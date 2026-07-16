Accueil » Redmi Note 17 Pro officiel : Xiaomi mise sur une batterie de 9 000 mAh et une robustesse hors norme

Redmi Note 17 Pro officiel : Xiaomi mise sur une batterie de 9 000 mAh et une robustesse hors norme

Redmi Note 17 Pro officiel : Xiaomi mise sur une batterie de 9 000 mAh et une robustesse hors norme

Xiaomi poursuit sa stratégie d’autonomie extrême avec le lancement du Redmi Note 17 Pro en Chine. Positionné sur le marché du milieu de gamme, le smartphone mise avant tout sur une immense batterie de 9 000 mAh, une conception particulièrement résistante et un écran AMOLED très lumineux, plutôt que sur une fiche technique orientée performances brutes.

Avec cette nouvelle génération, la marque chinoise cible clairement les utilisateurs à la recherche d’un smartphone capable de tenir plusieurs jours tout en résistant aux usages les plus exigeants.

Une batterie de 9 000 mAh pensée pour durer plusieurs années

La véritable vedette du Redmi Note 17 Pro est sans conteste sa batterie en technologie silicium-carbone de 9 000 mAh, l’une des plus importantes jamais intégrées à un smartphone grand public.

Pour optimiser sa gestion énergétique, Xiaomi s’appuie sur sa puce propriétaire Surge G1, chargée de contrôler les cycles de charge et de préserver la durée de vie de la batterie. Le smartphone prend en charge la charge rapide filaire de 67 W, ainsi que la charge inversée de 22,5 W, lui permettant de servir de batterie externe pour alimenter d’autres appareils.

Le constructeur accompagne également ce lancement d’un engagement inédit en matière de longévité. Les premiers acheteurs bénéficieront d’un programme de garantie spécifique : si la capacité de la batterie descend sous les 80 % au cours des quatre premières années, Xiaomi procédera à son remplacement gratuitement. Une solution de remplacement restera également proposée durant la cinquième année.

Cette approche illustre une tendance de plus en plus marquée chez les fabricants chinois, qui cherchent désormais à rassurer les consommateurs sur la durée de vie de leurs batteries de très grande capacité.

Un smartphone conçu pour résister aux environnements les plus difficiles

Au-delà de son autonomie, le Redmi Note 17 Pro met fortement l’accent sur la robustesse. L’appareil cumule les certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, garantissant une excellente protection contre la poussière, l’immersion dans l’eau et même les projections d’eau à haute pression.

Sa structure interne repose sur un châssis renforcé avec un support métallique moulé sous pression, complété par plusieurs matériaux absorbant les chocs. À l’avant, l’écran est protégé par une vitre Corning Gorilla Glass Victus 2, un verre réputé pour sa résistance aux rayures et aux chutes.

Un écran AMOLED lumineux et pensé pour le confort visuel

Le Redmi Note 17 Pro embarque une dalle AMOLED de 6,83 pouces affichant une définition de 2772 × 1280 pixels (1,5K) et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 3 500 nits, de quoi assurer une excellente lisibilité en plein soleil.

La marque a également intégré plusieurs technologies destinées à réduire la fatigue visuelle, notamment une modulation PWM à 3 840 Hz afin de limiter le scintillement de l’écran, ainsi qu’un mode capable d’abaisser la luminosité jusqu’à 1 nit, particulièrement utile lors d’une utilisation nocturne.

Des performances équilibrées pour un usage quotidien

Sous le capot, le smartphone repose sur le Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, une plateforme conçue davantage pour offrir un bon compromis entre performances et efficacité énergétique que pour rivaliser avec les processeurs premium.

La mémoire vive est de type LPDDR4X, tandis que le stockage varie selon la configuration choisie : 128 Go avec mémoire UFS 2.2, et 256 Go et 512 Go avec stockage UFS 3.1, plus rapide. L’ensemble fonctionne sous HyperOS 3, la dernière interface de Xiaomi, avec la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, du NFC ainsi que de haut-parleurs stéréo.

Une partie photo volontairement sobre

Contrairement à certains concurrents qui multiplient les capteurs, Xiaomi adopte ici une configuration photo plus classique. Le module arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, un appareil photo de 8 mégapixels assure les selfies et les appels vidéo.

La capture vidéo est limitée à la Full HD (1080p) à 30 images par seconde, confirmant que la photographie n’est pas l’argument principal de ce modèle.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 17 Pro est commercialisé en Chine dans quatre coloris : Bleu Ciel, Violet Nébuleuse, Noir et Blanc. Les tarifs annoncés commencent à 1 599 yuans (≈ 236 $) pour 8 Go + 128 Go.

Le smartphone est disponible dès maintenant sur le marché chinois. Xiaomi a également officialisé le Redmi Note 17 standard, qui accompagne ce lancement sur le segment d’entrée de gamme.

Une stratégie centrée sur l’endurance plutôt que sur la puissance

Avec le Redmi Note 17 Pro, Xiaomi confirme une évolution de sa gamme Redmi Note. Plutôt que de chercher à rivaliser avec les smartphones premium sur la photographie ou les performances graphiques, le constructeur mise sur trois piliers particulièrement recherchés par une large partie des utilisateurs : une autonomie exceptionnelle, une grande résistance et une durée de vie prolongée.

Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus progressives, cette approche pragmatique pourrait séduire les utilisateurs qui privilégient la fiabilité et l’endurance à la course aux performances.