier, cette durée grimpe jusqu’à 38 heures. Les FreeClip 2 S prennent en charge la recharge rapide, la recharge filaire USB-C et la recharge sans fil.

Les écouteurs bénéficient d’une certification IP57, tandis que le boîtier est certifié IP54 contre la poussière et les éclaboussures.

Les Huawei FreeClip 2 S sont proposés en deux coloris Deepsea Blue et Space Silver. Les tarifs annoncés varient selon les marchés, en Europe, ils arriveraient au prix de 229 € (199 € en promotion jusqu’au 21 août 2026).

Huawei poursuit sa stratégie autour des écouteurs ouverts

Avec les FreeClip 2 S, Huawei continue d’investir un segment encore relativement peu exploité face aux écouteurs intra-auriculaires classiques. L’approche privilégie avant tout le confort, la sécurité et l’intelligence logicielle plutôt que l’isolation totale du bruit extérieur. L’ajout d’un NPU dédié, de fonctions audio adaptatives et du Bluetooth 6.0 montre également que la marque cherche à rapprocher cette catégorie de produits des standards premium du marché.

Face à la montée en puissance des écouteurs ouverts chez plusieurs fabricants, Huawei entend clairement conserver une longueur d’avance sur ce créneau en combinant design, intelligence artificielle et autonomie généreuse.