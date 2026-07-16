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Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : une fuite dévoile presque toute la fiche technique avant Galaxy Unpacked

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : une fuite dévoile presque toute la fiche technique avant Galaxy Unpacked

À une semaine du Galaxy Unpacked, Samsung n’a pratiquement plus aucun secret. Après les rendus officiels, les coloris et plusieurs indiscrétions sur le design, une nouvelle fuite dresse désormais le portrait complet des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Écrans, dimensions, caméras, batterie, mémoire : presque tout est désormais connu avant leur présentation officielle du 22 juillet.

Si ces informations se confirment, Samsung prépare deux visions bien distinctes du smartphone pliable haut de gamme : un Galaxy Z Fold 8 plus compact et accessible, et un Galaxy Z Fold 8 Ultra pensé comme la nouvelle vitrine technologique de la marque.

Galaxy Z Fold 8 : un format plus large et un design affiné

Selon les informations publiées par WinFuture, le Galaxy Z Fold 8 adoptera un écran externe Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pouces, associé à une dalle pliable de 7,6 pouces au format 4:3. Les deux écrans bénéficieront d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Samsung intégrerait également un substrat en titane sous l’écran principal, une évolution directement liée à la nouvelle architecture Flex Titanium, récemment officialisée par Samsung Display. L’objectif est clair : réduire davantage la visibilité de la pliure tout en améliorant la rigidité de l’ensemble.

Fiche technique attendue du Galaxy Z Fold 8 :

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Mémoire vive : 12 Go ou 16 Go

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Écran externe : 5,5 pouces Dynamic AMOLED 2X (1972 × 1248), 120 Hz

Écran interne : 7,6 pouces Dynamic AMOLED 2X (2448 × 1848), 120 Hz

Batterie : 4 800 mAh

Charge filaire : 45 W

Photo : 50 mégapixels (principal avec OIS) 50 mégapixels (ultra grand-angle) deux capteurs selfie de 10 mégapixels

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5 G

Certification : IP48

Dimensions ouvertes : 161,4 × 123,9 × 4,5 mm

Poids : 201 g

Côté coloris, le smartphone devrait être proposé en Graphite, Crème et Lavande, avec une version Pistache réservée à la boutique Samsung. En Europe, son prix de départ serait fixé à 1 999 €.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : Samsung mise sur un véritable porte-étendard

Toutefois, le véritable concentré d’innovations de cette génération devrait être le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung conserverait une dalle interne de 8 pouces, mais avec une définition revue à la hausse et un format 3:2, offrant une surface d’affichage encore plus confortable pour la productivité.

Comme son petit frère, le Ultra profiterait lui aussi de la structure Flex Titanium, mais il irait beaucoup plus loin sur la partie photographique.

Les caractéristiques attendues du Galaxy Z Fold 8 Ultra :

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Mémoire vive : 12 Go ou 16 Go

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Écran externe : 6,5 pouces (2520 × 1080), 120 Hz

Écran interne : 8 pouces (2504 × 2256), 120 Hz

Batterie : 5 000 mAh

Charge filaire : 45 W

Photo : 200 mégapixels principal avec stabilisation optique téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x ultra grand-angle 50 mégapixels deux caméras selfie de 10 mégapixels

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5 G

Certification : IP48

Dimensions ouvertes : 161,4 × 123,9 × 4,1 mm

Poids : 218 g

Le modèle Ultra serait commercialisé en Graphite, Crème et Ombre violette, avec une finition Ombre verte exclusive à la boutique Samsung. Son tarif pourrait débuter autour de 2 199 € en Europe.

Au-delà du matériel, One UI 9 prépare aussi des nouveautés

Samsung ne devrait pas uniquement miser sur l’évolution matérielle. Les nouveaux pliables arriveraient avec One UI 9, qui intégrerait plusieurs fonctions inédites. Parmi elles, une fonctionnalité baptisée Mirror View est régulièrement évoquée par les rumeurs, sans que son fonctionnement exact n’ait encore été détaillé.

Autre amélioration attendue : la recharge sans fil. Plusieurs sources indiquent que Samsung abandonnerait enfin la limite de 15 W, en vigueur depuis plusieurs générations, au profit d’une puissance pouvant atteindre 20 W.

Si cela se confirme, ce serait une évolution bienvenue, même si certains concurrents chinois proposent déjà des puissances nettement supérieures.

Samsung prépare le terrain avant l’arrivée de l’iPhone pliable

Cette fuite montre surtout que Samsung ne compte pas attendre l’arrivée du premier iPhone pliable pour accélérer le rythme de l’innovation. Entre une structure Flex Titanium destinée à réduire la pliure, un format plus large, une batterie en hausse sur le modèle Ultra et une configuration photo nettement renforcée, la firme coréenne semble vouloir consolider son avance sur le segment des smartphones pliables.

Reste désormais à savoir si ces améliorations suffiront face au très attendu iPhone Ultra, dont le lancement est toujours pressenti pour le mois de septembre. La bataille du pliable haut de gamme n’a jamais semblé aussi ouverte.