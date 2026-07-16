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iPhone 18 Pro : pourquoi les nouvelles puces mémoire chinoises ne devraient pas empêcher une hausse des prix

iPhone 18 Pro : pourquoi les nouvelles puces mémoire chinoises ne devraient pas empêcher une hausse des prix

Apple cherche activement de nouveaux fournisseurs de mémoire, mais cela ne signifie pas que les futurs iPhone coûteront moins cher. Alors que la pénurie mondiale de mémoire continue de peser sur l’industrie, le constructeur californien explore de nouvelles solutions d’approvisionnement, notamment auprès du chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT). Pourtant, tout indique que l’iPhone 18 Pro ne profitera pas de cette stratégie.

Et pour les consommateurs, une hausse des prix reste plus probable que jamais.

Apple veut diversifier ses fournisseurs de mémoire

Face à des coûts de production en forte hausse, Apple a déjà commencé à augmenter les tarifs de plusieurs de ses produits. Les iPhone ont, jusqu’à présent, échappé à cette vague, mais cette situation pourrait ne pas durer.

Selon plusieurs rapports, Apple teste actuellement les puces DRAM de ChangXin Memory Technologies (CXMT) tout en poursuivant des discussions visant à élargir sa chaîne d’approvisionnement. Le constructeur étudierait également une collaboration avec Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), aux côtés de ses partenaires historiques Samsung, SK Hynix et Micron.

L’objectif n’est pas uniquement de réduire les coûts. Apple cherche surtout à sécuriser ses approvisionnements dans un contexte où la demande mondiale explose sous l’effet des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Une évolution technique qui complique l’arrivée de CXMT

Même si Apple valide les puces de CXMT, elles ne devraient pas équiper l’iPhone 18 Pro. La raison est avant tout technique. Selon les rumeurs, Apple abandonnerait sur cette génération le traditionnel assemblage Package-on-Package (PoP) — où la mémoire est directement empilée au-dessus du processeur — au profit d’une architecture Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Cette nouvelle conception place la mémoire à côté de la puce principale plutôt qu’au-dessus, afin d’améliorer les performances thermiques, les débits mémoire et l’efficacité énergétique.

Une telle évolution nécessite une collaboration extrêmement étroite entre les ingénieurs responsables de la mémoire et ceux qui développent le futur processeur A20 Pro. Sur ce terrain, Samsung et SK Hynix disposent d’un avantage considérable après plusieurs années de co-développement avec Apple. Intégrer un nouveau fournisseur au moment même où l’architecture évolue représenterait un risque industriel important.

Les iPhone 18 pourraient en profiter… mais pas les modèles Pro

Les modèles Pro devraient être les premiers à adopter cette nouvelle plateforme matérielle. Les versions standard de l’iPhone 18, attendues plus tard, pourraient disposer d’un calendrier de développement plus souple, laissant davantage de temps à Apple pour qualifier les composants de CXMT.

Même dans ce scénario, leur utilisation resterait probablement très limitée.

Plusieurs analystes estiment que les puces de mémoire chinoises seraient réservées aux appareils destinés au marché chinois, où Apple cherche à renforcer sa chaîne d’approvisionnement locale tout en répondant aux attentes des autorités.

La bataille se joue désormais sur les volumes, pas uniquement sur les prix

Contrairement aux idées reçues, Apple ne cherche pas simplement à acheter de la mémoire moins chère. Le véritable enjeu est la disponibilité. Les analystes estiment que 15 à 20 % de la capacité mondiale de production de mémoire destinée à l’électronique grand public pourrait être absorbée dès 2027 par les centres de données spécialisés dans l’intelligence artificielle.

Cette concurrence entre smartphones et infrastructures IA exerce une pression sans précédent sur les fabricants de DRAM et de NAND.

En multipliant les fournisseurs, Apple espère garantir suffisamment de composants pour maintenir ses volumes de production, même si cela ne permet pas d’éviter une hausse des coûts.

Une stratégie industrielle plus qu’une bonne nouvelle pour les consommateurs

L’arrivée potentielle de CXMT et de YMTC dans l’écosystème Apple constitue avant tout une décision stratégique. Elle permettrait au constructeur de réduire sa dépendance envers quelques fournisseurs historiques et de sécuriser ses capacités de production dans un marché devenu extrêmement tendu.

En revanche, rien n’indique que cette diversification se traduira par des iPhone moins chers.

Au contraire, avec la hausse continue du prix de la mémoire, l’arrivée de la puce A20 Pro gravée en 2 nm et l’évolution de l’architecture interne, l’iPhone 18 Pro semble toujours se diriger vers une augmentation tarifaire.

Autrement dit, ces nouveaux partenaires pourraient surtout aider Apple à fabriquer suffisamment d’iPhone… plutôt qu’à préserver le portefeuille de ses clients.